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Туроператор: россияне в Турции стали реже бронировать отели "пять звезд"
Туроператор: россияне в Турции стали реже бронировать отели "пять звезд" - РИА Новости, 25.10.2023
Туроператор: россияне в Турции стали реже бронировать отели "пять звезд"
Спрос на отели категории "пять звезд" в Турции у российских туристов снизился на пять процентов, сообщил генеральный директор Coral Travel Эрджюмент Юналан на... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T11:22
2023-10-25T11:22
2023-10-25T12:08
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АНТАЛЬЯ, 25 окт – РИА Новости. Спрос на отели категории "пять звезд" в Турции у российских туристов снизился на пять процентов, сообщил генеральный директор Coral Travel Эрджюмент Юналан на пресс-конференции в рамках награждения лучших партнеров компании премией Starway в Анталье.По его словам, в 2022 году на "пятерки" приходилось 75 процентов спроса, а в этом – 70 процентов. При этом вырос интерес к отдыху в отелях категории "четыре звезды": с 18 до 23,5 процента. Кроме того, уменьшилась средняя продолжительность отдыха с 9,2 дня до девяти."Если эта тенденция продолжится, мы будем стимулировать спрос акциями, скидками", - сказал глава Coral Travel.При этом, он подчеркнул, что продажи Турции на ноябрьские праздники уже закрыты и спрос был в основном на отели категории "пять звезд"."После коронавируса, начала СВО на туристическом рынке очень сильно снизился спрос, – сказал Эрджюмент Юналан. – Но в этом году видим, что есть тенденция к росту, объемы увеличиваются".По его словам, российский рынок очень важен для Турции, путешественники из нашей страны занимают первое место по числу гостей.
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новости - туризм, турция, анталья (провинция), coral travel, коммерческая недвижимость, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Анталья (провинция), Coral Travel, Коммерческая недвижимость, куда можно лететь, Отдых на море
Туроператор: россияне в Турции стали реже бронировать отели "пять звезд"
Эксперт: россияне стали реже выбирать отели категории "пять звезд" в Турции
АНТАЛЬЯ, 25 окт – РИА Новости. Спрос на отели категории "пять звезд" в Турции у российских туристов снизился на пять процентов, сообщил генеральный директор Coral Travel Эрджюмент Юналан на пресс-конференции в рамках награждения лучших партнеров компании премией Starway в Анталье.
По его словам, в 2022 году на "пятерки" приходилось 75 процентов спроса, а в этом – 70 процентов. При этом вырос интерес к отдыху в отелях категории "четыре звезды": с 18 до 23,5 процента. Кроме того, уменьшилась средняя продолжительность отдыха с 9,2 дня до девяти.
"Если эта тенденция продолжится, мы будем стимулировать спрос акциями, скидками", - сказал глава Coral Travel.
При этом, он подчеркнул, что продажи Турции на ноябрьские праздники уже закрыты и спрос был в основном на отели категории "пять звезд".
"После коронавируса, начала СВО на туристическом рынке очень сильно снизился спрос, – сказал Эрджюмент Юналан. – Но в этом году видим, что есть тенденция к росту, объемы увеличиваются".
По его словам, российский рынок очень важен для Турции, путешественники из нашей страны занимают первое место по числу гостей.
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