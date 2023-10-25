МИД Нидерландов оценил положение жителей Газы как катастрофическое
Глава МИД Нидерландов назвала положение жителей сектора Газа катастрофическим
© AP Photo / Abed KhaledРаненый житель сектора Газа в больнице Аль-Шифа
© AP Photo / Abed Khaled
Раненый житель сектора Газа в больнице Аль-Шифа. Архивное фото
ГААГА, 25 окт - РИА Новости. Глава МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот назвала катастрофическим положение жителей сектора Газа и пообещала активизировать усилия страны по доставке туда гуманитарной помощи.
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"Положение гражданского населения в Газе катастрофическое. Они нуждаются в помощи. Мы не можем позволить потерять еще больше времени... Поставки воды должны быть восстановлены незамедлительно. Гуманитарные перерывы необходимы, чтобы позволить доставить больше гуманитарной помощи, а постоянные гуманитарные коридоры - единственный способ предотвратить ухудшение ситуации. Нидерланды активизируют свой гуманитарный ответ", - сказала Брюинс Слот в ходе заседания Совета безопасности ООН по Ближнему Востоку в Нью-Йорке.
"Применение силы и самозащита должны применяться в случае необходимости и быть соразмерными. Обе стороны должны соблюдать международное право. Это означает, что необходимо принимать любые возможные меры по защите гражданского населения", - отметила нидерландский министр. Трансляция заседания велась на сайте ООН.
В понедельник премьер-министр Нидерландов Марк Рютте посетил Израиль, где обсудил с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху эскалацию конфликта с ХАМАС. Как сообщалось, Рютте обратил внимание Нетаньяху на необходимость обеспечить доступ гуманитарной помощи в сектор Газа и призвал избегать ударов по мирным жителям Палестины. Позднее глава нидерландского правительства отправился в Рамаллу на встречу с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Стороны обсудили перспективы независимого палестинского государства. По словам Рютте, у него состоялся хороший контакт и с Аббасом, и с Нетаньяху, он призвал лидеров к "мудрости и сдержанности".
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.