Рейтинг@Mail.ru
Во Вьетнаме зафиксировали первую смерть человека от оспы обезьян - РИА Новости, 25.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:19 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/ospa-1905188160.html
Во Вьетнаме зафиксировали первую смерть человека от оспы обезьян
Во Вьетнаме зафиксировали первую смерть человека от оспы обезьян - РИА Новости, 25.10.2023
Во Вьетнаме зафиксировали первую смерть человека от оспы обезьян
Власти Вьетнама зафиксировали первую смерть человека от оспы обезьян, пациент был заражен ВИЧ, передает вьетнамское новостное агентство VNS. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T16:19
2023-10-25T16:19
в мире
вьетнам
воз
хошимин
сша
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103867/27/1038672783_0:89:1536:953_1920x0_80_0_0_bddd355af394e301d8a823b860cd38f9.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Власти Вьетнама зафиксировали первую смерть человека от оспы обезьян, пациент был заражен ВИЧ, передает вьетнамское новостное агентство VNS. "Пациент был госпитализирован в Городскую больницу тропических болезней Хошимина 2 октября 2023 года с лихорадкой и волдырями. Он страдал от множественных инфекций, пневмонии, туберкулеза, а также тяжелой полиорганной недостаточности и умер через 18 дней лечения", - сообщает издание со ссылкой на минздрав страны. С начала 2023 года в Хошимине было зарегистрировано 20 случаев оспы обезьян. Среди них 18 пациентов, в том числе 17 мужчин и одна женщина, имели положительный результат на ВИЧ. Все заболевшие были помещены на карантин и проходят лечение в городской больнице. Волны заражения оспой обезьян начались в мае 2022 года и проявились в странах, которые никогда раньше не сталкивались с этим вирусом, таких как США, Великобритания, Швеция и Бельгия. На настоящий момент в мире подтверждено более 90 тысяч случаев заражения. Уровень человеческой смертности от оспы обезьян может достигать 11%. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 23 июля 2022 года объявила глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения из-за вспышки обезьяньей оспы на фоне роста заболеваемости во всем мире. Вьетнам пока не располагает ни вакциной, ни лекарствами от оспы обезьян..
https://ria.ru/20230915/ospa-1896448729.html
https://ria.ru/20230823/ospa-1891805916.html
вьетнам
хошимин
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103867/27/1038672783_95:0:1460:1024_1920x0_80_0_0_efdc68056daf92ed69eb97ce2936bc5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вьетнам, воз, хошимин, сша, здоровье - общество
В мире, Вьетнам, ВОЗ, Хошимин, США, Здоровье - Общество
Во Вьетнаме зафиксировали первую смерть человека от оспы обезьян

VNS: в Хошимине зафиксировали первую смерть от оспы обезьян у ВИЧ-больного

© Flickr / Ian FullerАвтомобиль скорой помощи. Вьетнам
Автомобиль скорой помощи. Вьетнам - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© Flickr / Ian Fuller
Автомобиль скорой помощи. Вьетнам. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Власти Вьетнама зафиксировали первую смерть человека от оспы обезьян, пациент был заражен ВИЧ, передает вьетнамское новостное агентство VNS.
«
"Пациент был госпитализирован в Городскую больницу тропических болезней Хошимина 2 октября 2023 года с лихорадкой и волдырями. Он страдал от множественных инфекций, пневмонии, туберкулеза, а также тяжелой полиорганной недостаточности и умер через 18 дней лечения", - сообщает издание со ссылкой на минздрав страны.
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Китай поставил оспу обезьян в один ряд с COVID-19, СПИД и птичьим гриппом
15 сентября, 07:56
С начала 2023 года в Хошимине было зарегистрировано 20 случаев оспы обезьян. Среди них 18 пациентов, в том числе 17 мужчин и одна женщина, имели положительный результат на ВИЧ. Все заболевшие были помещены на карантин и проходят лечение в городской больнице.
Волны заражения оспой обезьян начались в мае 2022 года и проявились в странах, которые никогда раньше не сталкивались с этим вирусом, таких как США, Великобритания, Швеция и Бельгия. На настоящий момент в мире подтверждено более 90 тысяч случаев заражения. Уровень человеческой смертности от оспы обезьян может достигать 11%. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 23 июля 2022 года объявила глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения из-за вспышки обезьяньей оспы на фоне роста заболеваемости во всем мире. Вьетнам пока не располагает ни вакциной, ни лекарствами от оспы обезьян..
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян, созданная государственным научным центром Вектор
В России не выявили случаев заражения оспой обезьян
23 августа, 17:26
 
В миреВьетнамВОЗХошиминСШАЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала