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Палестинцы, перемещенные из Газы на юг, смогут вернуться, заявили в Израиле - РИА Новости, 25.10.2023
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10:47 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/palestina-1905099930.html
Палестинцы, перемещенные из Газы на юг, смогут вернуться, заявили в Израиле
Палестинцы, перемещенные из Газы на юг, смогут вернуться, заявили в Израиле - РИА Новости, 25.10.2023
Палестинцы, перемещенные из Газы на юг, смогут вернуться, заявили в Израиле
Палестинцы, перемещенные с севера сектора Газа на юг, смогут вернуться после окончания боевых действия, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T10:47
2023-10-25T10:47
в мире
израиль
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 окт - РИА Новости. Палестинцы, перемещенные с севера сектора Газа на юг, смогут вернуться после окончания боевых действия, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари. "Мы обращаемся ко всему населению города Газа и его окрестностей: ХАМАС использует вас в своих интересах, они используют ваши дома, школы, больницы как под землей, так и рядом с ними. В целях вашей безопасности не позволяйте им воспользоваться вами. Направляйтесь на юг. Мы осуществляем там широкую гуманитарную деятельность, привозя продовольствие, лекарства и воду, чтобы это пространство продолжало существовать, пока продолжаются боевые действия, а когда они закончатся, вы вернетесь", - заявил Хагари на брифинге.
https://ria.ru/20231025/palestina-1905077556.html
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в мире, израиль, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас
В мире, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС
Палестинцы, перемещенные из Газы на юг, смогут вернуться, заявили в Израиле

Армия Израиля: перемещенные из Газы на юг анклава смогут вернуться после войны

© AP Photo / Fatima ShbairДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 окт - РИА Новости. Палестинцы, перемещенные с севера сектора Газа на юг, смогут вернуться после окончания боевых действия, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.
"Мы обращаемся ко всему населению города Газа и его окрестностей: ХАМАС использует вас в своих интересах, они используют ваши дома, школы, больницы как под землей, так и рядом с ними. В целях вашей безопасности не позволяйте им воспользоваться вами. Направляйтесь на юг. Мы осуществляем там широкую гуманитарную деятельность, привозя продовольствие, лекарства и воду, чтобы это пространство продолжало существовать, пока продолжаются боевые действия, а когда они закончатся, вы вернетесь", - заявил Хагари на брифинге.
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В миреИзраильАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАС
 
 
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