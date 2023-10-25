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Во Вьетнаме зафиксировали первую смерть человека от оспы обезьян
Во Вьетнаме зафиксировали первую смерть человека от оспы обезьян - РИА Новости, 25.10.2023
Во Вьетнаме зафиксировали первую смерть человека от оспы обезьян
Власти Вьетнама зафиксировали первую смерть человека от оспы обезьян, пациент был заражен ВИЧ, передает вьетнамское новостное агентство VNS. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T16:19
2023-10-25T16:19
2023-10-25T16:19
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Власти Вьетнама зафиксировали первую смерть человека от оспы обезьян, пациент был заражен ВИЧ, передает вьетнамское новостное агентство VNS. "Пациент был госпитализирован в Городскую больницу тропических болезней Хошимина 2 октября 2023 года с лихорадкой и волдырями. Он страдал от множественных инфекций, пневмонии, туберкулеза, а также тяжелой полиорганной недостаточности и умер через 18 дней лечения", - сообщает издание со ссылкой на минздрав страны. С начала 2023 года в Хошимине было зарегистрировано 20 случаев оспы обезьян. Среди них 18 пациентов, в том числе 17 мужчин и одна женщина, имели положительный результат на ВИЧ. Все заболевшие были помещены на карантин и проходят лечение в городской больнице. Волны заражения оспой обезьян начались в мае 2022 года и проявились в странах, которые никогда раньше не сталкивались с этим вирусом, таких как США, Великобритания, Швеция и Бельгия. На настоящий момент в мире подтверждено более 90 тысяч случаев заражения. Уровень человеческой смертности от оспы обезьян может достигать 11%. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 23 июля 2022 года объявила глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения из-за вспышки обезьяньей оспы на фоне роста заболеваемости во всем мире. Вьетнам пока не располагает ни вакциной, ни лекарствами от оспы обезьян..
https://ria.ru/20230915/ospa-1896448729.html
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в мире, вьетнам, воз, хошимин, сша, здоровье - общество
В мире, Вьетнам, ВОЗ, Хошимин, США, Здоровье - Общество
Во Вьетнаме зафиксировали первую смерть человека от оспы обезьян
VNS: в Хошимине зафиксировали первую смерть от оспы обезьян у ВИЧ-больного