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Число жертв эскалации на Западном берегу реки Иордан превысило сто человек - РИА Новости, 25.10.2023
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09:16 25.10.2023 (обновлено: 12:01 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/palestina-1905077556.html
Число жертв эскалации на Западном берегу реки Иордан превысило сто человек
Число жертв эскалации на Западном берегу реки Иордан превысило сто человек - РИА Новости, 25.10.2023
Число жертв эскалации на Западном берегу реки Иордан превысило сто человек
Число погибших на Западном берегу с начала эскалации палестино-израильского конфликта превысило 100 человек, сообщил Минздрав Палестины. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T09:16
2023-10-25T12:01
в мире
израиль
россия
палестина
владимир путин
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Число погибших на Западном берегу с начала эскалации палестино-израильского конфликта превысило 100 человек, сообщил Минздрав Палестины. "Сто три погибших на Западном берегу с 7 октября, включая двух погибших в израильских оккупационных тюрьмах", — заявили в ведомстве.Ранее было известно о 95 жертвах.Армия обороны Израиля ночью сообщила об ударе беспилотником по палестинским бойцам на Западном берегу реки Иордан в Дженине. Территория этого региона разделена на три зоны: одна из них полностью контролируется Палестинской национальной администрацией (ПНА), вторая находится под гражданским контролем ПНА, но там находятся израильские военные, третья — полностью администрируется Израилем. Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в палестинском анклаве превысило пять тысяч, свыше 15 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
https://ria.ru/20231024/zhertvy-1905048912.html
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в мире, израиль, россия, палестина, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Палестина, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Число жертв эскалации на Западном берегу реки Иордан превысило сто человек

Минздрав Палестины: при эскалации на Западном берегу погибли более ста человек

© AFP 2023Последствия авиаудара в мечети в городе Дженин на Западном Берегу. 22 октября 2023 года
Последствия авиаудара в мечети в городе Дженин на Западном Берегу. 22 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© AFP 2023
Последствия авиаудара в мечети в городе Дженин на Западном Берегу. 22 октября 2023 года
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Число погибших на Западном берегу с начала эскалации палестино-израильского конфликта превысило 100 человек, сообщил Минздрав Палестины.
"Сто три погибших на Западном берегу с 7 октября, включая двух погибших в израильских оккупационных тюрьмах", — заявили в ведомстве.
Ранее было известно о 95 жертвах.
Армия обороны Израиля ночью сообщила об ударе беспилотником по палестинским бойцам на Западном берегу реки Иордан в Дженине.
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Территория этого региона разделена на три зоны: одна из них полностью контролируется Палестинской национальной администрацией (ПНА), вторая находится под гражданским контролем ПНА, но там находятся израильские военные, третья — полностью администрируется Израилем.

Конфликт на Ближнем Востоке

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в палестинском анклаве превысило пять тысяч, свыше 15 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
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В миреИзраильРоссияПалестинаВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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