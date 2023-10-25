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ВСУ выпустили по Белгородской области порядка 180 снарядов за сутки - РИА Новости, 25.10.2023
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11:34 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/obstrely-1905110181.html
ВСУ выпустили по Белгородской области порядка 180 снарядов за сутки
ВСУ выпустили по Белгородской области порядка 180 снарядов за сутки - РИА Новости, 25.10.2023
ВСУ выпустили по Белгородской области порядка 180 снарядов за сутки
По территории Белгородской области со стороны Украины за сутки было выпущено порядка 180 снарядов, большая часть из них была по селу Красный Хутор в... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T11:34
2023-10-25T11:34
происшествия
белгородская область
белгородский район
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 25 окт - РИА Новости. По территории Белгородской области со стороны Украины за сутки было выпущено порядка 180 снарядов, большая часть из них была по селу Красный Хутор в Белгородском районе, кроме того, по селу было сделано 10 выстрелов из снайперской винтовки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В среду он опубликовал сводку о нанесенных ВСУ ударах по региону за 24 октября. За прошедшие сутки украинские военные обстреляли пять приграничных районов 182 снарядами, включая шесть сброшенных с дрона взрывных устройств. Также было сделано 10 выстрелов из снайперской винтовки по селу Красный Хутор. Пострадавших среди мирных жителей нет, но шесть домовладений получили различные повреждения. "В Белгородском районе под артиллерийский обстрел попало село Журавлевка – зафиксировано 2 прилета. Также в Журавлевке с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. По селу Красный Хутор выпущено 116 гранатометных выстрелов и 10 выстрелов из снайперской винтовки. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков. Он добавил, что в Борисовском районе 6 раз из миномета обстреляли окраину села Цаповка. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 8 минометных снарядов. В Грайворонском округе на окраине села Сподарюшино противник сбросил с дрона 4 осколочных боеприпаса. По окраинам сел Мокрая Орловка, Заречье-Первое и Козинка выпущено в сумме 22 минометных снаряда. В селе Козинка осколками снарядов повреждены пять частных жилых домовладений, уточнил губернатор. "В Шебекинском городском округе по селу Середа, поселку Красное и хутору Балки выпущено по 4 минометных снаряда, по хутору Мухин и селу Терезовка – 3 и 2 минометных снаряда соответственно. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. В селе Муром противник сбросил с БПЛА один осколочный боеприпас. Обошлось без последствий. Под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка – установлено 5 прилетов. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждения выявлены в одном частном домовладении", - отметил глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20231024/obstrel-1904856690.html
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происшествия, белгородская область, белгородский район, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ выпустили по Белгородской области порядка 180 снарядов за сутки

Гладков: ВСУ выпустили по Белгородской области порядка 180 снарядов за сутки

© Фото : Настоящий Гладков / TelegramПоследствия обстрела Белгородской области
Последствия обстрела Белгородской области - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
Последствия обстрела Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 25 окт - РИА Новости. По территории Белгородской области со стороны Украины за сутки было выпущено порядка 180 снарядов, большая часть из них была по селу Красный Хутор в Белгородском районе, кроме того, по селу было сделано 10 выстрелов из снайперской винтовки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В среду он опубликовал сводку о нанесенных ВСУ ударах по региону за 24 октября. За прошедшие сутки украинские военные обстреляли пять приграничных районов 182 снарядами, включая шесть сброшенных с дрона взрывных устройств. Также было сделано 10 выстрелов из снайперской винтовки по селу Красный Хутор. Пострадавших среди мирных жителей нет, но шесть домовладений получили различные повреждения.
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
ВСУ за сутки выпустили около 50 снарядов по Белгородской области
24 октября, 10:20
"В Белгородском районе под артиллерийский обстрел попало село Журавлевка – зафиксировано 2 прилета. Также в Журавлевке с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. По селу Красный Хутор выпущено 116 гранатометных выстрелов и 10 выстрелов из снайперской винтовки. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков.
Он добавил, что в Борисовском районе 6 раз из миномета обстреляли окраину села Цаповка. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 8 минометных снарядов. В Грайворонском округе на окраине села Сподарюшино противник сбросил с дрона 4 осколочных боеприпаса. По окраинам сел Мокрая Орловка, Заречье-Первое и Козинка выпущено в сумме 22 минометных снаряда. В селе Козинка осколками снарядов повреждены пять частных жилых домовладений, уточнил губернатор.
"В Шебекинском городском округе по селу Середа, поселку Красное и хутору Балки выпущено по 4 минометных снаряда, по хутору Мухин и селу Терезовка – 3 и 2 минометных снаряда соответственно. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. В селе Муром противник сбросил с БПЛА один осколочный боеприпас. Обошлось без последствий. Под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка – установлено 5 прилетов. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждения выявлены в одном частном домовладении", - отметил глава региона.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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ПроисшествияБелгородская областьБелгородский районУкраинаВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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