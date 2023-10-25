https://ria.ru/20231025/pandemiya-1905125884.html

В ВОЗ не исключили новой пандемии

В ВОЗ не исключили новой пандемии - РИА Новости, 25.10.2023

В ВОЗ не исключили новой пандемии

Директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что гипотетически пандемия, подобная СOVID-19, может повториться, и странам... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T12:37

2023-10-25T12:37

2023-10-25T12:37

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АСТАНА, 25 окт – РИА Новости. Директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что гипотетически пандемия, подобная СOVID-19, может повториться, и странам необходимо усилить противоэпидемический контроль. В Астане проходит 73-я сессия Европейского регионального комитета ВОЗ, где принимают участие министры здравоохранения и эксперты отрасли из 53-х стран. Участники форума собрались, чтобы определить повестку для здравоохранения на ближайшие годы по таким вопросам, как чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, обеспечение кадрами, устойчивость к противомикробным препаратам, здоровье беженцев и мигрантов. "Все страны должны усилить свой (противоэпидемиологический – ред.) контроль и надзор. Мы обеспокоены, что во многих странах снижается уровень контроля. Нам необходимо его поднять. Нужно проводить контроль (качества – ред.) воды, мы должны хорошо поработать над качеством воздуха… Конечно, возможно, будет вторая пандемия (подобная СOVID-19 - ред.) в какой-то момент времени. Вопрос стоит не так - ни где и когда, а готовы ли мы лучше в этот раз", - сказал Клюге журналистам на полях сессии Европейского регионального комитета ВОЗ. Он отметил важность солидарности стран противостоять пандемиям и обмена опытом в сфере диагностики, лечения и вакцинации. "Страны не должны удерживать у себя вакцины, они должны ими делиться обмениваться. Очень важно делиться диагностикой, лечением", - подчеркнул глава Евробюро ВОЗ.

https://ria.ru/20230116/ssha-1845030038.html

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воз, в мире