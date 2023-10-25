https://ria.ru/20231025/niderlandy-1905053970.html

МИД Нидерландов оценил положение жителей Газы как катастрофическое

МИД Нидерландов оценил положение жителей Газы как катастрофическое - РИА Новости, 25.10.2023

МИД Нидерландов оценил положение жителей Газы как катастрофическое

Глава МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот назвала катастрофическим положение жителей сектора Газа и пообещала активизировать усилия страны по доставке туда... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T00:06

2023-10-25T00:06

2023-10-25T00:06

израиль

палестина

нидерланды

марк рютте

биньямин нетаньяху

махмуд аббас

оон

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904858369_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ff4e15244ebce2bf8ba15681f8596571.jpg

ГААГА, 25 окт - РИА Новости. Глава МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот назвала катастрофическим положение жителей сектора Газа и пообещала активизировать усилия страны по доставке туда гуманитарной помощи. "Положение гражданского населения в Газе катастрофическое. Они нуждаются в помощи. Мы не можем позволить потерять еще больше времени... Поставки воды должны быть восстановлены незамедлительно. Гуманитарные перерывы необходимы, чтобы позволить доставить больше гуманитарной помощи, а постоянные гуманитарные коридоры - единственный способ предотвратить ухудшение ситуации. Нидерланды активизируют свой гуманитарный ответ", - сказала Брюинс Слот в ходе заседания Совета безопасности ООН по Ближнему Востоку в Нью-Йорке. Она также отметила, что Израиль должен проявлять сдержанность в применении силы в отношении Палестины. "Применение силы и самозащита должны применяться в случае необходимости и быть соразмерными. Обе стороны должны соблюдать международное право. Это означает, что необходимо принимать любые возможные меры по защите гражданского населения", - отметила нидерландский министр. Трансляция заседания велась на сайте ООН. В понедельник премьер-министр Нидерландов Марк Рютте посетил Израиль, где обсудил с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху эскалацию конфликта с ХАМАС. Как сообщалось, Рютте обратил внимание Нетаньяху на необходимость обеспечить доступ гуманитарной помощи в сектор Газа и призвал избегать ударов по мирным жителям Палестины. Позднее глава нидерландского правительства отправился в Рамаллу на встречу с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Стороны обсудили перспективы независимого палестинского государства. По словам Рютте, у него состоялся хороший контакт и с Аббасом, и с Нетаньяху, он призвал лидеров к "мудрости и сдержанности". Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231024/deti-1905050602.html

https://ria.ru/20231024/operatsiya-1905039701.html

израиль

палестина

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, палестина, нидерланды, марк рютте, биньямин нетаньяху, махмуд аббас, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире