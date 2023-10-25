https://ria.ru/20231025/patologii-1905254714.html

Эксперт сказала, что нужно при наличии риска рождения ребенка с патологией

Эксперт сказала, что нужно при наличии риска рождения ребенка с патологией - РИА Новости, 25.10.2023

Эксперт сказала, что нужно при наличии риска рождения ребенка с патологией

Пренатальная диагностика необходима при выявлении высокого генетического риска рождения в семье ребенка с наследственной патологией, сообщила РИА Новости доцент РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T20:56

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пренатальная диагностика необходима при выявлении высокого генетического риска рождения в семье ребенка с наследственной патологией, сообщила РИА Новости доцент кафедры медицинской генетики ФГБОУ ДПО Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава РФ, медицинский директор ООО "Эвоген" Елена Баранова на Евразийском форуме по диагностике и лечению орфанных болезней "Содружество без границ". "Возможных решений бывает несколько: самое популярное - это пренатальная диагностика, то есть в данном случае семейная пара может беременеть самостоятельным путем и на сроке, начиная с 10 недель беременности можно взять материал у плода. И в данном случае, если мы определяем, что плод не поражен, у него нет генетического заболевания, то беременность пролонгируется", - сказала Баранова, отвечая на вопрос, что нужно делать при выявлении высокого генетического риска рождения в семье ребенка с наследственной патологией. По ее словам, если определяется, что плод поражен, то можно принять решение прервать беременность. "Второй вариант - можно делать ЭКО", - отметила Баранова. Директор ООО "Эвогена" также рассказала, что по программе, финансируемой Департаментом здравоохранения Москвы, они проводят исследования для семейных пар, которые уже столкнулись с какими-то репродуктивными неудачами. В настоящий момент сделано уже более 300 исследований, подчеркнула она.

https://ria.ru/20231025/genetika-1905253478.html

https://ria.ru/20230708/patologiya-1882926169.html

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