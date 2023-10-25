https://ria.ru/20231025/oez-1905005203.html

Ефимов: площадь ОЭЗ "Технополис Москва" выросла более чем на 16 гектаров

Ефимов: площадь ОЭЗ "Технополис Москва" выросла более чем на 16 гектаров - РИА Новости, 25.10.2023

Ефимов: площадь ОЭЗ "Технополис Москва" выросла более чем на 16 гектаров

Площадь особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" увеличилась на 16,4 гектара за счет включения территорий индустриального парка "Руднево", заявил... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T14:19

2023-10-25T14:19

2023-10-25T14:19

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

особые экономические зоны

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Площадь особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" увеличилась на 16,4 гектара за счет включения территорий индустриального парка "Руднево", заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Индустриальный парк "Руднево" – это современный многофункциональный комплекс, где размещаются высокотехнологичные производства. Теперь площадь ОЭЗ "Технополис Москва" составляет больше 275 га.Как отметил Ефимов, такой площади удалось достичь благодаря включению двух новых участков. Размер первого составляет 1,87 га, второго – 14,5 га. Оба расположены в индустриальном парке "Руднево"."На втором участке в начале сентября введен в эксплуатацию инновационный промышленный комплекс площадью 93,7 тыс. "квадратов", предназначенный для размещения крупного производства. Здесь может появиться до 1,5 тыс. рабочих мест", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.По его словам, во время возведения комплекса использовали технологии индустриального высокоскоростного строительства. Благодаря этому объект смогли построить за 8,5 месяца.В свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский рассказал, что в скором времени планируют улучшить инфраструктуру "Руднево". В следующем году там планируют возвести деловой комплекс. Его площадь будет составлять 55 тысяч "квадратов". Там намерены создать конгресс-центр, офисы, фитнес-центр, торговые объекты, места общепита и другое.Производители смогут найти на площадке "Руднево" современную инфраструктуру. Все специалисты, работающие там, будут обеспечены комфортными рабочими местами. Для их удобства созданы современные конференц-залы, переговорные. Кроме того, на объекте есть кафе, столовые, паркинг, а еще "Руднево" имеет высокую транспортную доступность.По словам гендиректора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дегтева, компании-резиденты в особой экономической зоне получают ряд преференций, в том числе, льготы на налоги."Новые предприятия обеспечат сотни рабочих мест с высокой зарплатой, в первую очередь, для жителей быстро развивающихся столичных районов Косино-Ухтомский и Некрасовка, а также подмосковного городского округа Люберцы", – подчеркнул он.ОЭЗ "Технополис Москва" – территория с особым юридическим статусом, где действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Зона включает в себя 6 площадок – "Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем", "Руднево".

https://ria.ru/20231019/oez-1903688362.html

https://ria.ru/20230823/stazhirovka-1891624967.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , особые экономические зоны