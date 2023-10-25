https://ria.ru/20231025/palestinets-1905160695.html

В Бельгии задержали палестинца, который угрожал совершить теракт

В Бельгии задержали палестинца, который угрожал совершить теракт - РИА Новости, 25.10.2023

В Бельгии задержали палестинца, который угрожал совершить теракт

Бельгийские правоохранительные органы задержали 23-летнего палестинца, который угрожал совершить теракт из-за гибели своих родственников в секторе Газа,... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T14:36

2023-10-25T14:36

2023-10-25T14:43

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БРЮССЕЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Бельгийские правоохранительные органы задержали 23-летнего палестинца, который угрожал совершить теракт из-за гибели своих родственников в секторе Газа, сообщает издание La Libre. По его данным, мужчина подал 26 сентября заявку на получение статуса беженца и должен был явиться в агентство по делам предоставления убежища на следующий день, однако этого не произошло. Палестинец все же появился в агентстве спустя почти месяц 24 октября и заявил, что потерял всю свою семью в Газе и теперь "готов стать смертником". После этого он ушел, но вскоре был объявлен в розыск. В среду в 12:30 (13:30 мск) он был задержан полицией в гостинице в Брюсселе. Насколько реальной была опасность теракта не сообщается, однако, как подчеркивает издание, в стране продолжает действовать высокий уровень террористической угрозы после недавнего теракта, жертвами которого стали двое болельщиков из Швеции. 16 октября 45-летний тунисец Абдесалем Лассуэд напал с автоматическим оружием в Брюсселе на трех болельщиков, одетых в форму сборной Швеции по футболу. Двое из них скончались, один получил ранения. Власти признали случившееся терактом. Полиция Бельгии позже застрелила подозреваемого в ходе спецоперации в районе Скарбек, где тот проживал. Выяснилось, что нападавший проживал в Бельгии нелегально, власти не приняли мер для его выдворения, несмотря на соответствующее решение. Более того, в пятницу появилась информация, что Тунис 15 августа 2022 года направил запрос на экстрадицию Лассуэда, которого на родине подозревают в терроризме, однако в Бельгии этот запрос даже не был рассмотрен должным образом.

https://ria.ru/20231024/terakt-1905034333.html

https://ria.ru/20231017/belgiya-1903241935.html

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в мире, бельгия, брюссель, швеция, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году