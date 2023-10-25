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Эксперт сказала, что нужно при наличии риска рождения ребенка с патологией - РИА Новости, 25.10.2023
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20:56 25.10.2023 (обновлено: 20:58 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/patologii-1905254714.html
Эксперт сказала, что нужно при наличии риска рождения ребенка с патологией
Эксперт сказала, что нужно при наличии риска рождения ребенка с патологией - РИА Новости, 25.10.2023
Эксперт сказала, что нужно при наличии риска рождения ребенка с патологией
Пренатальная диагностика необходима при выявлении высокого генетического риска рождения в семье ребенка с наследственной патологией, сообщила РИА Новости доцент РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T20:56
2023-10-25T20:58
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пренатальная диагностика необходима при выявлении высокого генетического риска рождения в семье ребенка с наследственной патологией, сообщила РИА Новости доцент кафедры медицинской генетики ФГБОУ ДПО Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава РФ, медицинский директор ООО "Эвоген" Елена Баранова на Евразийском форуме по диагностике и лечению орфанных болезней "Содружество без границ". "Возможных решений бывает несколько: самое популярное - это пренатальная диагностика, то есть в данном случае семейная пара может беременеть самостоятельным путем и на сроке, начиная с 10 недель беременности можно взять материал у плода. И в данном случае, если мы определяем, что плод не поражен, у него нет генетического заболевания, то беременность пролонгируется", - сказала Баранова, отвечая на вопрос, что нужно делать при выявлении высокого генетического риска рождения в семье ребенка с наследственной патологией. По ее словам, если определяется, что плод поражен, то можно принять решение прервать беременность. "Второй вариант - можно делать ЭКО", - отметила Баранова. Директор ООО "Эвогена" также рассказала, что по программе, финансируемой Департаментом здравоохранения Москвы, они проводят исследования для семейных пар, которые уже столкнулись с какими-то репродуктивными неудачами. В настоящий момент сделано уже более 300 исследований, подчеркнула она.
https://ria.ru/20231025/genetika-1905253478.html
https://ria.ru/20230708/patologiya-1882926169.html
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общество, россия, москва
Общество, Россия, Москва
Эксперт сказала, что нужно при наличии риска рождения ребенка с патологией

Эксперт рассказала, что нужно при наличии риска рождения ребенка с патологией

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедицинский работник делает УЗИ
Медицинский работник делает УЗИ - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Медицинский работник делает УЗИ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пренатальная диагностика необходима при выявлении высокого генетического риска рождения в семье ребенка с наследственной патологией, сообщила РИА Новости доцент кафедры медицинской генетики ФГБОУ ДПО Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава РФ, медицинский директор ООО "Эвоген" Елена Баранова на Евразийском форуме по диагностике и лечению орфанных болезней "Содружество без границ".
«
"Возможных решений бывает несколько: самое популярное - это пренатальная диагностика, то есть в данном случае семейная пара может беременеть самостоятельным путем и на сроке, начиная с 10 недель беременности можно взять материал у плода. И в данном случае, если мы определяем, что плод не поражен, у него нет генетического заболевания, то беременность пролонгируется", - сказала Баранова, отвечая на вопрос, что нужно делать при выявлении высокого генетического риска рождения в семье ребенка с наследственной патологией.
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По ее словам, если определяется, что плод поражен, то можно принять решение прервать беременность. "Второй вариант - можно делать ЭКО", - отметила Баранова.
Директор ООО "Эвогена" также рассказала, что по программе, финансируемой Департаментом здравоохранения Москвы, они проводят исследования для семейных пар, которые уже столкнулись с какими-то репродуктивными неудачами. В настоящий момент сделано уже более 300 исследований, подчеркнула она.
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