https://ria.ru/20231025/pashnya-1905113671.html

Более 50 тысяч гектаров пашни в регионах РФ обследовала "ФосАгро-Регион"

Более 50 тысяч гектаров пашни в регионах РФ обследовала "ФосАгро-Регион" - РИА Новости, 25.10.2023

Более 50 тысяч гектаров пашни в регионах РФ обследовала "ФосАгро-Регион"

Крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений "ФосАгро-Регион" (Группа "ФосАгро") с начала текущего года обследовала более 50 тысяч гектаров... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T11:49

2023-10-25T11:49

2023-10-25T11:49

россия

фосагро

тамбовская область

ставропольский край

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений "ФосАгро-Регион" (Группа "ФосАгро") с начала текущего года обследовала более 50 тысяч гектаров пашни российских сельхозтоваропроизводителей – клиентов региональных компаний и потребителей продукции сети, сообщает пресс-служба "ФосАгро". "Мы не просто отбираем образцы почв и обеспечиваем их качественный анализ. Мы даем нашим клиентам четкое понимание возможностей каждого из обследованных полей и помогаем выстроить стратегию управления плодородием, проработать и внедрить системы минерального питания, адекватные севообороту, почвенно-климатическим условиям и требованиям к рентабельности бизнеса сельхозпредприятия", - приводит пресс-служба слова генерального директора "ФосАгро-Регион" Андрея Вовка. По его словам, опыт последних двух лет показал, что точное распределение минеральных удобрений по полю, с учетом различных зон плодородия, позволяет увеличивать урожайность полевых культур на 10-25%. В пресс-службе также отметили, что компания развивает сервис агрохимического обследования почв с 2021 года. За это время сервисом воспользовались несколько десятков сельхозпредприятий, среди которых агрохолдинги страны: "Грейнрус", "Продимекс", "Ростагро", "Русская Аграрная Группа", "СТЕПЬ", "Черкизово", а также фермерские хозяйства. В пятерку лидеров регионов России по площадям входят: Воронежская, Курская и Тамбовская области, Ставропольский край и Татарстан. Суммарно на них приходится порядка 80% обследованных полей. "Спрос на комплексную услугу мониторинга плодородия почв растет. До конца этого года мы планируем вплотную приблизиться к цифре 60 тысяч гектаров, это втрое больше, чем в прошлом году. В 2023 году наше обследование охватит почти 20 регионов в пяти федеральных округах. Суммарный же охват "ФосАгро-Регион" – более 70 субъектов федерации, от Калининграда до Камчатки. Нам есть куда расти", – резюмировал Вовк. Агрохимическое обследование почв (АХО) – один из обязательных компонентов системы рационального сельскохозяйственного производства. Оно позволяет определить комплекс показателей плодородия, установить точный уровень питательных элементов в почве, а также выработать решение для максимально эффективного применения удобрений на каждом конкретном поле. Для отбора проб "ФосАгро-Регион" использует автоматизированное оборудование, что снижает влияние человеческого фактора и повышает скорость и качество обследования. Сетка отбора варьируется от 2 до 50 гектаров, обеспечивая вариативность построения электронных агрохимических картограмм. При анализе применяются общепринятые мировые методики. На основании данных лабораторных анализов "ФосАгро-Регион" разрабатывает индивидуальные, научно обоснованные системы минерального питания с подробными рекомендациями и расчетом внесения минеральных удобрений. Применяя их, хозяйства могут своевременно устранить дефицит какого-либо элемента питания и оптимально откорректировать нормы внесения удобрений. Оптимизация затрат при использовании этих систем может достигать 30%. Партнерами компании в проектах АХО выступают региональные аграрные вузы и агрохимслужбы, а также независимый лабораторный кластер "Агроплем".

https://ria.ru/20231020/fosagro-1904185608.html

https://ria.ru/20230917/drozd-1896798648.html

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тамбовская область

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, фосагро, тамбовская область, ставропольский край