В Бельгии задержали палестинца, который угрожал совершить теракт
La Libre: полиция Бельгии задержала палестинца, который угрожал совершить теракт
© AP Photo / Francois WalschaertsПолиция в Брюсселе
© AP Photo / Francois Walschaerts
Полиция в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Бельгийские правоохранительные органы задержали 23-летнего палестинца, который угрожал совершить теракт из-за гибели своих родственников в секторе Газа, сообщает издание La Libre.
По его данным, мужчина подал 26 сентября заявку на получение статуса беженца и должен был явиться в агентство по делам предоставления убежища на следующий день, однако этого не произошло. Палестинец все же появился в агентстве спустя почти месяц 24 октября и заявил, что потерял всю свою семью в Газе и теперь "готов стать смертником". После этого он ушел, но вскоре был объявлен в розыск.
В среду в 12:30 (13:30 мск) он был задержан полицией в гостинице в Брюсселе.
Насколько реальной была опасность теракта не сообщается, однако, как подчеркивает издание, в стране продолжает действовать высокий уровень террористической угрозы после недавнего теракта, жертвами которого стали двое болельщиков из Швеции.
16 октября 45-летний тунисец Абдесалем Лассуэд напал с автоматическим оружием в Брюсселе на трех болельщиков, одетых в форму сборной Швеции по футболу. Двое из них скончались, один получил ранения. Власти признали случившееся терактом. Полиция Бельгии позже застрелила подозреваемого в ходе спецоперации в районе Скарбек, где тот проживал. Выяснилось, что нападавший проживал в Бельгии нелегально, власти не приняли мер для его выдворения, несмотря на соответствующее решение. Более того, в пятницу появилась информация, что Тунис 15 августа 2022 года направил запрос на экстрадицию Лассуэда, которого на родине подозревают в терроризме, однако в Бельгии этот запрос даже не был рассмотрен должным образом.