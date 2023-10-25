https://ria.ru/20231025/obuchenie-1905182042.html

Педагоги центра "Сириус" начнут обучать липецких школьников в 2024 году

Педагоги центра "Сириус" начнут обучать липецких школьников в 2024 году - РИА Новости, 25.10.2023

Педагоги центра "Сириус" начнут обучать липецких школьников в 2024 году

В январе 2024 года в Липецкой области стартует новый образовательный проект: в школах региона начнутся дистанционные уроки по математике от педагогов... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T15:54

2023-10-25T15:54

2023-10-25T15:54

липецкая область

игорь артамонов

сочи

образовательный центр "сириус"

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ЛИПЕЦК, 25 окт - РИА Новости. В январе 2024 года в Липецкой области стартует новый образовательный проект: в школах региона начнутся дистанционные уроки по математике от педагогов образовательного центра "Сириус" из Сочи, обучение будет доступно всем ученикам 7-11 классов, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он пояснил, что бесплатные дистанционные уроки сначала по математике, а потом и по другим дисциплинам будут проходить в рамках проекта Липецкой области и центра поддержки одаренных детей "Стратегия". По словам Артамонова, работа ведется уже второй год. В региональном управлении образования действует проект "Повышение качества математического образования", лекции для педагогов региона читают ведущие математики и профессора. Теперь работа будет вестись и со школьниками, чтобы у каждого ребенка, вне зависимости от места жительства, была возможность получить доступ к передовым педагогическим разработкам. Занятия будут проводиться на платформе "Доступная школа", к ней подключат все школы Липецкой области. К началу учебы подготовят теоретические и практические материалы, видеоуроки в записи, обратную связь от педагогов центра "Сириус". "Проект управления образования Липецкой области и центра "Сириус" даст прекрасную возможность всем нашим школьникам развиваться и расти в таком сложном и важном направлении как математика. Отрадно, что возможность будет равная у всех без исключения учеников, вне зависимости от места их жительства", - подчеркнул Артамонов.

https://ria.ru/20231019/kapremont-1903857121.html

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, сочи, образовательный центр "сириус"