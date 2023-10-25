https://ria.ru/20231025/palestina-1905077556.html

Число жертв эскалации на Западном берегу реки Иордан превысило сто человек

Число жертв эскалации на Западном берегу реки Иордан превысило сто человек - РИА Новости, 25.10.2023

Число жертв эскалации на Западном берегу реки Иордан превысило сто человек

Число погибших на Западном берегу с начала эскалации палестино-израильского конфликта превысило 100 человек, сообщил Минздрав Палестины. РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T09:16

2023-10-25T09:16

2023-10-25T12:01

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Число погибших на Западном берегу с начала эскалации палестино-израильского конфликта превысило 100 человек, сообщил Минздрав Палестины. "Сто три погибших на Западном берегу с 7 октября, включая двух погибших в израильских оккупационных тюрьмах", — заявили в ведомстве.Ранее было известно о 95 жертвах.Армия обороны Израиля ночью сообщила об ударе беспилотником по палестинским бойцам на Западном берегу реки Иордан в Дженине. Территория этого региона разделена на три зоны: одна из них полностью контролируется Палестинской национальной администрацией (ПНА), вторая находится под гражданским контролем ПНА, но там находятся израильские военные, третья — полностью администрируется Израилем. Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в палестинском анклаве превысило пять тысяч, свыше 15 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.

https://ria.ru/20231024/zhertvy-1905048912.html

https://ria.ru/20231024/konflikt-1905014209.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, россия, палестина, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году