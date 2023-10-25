https://ria.ru/20231025/oruzhie-1905058625.html

"Большая проблема". В США пришли в ужас из-за оружия России

"Большая проблема". В США пришли в ужас из-за оружия России - РИА Новости, 25.10.2023

"Большая проблема". В США пришли в ужас из-за оружия России

США планируют построить загоризонтные радиолокационные системы (ЗГРЛС) для раннего обнаружения российских и китайских крылатых ракет большой дальности, однако... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T01:35

2023-10-25T01:35

2023-10-25T10:59

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. США планируют построить загоризонтные радиолокационные системы (ЗГРЛС) для раннего обнаружения российских и китайских крылатых ракет большой дальности, однако не знают, как их сбивать, пишет старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен в своей статье для портала Weapons and Strategy."Впервые за как минимум 20 лет США планируют построить и установить четыре загоризонтные радиолокационные системы (ЗГРЛС). В то же время Канада планирует приобрести две дополнительные системы для своей северо-западной части. Созданные в результате шесть систем призваны обеспечить возможность раннего обнаружения запуска и отслеживания российских и китайских крылатых ракет большой дальности, хотя у США пока нет четкого плана, как их сбивать", — пишет аналитик.По словам Брайена, на развертывание подобных станций у США и Канады может уйти много лет, так как до сих даже нет четкого понимания того, где они будут размещены, а Пентагон еще не начинал их закупку. Однако даже после их установки Соединенные Штаты, по мнению эксперта, столкнутся с "большой проблемой" из-за невозможности поражать российские и китайские ракеты в своем воздушном пространстве."Помимо проблем с обнаружением, у США нет программы поражения крылатых ракет, когда они входят в воздушное пространство США. Это большая проблема, поскольку существует множество потенциальных целей и почти нет систем, оптимизированных против небольших низколетящих угроз", — говорится в статье.Ранее обозреватель китайской газеты Paper Тан Цзюнь заявил, что успешное испытание российской межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной установкой вызывает беспокойство в США и "деморализует противников России".

https://ria.ru/20230923/snaryady-1898192797.html

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в мире, сша, канада, министерство обороны сша, россия, китай