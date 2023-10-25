https://ria.ru/20231025/noga-1905206359.html

На пляже острова Бали нашли ампутированную ногу

На пляже острова Бали нашли ампутированную ногу - РИА Новости, 25.10.2023

На пляже острова Бали нашли ампутированную ногу

На пляже Пенимбанган индонезийского курортного острова Бали была найдена ампутированная человеческая нога, завернутая в бинты и полиэтиленовый пакет, сообщает... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T17:26

2023-10-25T17:26

2023-10-25T17:32

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. На пляже Пенимбанган индонезийского курортного острова Бали была найдена ампутированная человеческая нога, завернутая в бинты и полиэтиленовый пакет, сообщает индонезийский портал Republika.co.id. Местная полиция заявила, что нога принадлежала пациенту, недавно перенесшему операцию по ампутации в районной больнице. "Мы все еще расследуем обнаружение ноги. Ясно одно - медицинские отходы нельзя выбрасывать небрежно, особенно на пляж", - заявил представитель службы здравоохранения Бали И Ньоман Геде Аном. По его словам, медицинские отходы в виде частей тела обычно забирает семья пациента. Существуют также правила по кремации, в том числе и религиозной - такая практика популярна среди коренного населения острова. В любом случае, по мнению Анома, утилизация ампутированных конечностей на туристических пляжах Бали недопустима. Уточняется, что обнаружение отрезанной ноги было подтверждено в больнице, конечность была передана семье пациента. Однако служба здравоохранения Бали продолжит расследование инцидента.

https://ria.ru/20230417/noga-1865849651.html

https://ria.ru/20220209/ostanki-1771855416.html

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