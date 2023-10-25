https://ria.ru/20231025/palestina-1905135021.html

В ООН раскритиковали строительство Израилем стены на Западном берегу

В ООН раскритиковали строительство Израилем стены на Западном берегу - РИА Новости, 25.10.2023

В ООН раскритиковали строительство Израилем стены на Западном берегу

Стена протяженностью 713 километров, которую Израиль строит на Западном берегу реки Иордан за пределами признанных границ, фактически является инструментом... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T13:15

2023-10-25T13:15

2023-10-25T13:16

в мире

израиль

восточный иерусалим

западный берег реки иордан

оон

юнктад

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ЖЕНЕВА, 25 окт – РИА Новости. Стена протяженностью 713 километров, которую Израиль строит на Западном берегу реки Иордан за пределами признанных границ, фактически является инструментом аннексии и ставит под угрозу шансы на реализацию решения о сосуществовании двух государств, говорится в опубликованном докладе на сайте Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) об экономике Палестины за 2023 год. "В 2002 году оккупирующая держава (Израиль – ред.) начала строительство 713-километрового барьера, состоящего из бетонных стен, ограждений, рвов, колючей ленты, защитных полос, электронной системы слежения и военных контрольно-пропускных пунктов, 85% которого было построено не вдоль международно признанной границы, а уходит внутрь Западного берега, в результате чего более 85% поселенцев оказались внутри "стыковой зоны", что фактически превращает этот барьер в инструмент аннексии", - сказано в документе. По данным ООН, после завершения строительства оставшейся трети заградительного барьера в изоляции окажется 9% территории Западного берега, включая Восточный Иерусалим, и в "стыковой зоне" будут находиться 150 палестинских общин, жителям которых потребуется разрешение Израиля на проживание и работу на своей земле. "Барьер нарушает социальную жизнь палестинцев с обеих сторон и мешает их доступу к работе и основным социальным услугам, в том числе к здравоохранению и образованию. В последние годы процент выдачи разрешений на доступ к сельскохозяйственным землям за барьером снизился до 24%, а если разрешение и выдается, то оно является дорогостоящим и ограниченным по времени, что не позволяет фермерам в полной мере заниматься своей основной производственной деятельностью. Это вынудило палестинцев полностью прекратить занятие земледелием или перейти от трудоемких культур к возделыванию низкоприбыльных культур при естественном орошении", - подчеркивает ЮНКТАД. В докладе напомнили, что Совет безопасности ООН в своей резолюции 2334 (2016) вновь потребовал от Израиля "немедленно и полностью прекратить всю поселенческую деятельность" и подтвердил, что создание поселений на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, "не имеет юридической силы и представляет собой грубое нарушение норм международного права", а также осудил все меры, направленные на изменение демографического состава оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим. "Однако в 2022 и 2023 годах рост поселений и передовых поселений продолжался. В первые два месяца 2023 года оккупирующая держава объявила о легализации задним числом девяти передовых поселений и о планах создания 10 000 единиц жилья в поселениях, что больше, чем в 2021 и 2022 годах вместе взятых", - заявили в ООН. Отмечается, что Израиль препятствует практически всякому палестинскому строительству на значительной части Западного берега, а по данным израильской гражданской администрации, с 2016 года было одобрено менее 1% заявок палестинцев на строительство, а в последние годы этот показатель еще более снизился. "Такая политика вынуждает палестинцев строить без разрешений, чтобы удовлетворить свои основные человеческие потребности, однако, как отмечает Управление по координации гуманитарных вопросов, израильские власти издают распоряжения о сносе этих строений. В результате выселения нарушаются многие права человека, причем непропорционально сильно страдают женщины и девочки. В 2022 году было снесено самое большое количество палестинских строений за последнее десятилетие. Израиль разрушил 953 строения, включая цистерны для воды, кладовые, сельскохозяйственные постройки, предприятия и общественные здания. Из 144 зданий, снесенных в Восточном Иерусалиме, 74 были снесены их владельцами, чтобы избежать дополнительных штрафов", - добавляется в докладе.

https://ria.ru/20231025/palestina-1905102401.html

https://ria.ru/20231023/oon-1904789929.html

израиль

восточный иерусалим

западный берег реки иордан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, восточный иерусалим, западный берег реки иордан, оон, юнктад