https://ria.ru/20231025/palestina-1905111810.html
Посол Палестины не исключил скорого визита Аббаса в Москву
Посол Палестины не исключил скорого визита Аббаса в Москву - РИА Новости, 25.10.2023
Посол Палестины не исключил скорого визита Аббаса в Москву
Визит лидера Палестины Махмуда Аббаса в Россию возможен в ближайшее время, но точных дат поездки пока нет, заявил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T11:43
2023-10-25T11:43
2023-10-25T12:17
в мире
палестина
махмуд аббас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155045/82/1550458286_0:131:2934:1781_1920x0_80_0_0_e9085405fa84b4239b5f870ec0c2f908.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Визит лидера Палестины Махмуда Аббаса в Россию возможен в ближайшее время, но точных дат поездки пока нет, заявил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль."Пока неизвестно, но есть такая возможность", - заявил посол, комментируя возможность приезда главы Палестины Махмуда Аббаса в Россию. При этом он отметил, что переговоры по палестино-израильскому урегулированию могли бы пройти в Москве."Конечно, может быть", - заявил журналистам посол, комментируя вероятность проведения переговоров с участием представителей Палестины и Израиля в столице России.При этом, по мнению дипломата именно Израиль ранее отказался от контактов с Палестиной при посредничестве президента России Владимира Путина. "Мы готовы сейчас, но как вы знаете, президент Путин предлагал (встречу премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера Палестины Махмуда Аббаса - ред.), Аббас сразу согласился, а Нетаньяху посетил Москву 16 раз, и он отказался", - добавил посол.
https://ria.ru/20231021/rf-1904395859.html
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155045/82/1550458286_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0c7c76ce414019b15e5c0c2fea6154b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, палестина, махмуд аббас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, Махмуд Аббас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Посол Палестины не исключил скорого визита Аббаса в Москву
Посол Палестины: Москва может стать площадкой для переговоров по урегулированию