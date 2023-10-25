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Минздрав в Газе сообщил о тяжелом ранении директора детской больницы - РИА Новости, 25.10.2023
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17:26 25.10.2023 (обновлено: 17:38 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/obstrel-1905205932.html
Минздрав в Газе сообщил о тяжелом ранении директора детской больницы
Минздрав в Газе сообщил о тяжелом ранении директора детской больницы - РИА Новости, 25.10.2023
Минздрав в Газе сообщил о тяжелом ранении директора детской больницы
Директор обстрелянной Израилем детской больницы Эд-Дурра в секторе Газа получил тяжелые ранения во время авиаудара по его дому, его жена и дети погибли,... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T17:26
2023-10-25T17:38
в мире
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оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 25 окт - РИА Новости. Директор обстрелянной Израилем детской больницы Эд-Дурра в секторе Газа получил тяжелые ранения во время авиаудара по его дому, его жена и дети погибли, сообщило министерство здравоохранения Палестины в социальной сети Х со ссылкой на официального представителя минздрава в Газе Ашрафа аль-Кудру. "Израильская оккупационная администрация нанесла удар по дому директора детской больницы Эд-Дурра доктора Кемаля Хатаба, в результате чего погибли его жена, дочь и маленький сын. Доктор получил тяжелые ранения", - говорится в сообщении. Ранее палестинские власти обвинили Израиль в обстреле крупнейшей в секторе Газа детской больницы запрещенными на международном уровне боеприпасами с содержанием фосфора. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 6,5 тысяч человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
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в мире, израиль, россия, палестина, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Палестина, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Минздрав в Газе сообщил о тяжелом ранении директора детской больницы

Минздрав в Газе: директор детской больницы тяжело ранен при израильском обстреле

© AP Photo / Ariel SchalitРазрушенные после израильских ударов дома в секторе Газа
Разрушенные после израильских ударов дома в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Разрушенные после израильских ударов дома в секторе Газа. Архивное фото
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ДОХА, 25 окт - РИА Новости. Директор обстрелянной Израилем детской больницы Эд-Дурра в секторе Газа получил тяжелые ранения во время авиаудара по его дому, его жена и дети погибли, сообщило министерство здравоохранения Палестины в социальной сети Х со ссылкой на официального представителя минздрава в Газе Ашрафа аль-Кудру.
«
"Израильская оккупационная администрация нанесла удар по дому директора детской больницы Эд-Дурра доктора Кемаля Хатаба, в результате чего погибли его жена, дочь и маленький сын. Доктор получил тяжелые ранения", - говорится в сообщении.
Израильский солдат стоит на танке Меркава - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Израиль заставят платить и каяться
23 октября, 08:00
Ранее палестинские власти обвинили Израиль в обстреле крупнейшей в секторе Газа детской больницы запрещенными на международном уровне боеприпасами с содержанием фосфора.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 6,5 тысяч человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильРоссияПалестинаВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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