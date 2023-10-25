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Правительство Германии назвало призывы к отставке генсека ООН неуместными - РИА Новости, 25.10.2023
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15:26 25.10.2023 (обновлено: 15:28 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/otstavka-1905170842.html
Правительство Германии назвало призывы к отставке генсека ООН неуместными
Правительство Германии назвало призывы к отставке генсека ООН неуместными - РИА Новости, 25.10.2023
Правительство Германии назвало призывы к отставке генсека ООН неуместными
Несмотря на своё высказывание, вызвавшее критику с израильской стороны, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш пользуется доверием правительства Германии, а РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T15:26
2023-10-25T15:28
в мире
израиль
германия
антониу гутерреш
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕРЛИН, 25 окт - РИА Новости. Несмотря на своё высказывание, вызвавшее критику с израильской стороны, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш пользуется доверием правительства Германии, а призывы к его отставке – неуместны, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт на брифинге кабмина в среду. "Я не думаю, что требования об отставке сейчас уместны", - сказал Хебештрайт журналистам, подчеркнув, что генеральный секретарь ООН продолжает пользоваться доверием федерального правительства. При этом официальный спикер германского правительства охарактеризовал обстановку вокруг Гутерреша как "очень напряженную". Ранее на заседании СБ ООН Гутерреш осудил нападение ХАМАС на Израиль 7 октября. При этом он заявил, что "нападения ХАМАС произошли не в вакууме", поскольку палестинский народ на протяжении 56 лет "подвергается удушающей оккупации". Постпред Израиля в ответ на это обвинил генсека ООН в оправдании терроризма и пообещал провести оценку своих отношений с организацией. Глава МИД Израиля Эли Коэн затем заявил, что не будет встречаться с Гутеррешем.
https://ria.ru/20231024/izrail-1905037921.html
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в мире, израиль, германия, антониу гутерреш, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Германия, Антониу Гутерреш, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Правительство Германии назвало призывы к отставке генсека ООН неуместными

Правительство ФРГ назвало призывы к отставке генсека ООН Гутерреша неуместными

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 25 окт - РИА Новости. Несмотря на своё высказывание, вызвавшее критику с израильской стороны, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш пользуется доверием правительства Германии, а призывы к его отставке – неуместны, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт на брифинге кабмина в среду.
«
"Я не думаю, что требования об отставке сейчас уместны", - сказал Хебештрайт журналистам, подчеркнув, что генеральный секретарь ООН продолжает пользоваться доверием федерального правительства.
Кнессет. Иерусалим, Израиль - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Постпред Израиля в ООН обвинил Гутерреша в оправдании терроризма
24 октября, 21:10
При этом официальный спикер германского правительства охарактеризовал обстановку вокруг Гутерреша как "очень напряженную".
Ранее на заседании СБ ООН Гутерреш осудил нападение ХАМАС на Израиль 7 октября. При этом он заявил, что "нападения ХАМАС произошли не в вакууме", поскольку палестинский народ на протяжении 56 лет "подвергается удушающей оккупации". Постпред Израиля в ответ на это обвинил генсека ООН в оправдании терроризма и пообещал провести оценку своих отношений с организацией. Глава МИД Израиля Эли Коэн затем заявил, что не будет встречаться с Гутеррешем.
Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
В Израиле назвали речь Гутерреша о нападении ХАМАС на страну шокирующей
24 октября, 19:24
 
В миреИзраильГерманияАнтониу ГутеррешООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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