https://ria.ru/20231025/obraschenie-1905132262.html

ГД подготовит обращение к Генассамблее ООН о гуманитарной ситуации в Газе

ГД подготовит обращение к Генассамблее ООН о гуманитарной ситуации в Газе - РИА Новости, 25.10.2023

ГД подготовит обращение к Генассамблее ООН о гуманитарной ситуации в Газе

Государственная Дума подготовит обращение к Генассамблее ООН о гуманитарной ситуации в Газе, такое поручение спикер ГД Вячеслав Володин дал на пленарном... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T13:07

2023-10-25T13:07

2023-10-25T20:43

госдума рф

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

оон

генеральная ассамблея оон

россия

вячеслав володин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093423_0:23:3051:1739_1920x0_80_0_0_46a8b84ed3e0a7f0f3fc6f83b3834075.jpg

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Государственная Дума подготовит обращение к Генассамблее ООН о гуманитарной ситуации в Газе, такое поручение спикер ГД Вячеслав Володин дал на пленарном заседании в среду, сообщила пресс-служба ГД журналистам."Государственная Дума подготовит обращение к Генассамблее ООН о гуманитарной ситуации в Газе. Соответствующее поручение председатель Госдумы Вячеслав Володин дал на пленарном заседании в среду", - сообщила пресс-служба Госдумы.Также подчеркивается, что Володин поручил профильным комитетам по международным делам и по вопросам семьи, женщин, детей проработать этот вопрос и подготовить проект обращения."Гибнут дети, мирные граждане, старики, беззащитные люди… Россия выступила с предложениями - США, вместе со своими прихлебателями, их отвергли. Бразилия выступила с предложениями - США опять вместе с теми же дружками отвергли эти предложения. В конце концов, мир должен дать этому оценку. Поэтому давайте, коллеги, мы эти вопросы озвучим, и нам важно, чтобы они были на контроле", - сказал Володин.Отмечается, что вопрос подняла заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова."За несколько дней в Газе погибли 2360 детей, гуманитарная ситуация страшная", - сказала Кузнецова."Мы с вами вчера обсуждали вопрос блокады Кубы со стороны США, вода камень точит. Прошлогоднюю последнюю резолюцию ГА ООН поддержало 185 стран, только две страны выступили против, наложили вето – США и Израиль. Поэтому давайте позицию занимать, и, самое главное, ее отстаивать. Особенно, в вопросе палестино-израильского конфликта, где по вине США все это произошло из-за того, что не соблюдалась резолюция Генассамблеи ООН", - добавил Володин.

https://ria.ru/20231025/gaza-1905060428.html

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

госдума рф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, генеральная ассамблея оон, россия, вячеслав володин