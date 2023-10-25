Рейтинг@Mail.ru
Укрытия для беженцев в Палестине переполнены, заявили в ООН - РИА Новости, 25.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:57 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/palestina-1905102401.html
Укрытия для беженцев в Палестине переполнены, заявили в ООН
Укрытия для беженцев в Палестине переполнены, заявили в ООН - РИА Новости, 25.10.2023
Укрытия для беженцев в Палестине переполнены, заявили в ООН
Около 600 тысяч внутренне перемещенных лиц в Палестине сосредоточены в 150 объектах, число людей в укрытиях в четыре раза превышает их вместимость, заявило... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T10:57
2023-10-25T10:57
в мире
израиль
палестина
россия
владимир путин
оон
хамас
бапор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903359881_0:307:2949:1966_1920x0_80_0_0_ce41370136b8484fc7a8f5f29608628c.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Около 600 тысяч внутренне перемещенных лиц в Палестине сосредоточены в 150 объектах, число людей в укрытиях в четыре раза превышает их вместимость, заявило Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в соцсети X. "Почти 600 тысяч внутренне перемещенных лиц... укрываются в объектах БАПОР. Вместимость наших убежищ превышена в четыре раза", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что многим людям приходится спать на улицах из-за того, что укрытия переполнены. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231024/zhertvy-1905048912.html
https://ria.ru/20231025/palestina-1905099930.html
израиль
палестина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903359881_0:0:2622:1966_1920x0_80_0_0_2f081ee35d025d135a6e014e98ca6993.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, палестина, россия, владимир путин, оон, хамас, бапор, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Россия, Владимир Путин, ООН, ХАМАС, БАПОР, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Укрытия для беженцев в Палестине переполнены, заявили в ООН

ООН: около 600 тысяч беженцев в Палестине сосредоточены в 150 объектах

© AP Photo / Hatem MoussaПалестинцы перемещаются из северной части сектора Газа после предупреждения израильской армии о возможном вторжении
Палестинцы перемещаются из северной части сектора Газа после предупреждения израильской армии о возможном вторжении - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Палестинцы перемещаются из северной части сектора Газа после предупреждения израильской армии о возможном вторжении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Около 600 тысяч внутренне перемещенных лиц в Палестине сосредоточены в 150 объектах, число людей в укрытиях в четыре раза превышает их вместимость, заявило Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в соцсети X.
"Почти 600 тысяч внутренне перемещенных лиц... укрываются в объектах БАПОР. Вместимость наших убежищ превышена в четыре раза", - говорится в сообщении агентства.
Пострадавший в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
В Палестине назвали число жертв при обстреле Израилем города Хан-Юнис
24 октября, 22:56
Отмечается, что многим людям приходится спать на улицах из-за того, что укрытия переполнены.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Палестинцы, перемещенные из Газы на юг, смогут вернуться, заявили в Израиле
25 октября, 10:47
 
В миреИзраильПалестинаРоссияВладимир ПутинООНХАМАСБАПОРОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала