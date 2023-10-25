https://ria.ru/20231025/noga-1905206359.html
На пляже острова Бали нашли ампутированную ногу
На пляже острова Бали нашли ампутированную ногу - РИА Новости, 25.10.2023
На пляже острова Бали нашли ампутированную ногу
На пляже Пенимбанган индонезийского курортного острова Бали была найдена ампутированная человеческая нога, завернутая в бинты и полиэтиленовый пакет, сообщает... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T17:26
2023-10-25T17:26
2023-10-25T17:32
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. На пляже Пенимбанган индонезийского курортного острова Бали была найдена ампутированная человеческая нога, завернутая в бинты и полиэтиленовый пакет, сообщает индонезийский портал Republika.co.id. Местная полиция заявила, что нога принадлежала пациенту, недавно перенесшему операцию по ампутации в районной больнице. "Мы все еще расследуем обнаружение ноги. Ясно одно - медицинские отходы нельзя выбрасывать небрежно, особенно на пляж", - заявил представитель службы здравоохранения Бали И Ньоман Геде Аном. По его словам, медицинские отходы в виде частей тела обычно забирает семья пациента. Существуют также правила по кремации, в том числе и религиозной - такая практика популярна среди коренного населения острова. В любом случае, по мнению Анома, утилизация ампутированных конечностей на туристических пляжах Бали недопустима. Уточняется, что обнаружение отрезанной ноги было подтверждено в больнице, конечность была передана семье пациента. Однако служба здравоохранения Бали продолжит расследование инцидента.
https://ria.ru/20230417/noga-1865849651.html
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Бали, Здоровье - Общество, Новости - Туризм
На пляже острова Бали нашли ампутированную ногу
Republika.co.id: на пляже Пенимбанган на Бали нашли ампутированную ногу
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.
На пляже Пенимбанган индонезийского курортного острова Бали была найдена ампутированная человеческая нога, завернутая в бинты и полиэтиленовый пакет, сообщает индонезийский портал Republika.co.id
.
Местная полиция заявила, что нога принадлежала пациенту, недавно перенесшему операцию по ампутации в районной больнице.
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«
"Мы все еще расследуем обнаружение ноги. Ясно одно - медицинские отходы нельзя выбрасывать небрежно, особенно на пляж", - заявил представитель службы здравоохранения Бали И Ньоман Геде Аном.
По его словам, медицинские отходы в виде частей тела обычно забирает семья пациента. Существуют также правила по кремации, в том числе и религиозной - такая практика популярна среди коренного населения острова. В любом случае, по мнению Анома, утилизация ампутированных конечностей на туристических пляжах Бали недопустима.
Уточняется, что обнаружение отрезанной ноги было подтверждено в больнице, конечность была передана семье пациента. Однако служба здравоохранения Бали продолжит расследование инцидента.
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