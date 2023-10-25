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Туроператор: россияне в Турции стали реже бронировать отели "пять звезд"

Туроператор: россияне в Турции стали реже бронировать отели "пять звезд" - РИА Новости, 25.10.2023

Туроператор: россияне в Турции стали реже бронировать отели "пять звезд"

Спрос на отели категории "пять звезд" в Турции у российских туристов снизился на пять процентов, сообщил генеральный директор Coral Travel Эрджюмент Юналан на... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T11:22

2023-10-25T11:22

2023-10-25T12:08

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АНТАЛЬЯ, 25 окт – РИА Новости. Спрос на отели категории "пять звезд" в Турции у российских туристов снизился на пять процентов, сообщил генеральный директор Coral Travel Эрджюмент Юналан на пресс-конференции в рамках награждения лучших партнеров компании премией Starway в Анталье.По его словам, в 2022 году на "пятерки" приходилось 75 процентов спроса, а в этом – 70 процентов. При этом вырос интерес к отдыху в отелях категории "четыре звезды": с 18 до 23,5 процента. Кроме того, уменьшилась средняя продолжительность отдыха с 9,2 дня до девяти."Если эта тенденция продолжится, мы будем стимулировать спрос акциями, скидками", - сказал глава Coral Travel.При этом, он подчеркнул, что продажи Турции на ноябрьские праздники уже закрыты и спрос был в основном на отели категории "пять звезд"."После коронавируса, начала СВО на туристическом рынке очень сильно снизился спрос, – сказал Эрджюмент Юналан. – Но в этом году видим, что есть тенденция к росту, объемы увеличиваются".По его словам, российский рынок очень важен для Турции, путешественники из нашей страны занимают первое место по числу гостей.

https://ria.ru/20231024/turtsiya-1904969599.html

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новости - туризм, турция, анталья (провинция), coral travel, коммерческая недвижимость, куда можно лететь, отдых на море