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В США заявили о более 20 раненных при обстрелах на Ближнем востоке военных - РИА Новости, 25.10.2023
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00:33 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/obstrely-1905055308.html
В США заявили о более 20 раненных при обстрелах на Ближнем востоке военных
В США заявили о более 20 раненных при обстрелах на Ближнем востоке военных - РИА Новости, 25.10.2023
В США заявили о более 20 раненных при обстрелах на Ближнем востоке военных
Более 20 американских военнослужащих получили ранения в участившихся обстрелах их баз на Ближнем Востоке, сообщило РИА Новости Центральное командование... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T00:33
2023-10-25T00:33
в мире
ирак
ближний восток
сирия
вооруженные силы сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 25 окт – РИА Новости. Более 20 американских военнослужащих получили ранения в участившихся обстрелах их баз на Ближнем Востоке, сообщило РИА Новости Центральное командование вооруженных сил США. По данным Пентагона, за неделю с 17 по 24 октября военизированные группировки, предположительно связанные с Ираном, десять раз атаковали ракетами и ударными беспилотниками американские войска в Ираке и трижды – в Сирии на фоне разгорающегося конфликта в секторе Газа. На базе ат-Танф в Сирии при налете дронов легкие ранения получили 20 военнослужащих, еще четверо пострадали на авиабазе аль-Асад в Ираке, сообщили в центральном командовании. Там же скончался американец – гражданский подрядчик, с которым случился сердечный приступ.
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в мире, ирак, ближний восток, сирия, вооруженные силы сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, министерство обороны сша
В мире, Ирак, Ближний Восток, Сирия, Вооруженные силы США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Министерство обороны США
В США заявили о более 20 раненных при обстрелах на Ближнем востоке военных

Командование ВС США: при обстрелах на Ближнем востоке ранено более 20 военных

© Фото : U.S. Army / Sgt. Matthew CraneАмериканский военнослужащий
Американский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© Фото : U.S. Army / Sgt. Matthew Crane
Американский военнослужащий. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 окт – РИА Новости. Более 20 американских военнослужащих получили ранения в участившихся обстрелах их баз на Ближнем Востоке, сообщило РИА Новости Центральное командование вооруженных сил США.
По данным Пентагона, за неделю с 17 по 24 октября военизированные группировки, предположительно связанные с Ираном, десять раз атаковали ракетами и ударными беспилотниками американские войска в Ираке и трижды – в Сирии на фоне разгорающегося конфликта в секторе Газа.
Пехотинцы армии США - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
В Малайзии заявили, что возможность вторжения армии США в Газу реальна
24 октября, 23:39
На базе ат-Танф в Сирии при налете дронов легкие ранения получили 20 военнослужащих, еще четверо пострадали на авиабазе аль-Асад в Ираке, сообщили в центральном командовании. Там же скончался американец – гражданский подрядчик, с которым случился сердечный приступ.
 
В миреИракБлижний ВостокСирияВооруженные силы СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуМинистерство обороны США
 
 
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