https://ria.ru/20231025/otstavka-1905170842.html

Правительство Германии назвало призывы к отставке генсека ООН неуместными

Правительство Германии назвало призывы к отставке генсека ООН неуместными - РИА Новости, 25.10.2023

Правительство Германии назвало призывы к отставке генсека ООН неуместными

Несмотря на своё высказывание, вызвавшее критику с израильской стороны, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш пользуется доверием правительства Германии, а РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T15:26

2023-10-25T15:26

2023-10-25T15:28

в мире

израиль

германия

антониу гутерреш

оон

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_01369679a70f914fcf744c4bd7aed3f6.jpg

БЕРЛИН, 25 окт - РИА Новости. Несмотря на своё высказывание, вызвавшее критику с израильской стороны, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш пользуется доверием правительства Германии, а призывы к его отставке – неуместны, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт на брифинге кабмина в среду. "Я не думаю, что требования об отставке сейчас уместны", - сказал Хебештрайт журналистам, подчеркнув, что генеральный секретарь ООН продолжает пользоваться доверием федерального правительства. При этом официальный спикер германского правительства охарактеризовал обстановку вокруг Гутерреша как "очень напряженную". Ранее на заседании СБ ООН Гутерреш осудил нападение ХАМАС на Израиль 7 октября. При этом он заявил, что "нападения ХАМАС произошли не в вакууме", поскольку палестинский народ на протяжении 56 лет "подвергается удушающей оккупации". Постпред Израиля в ответ на это обвинил генсека ООН в оправдании терроризма и пообещал провести оценку своих отношений с организацией. Глава МИД Израиля Эли Коэн затем заявил, что не будет встречаться с Гутеррешем.

https://ria.ru/20231024/izrail-1905037921.html

https://ria.ru/20231024/rech-1905022218.html

израиль

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, германия, антониу гутерреш, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году