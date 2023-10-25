https://ria.ru/20231025/otoplenie-1905390061.html

Работу системы отопления в Москве скорректировали в связи с похолоданием

Работу системы отопления в Москве скорректировали в связи с похолоданием - РИА Новости, 26.10.2023

Работу системы отопления в Москве скорректировали в связи с похолоданием

Работу системы отопления в Москве скорректировали в связи с похолоданием, в настоящее время температура теплоносителя поднята до 89 градусов, сообщается в... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-25T19:48

2023-10-25T19:48

2023-10-26T14:16

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Работу системы отопления в Москве скорректировали в связи с похолоданием, в настоящее время температура теплоносителя поднята до 89 градусов, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Прошедшей ночью впервые с начала отопительного сезона параметры теплоносителя на источниках - ТЭЦ, районные тепловые станции, квартальные тепловые станции - были заданы на среднесуточную температуру наружного воздуха 0 градусов. Температура теплоносителя в магистральных сетях была поднята до 87 градусов. В настоящее время система теплоснабжения работает на среднесуточную температуру минус 1 градус, а температура теплоносителя поднята до 89 градусов", - говорится в сообщении. Отмечается, что за параметрами круглосуточно следят диспетчеры ПАО "МОЭК". Они заранее задают температурный график, исходя из среднесрочного (на 2-3 дня) и краткосрочного (на ближайшие сутки) прогноза погоды. Это позволяет вывести систему теплоснабжения на нужные показатели к началу похолодания или потепления.

https://ria.ru/20231017/otoplenie-1903238027.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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