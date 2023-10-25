https://ria.ru/20231025/palestina-1905099930.html

Палестинцы, перемещенные из Газы на юг, смогут вернуться, заявили в Израиле

Палестинцы, перемещенные из Газы на юг, смогут вернуться, заявили в Израиле - РИА Новости, 25.10.2023

Палестинцы, перемещенные из Газы на юг, смогут вернуться, заявили в Израиле

Палестинцы, перемещенные с севера сектора Газа на юг, смогут вернуться после окончания боевых действия, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T10:47

2023-10-25T10:47

2023-10-25T10:47

в мире

израиль

армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 окт - РИА Новости. Палестинцы, перемещенные с севера сектора Газа на юг, смогут вернуться после окончания боевых действия, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари. "Мы обращаемся ко всему населению города Газа и его окрестностей: ХАМАС использует вас в своих интересах, они используют ваши дома, школы, больницы как под землей, так и рядом с ними. В целях вашей безопасности не позволяйте им воспользоваться вами. Направляйтесь на юг. Мы осуществляем там широкую гуманитарную деятельность, привозя продовольствие, лекарства и воду, чтобы это пространство продолжало существовать, пока продолжаются боевые действия, а когда они закончатся, вы вернетесь", - заявил Хагари на брифинге.

https://ria.ru/20231025/palestina-1905077556.html

израиль

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Дарья Буймова

в мире, израиль, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас