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Педагоги центра "Сириус" начнут обучать липецких школьников в 2024 году - РИА Новости, 25.10.2023
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Липецкая область
 
15:54 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/obuchenie-1905182042.html
Педагоги центра "Сириус" начнут обучать липецких школьников в 2024 году
Педагоги центра "Сириус" начнут обучать липецких школьников в 2024 году - РИА Новости, 25.10.2023
Педагоги центра "Сириус" начнут обучать липецких школьников в 2024 году
В январе 2024 года в Липецкой области стартует новый образовательный проект: в школах региона начнутся дистанционные уроки по математике от педагогов... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T15:54
2023-10-25T15:54
липецкая область
игорь артамонов
сочи
образовательный центр "сириус"
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ЛИПЕЦК, 25 окт - РИА Новости. В январе 2024 года в Липецкой области стартует новый образовательный проект: в школах региона начнутся дистанционные уроки по математике от педагогов образовательного центра "Сириус" из Сочи, обучение будет доступно всем ученикам 7-11 классов, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он пояснил, что бесплатные дистанционные уроки сначала по математике, а потом и по другим дисциплинам будут проходить в рамках проекта Липецкой области и центра поддержки одаренных детей "Стратегия". По словам Артамонова, работа ведется уже второй год. В региональном управлении образования действует проект "Повышение качества математического образования", лекции для педагогов региона читают ведущие математики и профессора. Теперь работа будет вестись и со школьниками, чтобы у каждого ребенка, вне зависимости от места жительства, была возможность получить доступ к передовым педагогическим разработкам. Занятия будут проводиться на платформе "Доступная школа", к ней подключат все школы Липецкой области. К началу учебы подготовят теоретические и практические материалы, видеоуроки в записи, обратную связь от педагогов центра "Сириус". "Проект управления образования Липецкой области и центра "Сириус" даст прекрасную возможность всем нашим школьникам развиваться и расти в таком сложном и важном направлении как математика. Отрадно, что возможность будет равная у всех без исключения учеников, вне зависимости от места их жительства", - подчеркнул Артамонов.
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Артем Смирнов
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игорь артамонов, сочи, образовательный центр "сириус"
Липецкая область, Игорь Артамонов, Сочи, Образовательный центр "Сириус"

Педагоги центра "Сириус" начнут обучать липецких школьников в 2024 году

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 25 окт - РИА Новости. В январе 2024 года в Липецкой области стартует новый образовательный проект: в школах региона начнутся дистанционные уроки по математике от педагогов образовательного центра "Сириус" из Сочи, обучение будет доступно всем ученикам 7-11 классов, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он пояснил, что бесплатные дистанционные уроки сначала по математике, а потом и по другим дисциплинам будут проходить в рамках проекта Липецкой области и центра поддержки одаренных детей "Стратегия".
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По словам Артамонова, работа ведется уже второй год. В региональном управлении образования действует проект "Повышение качества математического образования", лекции для педагогов региона читают ведущие математики и профессора. Теперь работа будет вестись и со школьниками, чтобы у каждого ребенка, вне зависимости от места жительства, была возможность получить доступ к передовым педагогическим разработкам.
Занятия будут проводиться на платформе "Доступная школа", к ней подключат все школы Липецкой области. К началу учебы подготовят теоретические и практические материалы, видеоуроки в записи, обратную связь от педагогов центра "Сириус".
«
"Проект управления образования Липецкой области и центра "Сириус" даст прекрасную возможность всем нашим школьникам развиваться и расти в таком сложном и важном направлении как математика. Отрадно, что возможность будет равная у всех без исключения учеников, вне зависимости от места их жительства", - подчеркнул Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновСочиОбразовательный центр "Сириус"
 
 
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