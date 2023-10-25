Рейтинг@Mail.ru
В Бельгии задержали палестинца, который угрожал совершить теракт - РИА Новости, 25.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 25.10.2023 (обновлено: 14:43 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/palestinets-1905160695.html
В Бельгии задержали палестинца, который угрожал совершить теракт
В Бельгии задержали палестинца, который угрожал совершить теракт - РИА Новости, 25.10.2023
В Бельгии задержали палестинца, который угрожал совершить теракт
Бельгийские правоохранительные органы задержали 23-летнего палестинца, который угрожал совершить теракт из-за гибели своих родственников в секторе Газа,... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T14:36
2023-10-25T14:43
в мире
бельгия
брюссель
швеция
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595580807_0:0:2886:1623_1920x0_80_0_0_05ace09956a8e8a55ca6b876b5eef55c.jpg
БРЮССЕЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Бельгийские правоохранительные органы задержали 23-летнего палестинца, который угрожал совершить теракт из-за гибели своих родственников в секторе Газа, сообщает издание La Libre. По его данным, мужчина подал 26 сентября заявку на получение статуса беженца и должен был явиться в агентство по делам предоставления убежища на следующий день, однако этого не произошло. Палестинец все же появился в агентстве спустя почти месяц 24 октября и заявил, что потерял всю свою семью в Газе и теперь "готов стать смертником". После этого он ушел, но вскоре был объявлен в розыск. В среду в 12:30 (13:30 мск) он был задержан полицией в гостинице в Брюсселе. Насколько реальной была опасность теракта не сообщается, однако, как подчеркивает издание, в стране продолжает действовать высокий уровень террористической угрозы после недавнего теракта, жертвами которого стали двое болельщиков из Швеции. 16 октября 45-летний тунисец Абдесалем Лассуэд напал с автоматическим оружием в Брюсселе на трех болельщиков, одетых в форму сборной Швеции по футболу. Двое из них скончались, один получил ранения. Власти признали случившееся терактом. Полиция Бельгии позже застрелила подозреваемого в ходе спецоперации в районе Скарбек, где тот проживал. Выяснилось, что нападавший проживал в Бельгии нелегально, власти не приняли мер для его выдворения, несмотря на соответствующее решение. Более того, в пятницу появилась информация, что Тунис 15 августа 2022 года направил запрос на экстрадицию Лассуэда, которого на родине подозревают в терроризме, однако в Бельгии этот запрос даже не был рассмотрен должным образом.
https://ria.ru/20231024/terakt-1905034333.html
https://ria.ru/20231017/belgiya-1903241935.html
бельгия
брюссель
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595580807_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_03ea115aec17fed58c0c3c964f210673.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бельгия, брюссель, швеция, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Бельгия, Брюссель, Швеция, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Бельгии задержали палестинца, который угрожал совершить теракт

La Libre: полиция Бельгии задержала палестинца, который угрожал совершить теракт

© AP Photo / Francois WalschaertsПолиция в Брюсселе
Полиция в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© AP Photo / Francois Walschaerts
Полиция в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Бельгийские правоохранительные органы задержали 23-летнего палестинца, который угрожал совершить теракт из-за гибели своих родственников в секторе Газа, сообщает издание La Libre.
По его данным, мужчина подал 26 сентября заявку на получение статуса беженца и должен был явиться в агентство по делам предоставления убежища на следующий день, однако этого не произошло. Палестинец все же появился в агентстве спустя почти месяц 24 октября и заявил, что потерял всю свою семью в Газе и теперь "готов стать смертником". После этого он ушел, но вскоре был объявлен в розыск.
Демонстранты в поддержку Израиля в Дуйсбурге, Германия - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
В Германии предотвратили теракт на произраильской демонстрации
24 октября, 20:45
В среду в 12:30 (13:30 мск) он был задержан полицией в гостинице в Брюсселе.
Насколько реальной была опасность теракта не сообщается, однако, как подчеркивает издание, в стране продолжает действовать высокий уровень террористической угрозы после недавнего теракта, жертвами которого стали двое болельщиков из Швеции.
16 октября 45-летний тунисец Абдесалем Лассуэд напал с автоматическим оружием в Брюсселе на трех болельщиков, одетых в форму сборной Швеции по футболу. Двое из них скончались, один получил ранения. Власти признали случившееся терактом. Полиция Бельгии позже застрелила подозреваемого в ходе спецоперации в районе Скарбек, где тот проживал. Выяснилось, что нападавший проживал в Бельгии нелегально, власти не приняли мер для его выдворения, несмотря на соответствующее решение. Более того, в пятницу появилась информация, что Тунис 15 августа 2022 года направил запрос на экстрадицию Лассуэда, которого на родине подозревают в терроризме, однако в Бельгии этот запрос даже не был рассмотрен должным образом.
Полиция на месте стрельбы в Брюсселе. 16 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
В Бельгии нейтрализовали подозреваемого в убийстве болельщиков
17 октября, 09:26
 
В миреБельгияБрюссельШвецияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала