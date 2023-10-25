https://ria.ru/20231025/obstrely-1905055308.html
В США заявили о более 20 раненных при обстрелах на Ближнем востоке военных
В США заявили о более 20 раненных при обстрелах на Ближнем востоке военных - РИА Новости, 25.10.2023
В США заявили о более 20 раненных при обстрелах на Ближнем востоке военных
Более 20 американских военнослужащих получили ранения в участившихся обстрелах их баз на Ближнем Востоке, сообщило РИА Новости Центральное командование... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T00:33
2023-10-25T00:33
2023-10-25T00:33
в мире
ирак
ближний восток
сирия
вооруженные силы сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602530562_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_3fecbe661f10f35813a056e304cd634a.jpg
ВАШИНГТОН, 25 окт – РИА Новости. Более 20 американских военнослужащих получили ранения в участившихся обстрелах их баз на Ближнем Востоке, сообщило РИА Новости Центральное командование вооруженных сил США. По данным Пентагона, за неделю с 17 по 24 октября военизированные группировки, предположительно связанные с Ираном, десять раз атаковали ракетами и ударными беспилотниками американские войска в Ираке и трижды – в Сирии на фоне разгорающегося конфликта в секторе Газа. На базе ат-Танф в Сирии при налете дронов легкие ранения получили 20 военнослужащих, еще четверо пострадали на авиабазе аль-Асад в Ираке, сообщили в центральном командовании. Там же скончался американец – гражданский подрядчик, с которым случился сердечный приступ.
https://ria.ru/20231024/vtorzhenie-1905051844.html
ирак
ближний восток
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602530562_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c17673428ce8f51b32f9c0bf2fb9d210.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирак, ближний восток, сирия, вооруженные силы сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, министерство обороны сша
В мире, Ирак, Ближний Восток, Сирия, Вооруженные силы США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Министерство обороны США
В США заявили о более 20 раненных при обстрелах на Ближнем востоке военных
Командование ВС США: при обстрелах на Ближнем востоке ранено более 20 военных