https://ria.ru/20231025/obstrely-1905055308.html

В США заявили о более 20 раненных при обстрелах на Ближнем востоке военных

В США заявили о более 20 раненных при обстрелах на Ближнем востоке военных - РИА Новости, 25.10.2023

В США заявили о более 20 раненных при обстрелах на Ближнем востоке военных

Более 20 американских военнослужащих получили ранения в участившихся обстрелах их баз на Ближнем Востоке, сообщило РИА Новости Центральное командование... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T00:33

2023-10-25T00:33

2023-10-25T00:33

в мире

ирак

ближний восток

сирия

вооруженные силы сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 25 окт – РИА Новости. Более 20 американских военнослужащих получили ранения в участившихся обстрелах их баз на Ближнем Востоке, сообщило РИА Новости Центральное командование вооруженных сил США. По данным Пентагона, за неделю с 17 по 24 октября военизированные группировки, предположительно связанные с Ираном, десять раз атаковали ракетами и ударными беспилотниками американские войска в Ираке и трижды – в Сирии на фоне разгорающегося конфликта в секторе Газа. На базе ат-Танф в Сирии при налете дронов легкие ранения получили 20 военнослужащих, еще четверо пострадали на авиабазе аль-Асад в Ираке, сообщили в центральном командовании. Там же скончался американец – гражданский подрядчик, с которым случился сердечный приступ.

https://ria.ru/20231024/vtorzhenie-1905051844.html

ирак

ближний восток

сирия

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в мире, ирак, ближний восток, сирия, вооруженные силы сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, министерство обороны сша