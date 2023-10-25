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Посол Палестины не исключил скорого визита Аббаса в Москву - РИА Новости, 25.10.2023
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11:43 25.10.2023 (обновлено: 12:17 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/palestina-1905111810.html
Посол Палестины не исключил скорого визита Аббаса в Москву
Посол Палестины не исключил скорого визита Аббаса в Москву - РИА Новости, 25.10.2023
Посол Палестины не исключил скорого визита Аббаса в Москву
Визит лидера Палестины Махмуда Аббаса в Россию возможен в ближайшее время, но точных дат поездки пока нет, заявил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T11:43
2023-10-25T12:17
в мире
палестина
махмуд аббас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Визит лидера Палестины Махмуда Аббаса в Россию возможен в ближайшее время, но точных дат поездки пока нет, заявил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль."Пока неизвестно, но есть такая возможность", - заявил посол, комментируя возможность приезда главы Палестины Махмуда Аббаса в Россию. При этом он отметил, что переговоры по палестино-израильскому урегулированию могли бы пройти в Москве."Конечно, может быть", - заявил журналистам посол, комментируя вероятность проведения переговоров с участием представителей Палестины и Израиля в столице России.При этом, по мнению дипломата именно Израиль ранее отказался от контактов с Палестиной при посредничестве президента России Владимира Путина. "Мы готовы сейчас, но как вы знаете, президент Путин предлагал (встречу премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера Палестины Махмуда Аббаса - ред.), Аббас сразу согласился, а Нетаньяху посетил Москву 16 раз, и он отказался", - добавил посол.
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в мире, палестина, махмуд аббас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, Махмуд Аббас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Посол Палестины не исключил скорого визита Аббаса в Москву

Посол Палестины: Москва может стать площадкой для переговоров по урегулированию

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент государства Палестина Махмуд Аббас
Президент государства Палестина Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент государства Палестина Махмуд Аббас . Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Визит лидера Палестины Махмуда Аббаса в Россию возможен в ближайшее время, но точных дат поездки пока нет, заявил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.
"Пока неизвестно, но есть такая возможность", - заявил посол, комментируя возможность приезда главы Палестины Махмуда Аббаса в Россию. При этом он отметил, что переговоры по палестино-израильскому урегулированию могли бы пройти в Москве.
"Конечно, может быть", - заявил журналистам посол, комментируя вероятность проведения переговоров с участием представителей Палестины и Израиля в столице России.
При этом, по мнению дипломата именно Израиль ранее отказался от контактов с Палестиной при посредничестве президента России Владимира Путина. "Мы готовы сейчас, но как вы знаете, президент Путин предлагал (встречу премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера Палестины Махмуда Аббаса - ред.), Аббас сразу согласился, а Нетаньяху посетил Москву 16 раз, и он отказался", - добавил посол.
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