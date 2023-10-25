https://ria.ru/20231025/patriarkh-1905127064.html

Патриарх Кирилл избран почетным профессором МПГУ

Патриарх Кирилл избран почетным профессором МПГУ - РИА Новости, 25.10.2023

Патриарх Кирилл избран почетным профессором МПГУ

В Московском педагогическом государственном университете состоялась встреча студентов со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом при участии... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T12:43

2023-10-25T12:43

2023-10-25T12:43

год педагога и наставника

сергей кравцов

патриарх кирилл (владимир гундяев)

общество

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. В Московском педагогическом государственном университете состоялась встреча студентов со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом при участии министра просвещения РФ Сергея Кравцова. Они обсудили важность традиционных ценностей в образовании и значение педагогической профессии.Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул, что встреча с предстоятелем Русской православной церкви (РПЦ) – знаменательное событие для студентов."Ваше Святейшество, хочу от имени всех педагогов, всех представителей системы образования поблагодарить Вас. Вы всегда говорили, что образование – это, прежде всего, воспитание. Сегодня благодаря тем общечеловеческим ценностям, которые заложены в том числе Русской православной церковью, мы развиваемся и становимся сильнее. Нами проделана большая работа, чтобы ввести в учебных заведениях единое образование, вернуть в школы систему воспитания. Сегодня наша задача – чтобы эти направления дошли до каждого школьника, каждого учителя. Важно, чтобы сформировалась система. И я уверен, что с Вашей поддержкой, Ваше Святейшество, мы эту задачу выполним", – сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.Ректор МПГУ Алексей Лубков объявил, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл был избран почетным профессором вуза и вручил ему соответствующие регалии."За выдающийся вклад в духовно-нравственное воспитание и духовное просвещение российских детей и молодежи ученый совет избрал Вас почетным профессором нашего университета. Для нас это большая честь и радость", – отметил он.В ответ предстоятель РПЦ передал в дар МПГУ собрание своих трудов.Патриарх ответил на интересующие студентов вопросы, в том числе о качествах, которыми должен обладать современный учитель, о ложных и истинных ценностях, об институте семьи.Заместитель Председателя Государственной Думы, заместитель Секретаря Генерального совета партии "Единая Россия" Анна Кузнецова представила участникам встречи Всецерковное православное молодежное движение "Верные". Движение объединяет молодежь, которая придерживается христианских ценностей и заботится о развитии своего внутреннего духовно-нравственного потенциала. Анна Кузнецова отметила, что деятельность движения основывается на сохранении и почитании фундаментальных ценностей, таких как семья, человеческая жизнь, справедливость, милосердие. К мероприятию в формате телемоста подключились участники проекта из ряда российских регионов: Сахалинской и Владимирской областей, Республики Крым и других.Кроме того, Патриарху представили выставку студенческих активностей МПГУ. Студенты и преподаватели рассказали о научных исследованиях вуза, развитии новых технологий на базе университета, в частности о деятельности педагогического "Кванториума", реализации проектов в сфере исторического просвещения. Специалисты по воспитанию презентовали ему проект "Навигаторы детства".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей кравцов, патриарх кирилл (владимир гундяев), общество