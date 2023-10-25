https://ria.ru/20231025/nord-ost-1905126122.html
В Кремле заявили, что хранят память о жертвах теракта на Дубровке
В Кремле заявили, что хранят память о жертвах теракта на Дубровке - РИА Новости, 25.10.2023
В Кремле заявили, что хранят память о жертвах теракта на Дубровке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что память о трагедии, о жертвах теракта на Дубровке ("Норд-Ост"), произошедшей 21 год назад, будет... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T12:38
2023-10-25T12:38
2023-10-25T12:38
россия
дмитрий песков
общество
теракт на дубровке (2002)
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что память о трагедии, о жертвах теракта на Дубровке ("Норд-Ост"), произошедшей 21 год назад, будет всегда храниться в памяти россиян. "Конечно же, мы, как и все люди в нашей стране, мы храним память об этой трагедии, об этом чудовищном террористическом акте. Мы, конечно же, помним всех, помним и не забываем тех, кто погиб тогда в этом чудовищном теракте. Помним тех, кто приложил тогда усилия, не жалея собственной жизни, для того, чтобы спасти тех людей, кого удалось спасти", - сказал Песков журналистам. Также он отметил, что Россия уже неоднократно сталкивалась с терроризмом, и сейчас, как и всегда, будет продолжать с ним бороться. "Россия неоднократно сталкивалась с террористами, с терроризмом в разных его проявлениях, и мы лучше многих других знаем, что это такое, и как бескомпромиссно, как бескомпромиссно надо с ним бороться, что Россия и делает в настоящее время и будет делать всегда", - добавил Песков.
https://ria.ru/20221026/nord-ost-1826849709.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, общество, теракт на дубровке (2002)
Россия, Дмитрий Песков, Общество, Теракт на Дубровке (2002)
В Кремле заявили, что хранят память о жертвах теракта на Дубровке
Песков: память о жертвах "Норд-Оста" будет храниться всегда
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что память о трагедии, о жертвах теракта на Дубровке ("Норд-Ост"), произошедшей 21 год назад, будет всегда храниться в памяти россиян.
"Конечно же, мы, как и все люди в нашей стране, мы храним память об этой трагедии, об этом чудовищном террористическом акте. Мы, конечно же, помним всех, помним и не забываем тех, кто погиб тогда в этом чудовищном теракте. Помним тех, кто приложил тогда усилия, не жалея собственной жизни, для того, чтобы спасти тех людей, кого удалось спасти", - сказал Песков журналистам.
Также он отметил, что Россия уже неоднократно сталкивалась с терроризмом, и сейчас, как и всегда, будет продолжать с ним бороться. "Россия неоднократно сталкивалась с террористами, с терроризмом в разных его проявлениях, и мы лучше многих других знаем, что это такое, и как бескомпромиссно, как бескомпромиссно надо с ним бороться, что Россия и делает в настоящее время и будет делать всегда", - добавил Песков.
Теракт на Дубровке – террористическая акция в Москве, длившаяся с 23 по 26 октября 2002 года, в ходе которой группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым захватила и удерживала заложников из числа зрителей мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре на Дубровке, находившемся в здании Дома культуры ОАО "Московский подшипник". В результате штурма здания бойцами спецназа были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников. В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников (по утверждению общественной организации "Норд-Ост", 174 человека).
"Мы знаем боль, связанную с потерями": 20 лет трагедии "Норд-Оста"