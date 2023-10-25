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В Кремле заявили, что хранят память о жертвах теракта на Дубровке - РИА Новости, 25.10.2023
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12:38 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/nord-ost-1905126122.html
В Кремле заявили, что хранят память о жертвах теракта на Дубровке
В Кремле заявили, что хранят память о жертвах теракта на Дубровке - РИА Новости, 25.10.2023
В Кремле заявили, что хранят память о жертвах теракта на Дубровке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что память о трагедии, о жертвах теракта на Дубровке ("Норд-Ост"), произошедшей 21 год назад, будет... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T12:38
2023-10-25T12:38
россия
дмитрий песков
общество
теракт на дубровке (2002)
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что память о трагедии, о жертвах теракта на Дубровке ("Норд-Ост"), произошедшей 21 год назад, будет всегда храниться в памяти россиян. "Конечно же, мы, как и все люди в нашей стране, мы храним память об этой трагедии, об этом чудовищном террористическом акте. Мы, конечно же, помним всех, помним и не забываем тех, кто погиб тогда в этом чудовищном теракте. Помним тех, кто приложил тогда усилия, не жалея собственной жизни, для того, чтобы спасти тех людей, кого удалось спасти", - сказал Песков журналистам. Также он отметил, что Россия уже неоднократно сталкивалась с терроризмом, и сейчас, как и всегда, будет продолжать с ним бороться. "Россия неоднократно сталкивалась с террористами, с терроризмом в разных его проявлениях, и мы лучше многих других знаем, что это такое, и как бескомпромиссно, как бескомпромиссно надо с ним бороться, что Россия и делает в настоящее время и будет делать всегда", - добавил Песков.
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россия, дмитрий песков, общество, теракт на дубровке (2002)
Россия, Дмитрий Песков, Общество, Теракт на Дубровке (2002)
В Кремле заявили, что хранят память о жертвах теракта на Дубровке

Песков: память о жертвах "Норд-Оста" будет храниться всегда

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкУчащиеся кадетского корпуса на площади перед театральным центром на Дубровке в Москве
Учащиеся кадетского корпуса на площади перед театральным центром на Дубровке в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Учащиеся кадетского корпуса на площади перед театральным центром на Дубровке в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что память о трагедии, о жертвах теракта на Дубровке ("Норд-Ост"), произошедшей 21 год назад, будет всегда храниться в памяти россиян.
"Конечно же, мы, как и все люди в нашей стране, мы храним память об этой трагедии, об этом чудовищном террористическом акте. Мы, конечно же, помним всех, помним и не забываем тех, кто погиб тогда в этом чудовищном теракте. Помним тех, кто приложил тогда усилия, не жалея собственной жизни, для того, чтобы спасти тех людей, кого удалось спасти", - сказал Песков журналистам.
Также он отметил, что Россия уже неоднократно сталкивалась с терроризмом, и сейчас, как и всегда, будет продолжать с ним бороться. "Россия неоднократно сталкивалась с террористами, с терроризмом в разных его проявлениях, и мы лучше многих других знаем, что это такое, и как бескомпромиссно, как бескомпромиссно надо с ним бороться, что Россия и делает в настоящее время и будет делать всегда", - добавил Песков.

Теракт на Дубровке – террористическая акция в Москве, длившаяся с 23 по 26 октября 2002 года, в ходе которой группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым захватила и удерживала заложников из числа зрителей мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре на Дубровке, находившемся в здании Дома культуры ОАО "Московский подшипник". В результате штурма здания бойцами спецназа были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников. В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников (по утверждению общественной организации "Норд-Ост", 174 человека).

Участники мероприятия, посвященного 20-й годовщине со дня трагических событий захвата террористами мирных людей на мюзикле Норд-Ост в Театральном центре на Дубровке - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
"Мы знаем боль, связанную с потерями": 20 лет трагедии "Норд-Оста"
26 октября 2022, 13:14
 
РоссияДмитрий ПесковОбществоТеракт на Дубровке (2002)
 
 
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