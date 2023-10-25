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ГД подготовит обращение к Генассамблее ООН о гуманитарной ситуации в Газе - РИА Новости, 25.10.2023
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13:07 25.10.2023 (обновлено: 20:43 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/obraschenie-1905132262.html
ГД подготовит обращение к Генассамблее ООН о гуманитарной ситуации в Газе
ГД подготовит обращение к Генассамблее ООН о гуманитарной ситуации в Газе - РИА Новости, 25.10.2023
ГД подготовит обращение к Генассамблее ООН о гуманитарной ситуации в Газе
Государственная Дума подготовит обращение к Генассамблее ООН о гуманитарной ситуации в Газе, такое поручение спикер ГД Вячеслав Володин дал на пленарном... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T13:07
2023-10-25T20:43
госдума рф
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
оон
генеральная ассамблея оон
россия
вячеслав володин
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Государственная Дума подготовит обращение к Генассамблее ООН о гуманитарной ситуации в Газе, такое поручение спикер ГД Вячеслав Володин дал на пленарном заседании в среду, сообщила пресс-служба ГД журналистам."Государственная Дума подготовит обращение к Генассамблее ООН о гуманитарной ситуации в Газе. Соответствующее поручение председатель Госдумы Вячеслав Володин дал на пленарном заседании в среду", - сообщила пресс-служба Госдумы.Также подчеркивается, что Володин поручил профильным комитетам по международным делам и по вопросам семьи, женщин, детей проработать этот вопрос и подготовить проект обращения."Гибнут дети, мирные граждане, старики, беззащитные люди… Россия выступила с предложениями - США, вместе со своими прихлебателями, их отвергли. Бразилия выступила с предложениями - США опять вместе с теми же дружками отвергли эти предложения. В конце концов, мир должен дать этому оценку. Поэтому давайте, коллеги, мы эти вопросы озвучим, и нам важно, чтобы они были на контроле", - сказал Володин.Отмечается, что вопрос подняла заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова."За несколько дней в Газе погибли 2360 детей, гуманитарная ситуация страшная", - сказала Кузнецова."Мы с вами вчера обсуждали вопрос блокады Кубы со стороны США, вода камень точит. Прошлогоднюю последнюю резолюцию ГА ООН поддержало 185 стран, только две страны выступили против, наложили вето – США и Израиль. Поэтому давайте позицию занимать, и, самое главное, ее отстаивать. Особенно, в вопросе палестино-израильского конфликта, где по вине США все это произошло из-за того, что не соблюдалась резолюция Генассамблеи ООН", - добавил Володин.
https://ria.ru/20231025/gaza-1905060428.html
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госдума рф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, генеральная ассамблея оон, россия, вячеслав володин
Госдума РФ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Россия, Вячеслав Володин
ГД подготовит обращение к Генассамблее ООН о гуманитарной ситуации в Газе

Госдума подготовит обращение к ГА ООН о гуманитарной ситуации в секторе Газа

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Государственная Дума подготовит обращение к Генассамблее ООН о гуманитарной ситуации в Газе, такое поручение спикер ГД Вячеслав Володин дал на пленарном заседании в среду, сообщила пресс-служба ГД журналистам.
"Государственная Дума подготовит обращение к Генассамблее ООН о гуманитарной ситуации в Газе. Соответствующее поручение председатель Госдумы Вячеслав Володин дал на пленарном заседании в среду", - сообщила пресс-служба Госдумы.
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Также подчеркивается, что Володин поручил профильным комитетам по международным делам и по вопросам семьи, женщин, детей проработать этот вопрос и подготовить проект обращения.
"Гибнут дети, мирные граждане, старики, беззащитные люди… Россия выступила с предложениями - США, вместе со своими прихлебателями, их отвергли. Бразилия выступила с предложениями - США опять вместе с теми же дружками отвергли эти предложения. В конце концов, мир должен дать этому оценку. Поэтому давайте, коллеги, мы эти вопросы озвучим, и нам важно, чтобы они были на контроле", - сказал Володин.
Отмечается, что вопрос подняла заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова.
"За несколько дней в Газе погибли 2360 детей, гуманитарная ситуация страшная", - сказала Кузнецова.
"Мы с вами вчера обсуждали вопрос блокады Кубы со стороны США, вода камень точит. Прошлогоднюю последнюю резолюцию ГА ООН поддержало 185 стран, только две страны выступили против, наложили вето – США и Израиль. Поэтому давайте позицию занимать, и, самое главное, ее отстаивать. Особенно, в вопросе палестино-израильского конфликта, где по вине США все это произошло из-за того, что не соблюдалась резолюция Генассамблеи ООН", - добавил Володин.
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Госдума РФОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуООНГенеральная Ассамблея ООНРоссияВячеслав Володин
 
 
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