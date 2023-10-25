https://ria.ru/20231025/palestina-1905111810.html

Посол Палестины не исключил скорого визита Аббаса в Москву

Посол Палестины не исключил скорого визита Аббаса в Москву - РИА Новости, 25.10.2023

Посол Палестины не исключил скорого визита Аббаса в Москву

Визит лидера Палестины Махмуда Аббаса в Россию возможен в ближайшее время, но точных дат поездки пока нет, заявил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль. РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T11:43

2023-10-25T11:43

2023-10-25T12:17

в мире

палестина

махмуд аббас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155045/82/1550458286_0:131:2934:1781_1920x0_80_0_0_e9085405fa84b4239b5f870ec0c2f908.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Визит лидера Палестины Махмуда Аббаса в Россию возможен в ближайшее время, но точных дат поездки пока нет, заявил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль."Пока неизвестно, но есть такая возможность", - заявил посол, комментируя возможность приезда главы Палестины Махмуда Аббаса в Россию. При этом он отметил, что переговоры по палестино-израильскому урегулированию могли бы пройти в Москве."Конечно, может быть", - заявил журналистам посол, комментируя вероятность проведения переговоров с участием представителей Палестины и Израиля в столице России.При этом, по мнению дипломата именно Израиль ранее отказался от контактов с Палестиной при посредничестве президента России Владимира Путина. "Мы готовы сейчас, но как вы знаете, президент Путин предлагал (встречу премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера Палестины Махмуда Аббаса - ред.), Аббас сразу согласился, а Нетаньяху посетил Москву 16 раз, и он отказался", - добавил посол.

https://ria.ru/20231021/rf-1904395859.html

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, палестина, махмуд аббас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году