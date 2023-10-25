https://ria.ru/20231025/palestina-1905118988.html
Глава МИД Катара осудил блокаду Газы
Глава МИД Катара осудил блокаду Газы - РИА Новости, 25.10.2023
Глава МИД Катара осудил блокаду Газы
Лишение жителей сектора Газа поступлений воды, продовольствия и лекарств неприемлемо, виновные в нарушении международного права должны понести наказание, заявил РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T12:13
2023-10-25T12:13
2023-10-25T12:41
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ДОХА, 25 окт - РИА Новости. Лишение жителей сектора Газа поступлений воды, продовольствия и лекарств неприемлемо, виновные в нарушении международного права должны понести наказание, заявил в среду министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани на пресс-конференции с турецким коллегой в Дохе."Что касается прекращения поступления воды, электричества, продовольствия, лекарств гражданскому населению сектора Газа - это неприемлемо", - отметил министр.Он подчеркнул, что "виновные в нарушении международного права во время этого конфликта должны понести наказание".Аль Тани потребовал открытия гуманитарных коридоров для спасения жителей сектора Газа, которые пострадали от израильских бомбардировок.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231021/gaza-1904369267.html
https://ria.ru/20231025/gaza-1905106614.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
катар, в мире, палестина, израиль, россия, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Катар, В мире, Палестина, Израиль, Россия, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Глава МИД Катара осудил блокаду Газы
Глава МИД Катара: лишение жителей Газы воды, продуктов и лекарств неприемлемо
ДОХА, 25 окт - РИА Новости. Лишение жителей сектора Газа поступлений воды, продовольствия и лекарств неприемлемо, виновные в нарушении международного права должны понести наказание, заявил в среду министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани на пресс-конференции с турецким коллегой в Дохе.
"Что касается прекращения поступления воды, электричества, продовольствия, лекарств гражданскому населению сектора Газа - это неприемлемо", - отметил министр.
Спикер Армии Израиля рассказал о полной блокаде сектора Газа
Он подчеркнул, что "виновные в нарушении международного права во время этого конфликта должны понести наказание".
Аль Тани потребовал открытия гуманитарных коридоров для спасения жителей сектора Газа, которые пострадали от израильских бомбардировок.
Утром 7 октября Израиль
подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ
сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Операция в Газе приведет к жестким уличным боям, пишут СМИ