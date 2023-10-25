https://ria.ru/20231025/nord-ost-1905126122.html

В Кремле заявили, что хранят память о жертвах теракта на Дубровке

В Кремле заявили, что хранят память о жертвах теракта на Дубровке - РИА Новости, 25.10.2023

В Кремле заявили, что хранят память о жертвах теракта на Дубровке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что память о трагедии, о жертвах теракта на Дубровке ("Норд-Ост"), произошедшей 21 год назад, будет... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T12:38

2023-10-25T12:38

2023-10-25T12:38

россия

дмитрий песков

общество

теракт на дубровке (2002)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893607416_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_53a8f144c6fd1a955ffc4d038e528dd2.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что память о трагедии, о жертвах теракта на Дубровке ("Норд-Ост"), произошедшей 21 год назад, будет всегда храниться в памяти россиян. "Конечно же, мы, как и все люди в нашей стране, мы храним память об этой трагедии, об этом чудовищном террористическом акте. Мы, конечно же, помним всех, помним и не забываем тех, кто погиб тогда в этом чудовищном теракте. Помним тех, кто приложил тогда усилия, не жалея собственной жизни, для того, чтобы спасти тех людей, кого удалось спасти", - сказал Песков журналистам. Также он отметил, что Россия уже неоднократно сталкивалась с терроризмом, и сейчас, как и всегда, будет продолжать с ним бороться. "Россия неоднократно сталкивалась с террористами, с терроризмом в разных его проявлениях, и мы лучше многих других знаем, что это такое, и как бескомпромиссно, как бескомпромиссно надо с ним бороться, что Россия и делает в настоящее время и будет делать всегда", - добавил Песков.

https://ria.ru/20221026/nord-ost-1826849709.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, дмитрий песков, общество, теракт на дубровке (2002)