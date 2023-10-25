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"Русские все видят". В Британии забили тревогу из-за "супероружия" Москвы
"Русские все видят". В Британии забили тревогу из-за "супероружия" Москвы - РИА Новости, 26.10.2023
"Русские все видят". В Британии забили тревогу из-за "супероружия" Москвы
Россия обладает технологиями, позволяющими наблюдать за войсками НАТО, заявил британский военный эксперт Джек Уотлинг в интервью Yle. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-25T21:57
2023-10-25T21:57
2023-10-26T06:52
политика
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украина
дмитрий песков
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Россия обладает технологиями, позволяющими наблюдать за войсками НАТО, заявил британский военный эксперт Джек Уотлинг в интервью Yle."Наши армии во многом привыкли полагаться на маскировку и камуфляж. Но на сегодняшнем поле боя, пожалуй, в принципе не спрячешься. <…> У врага есть технологии, позволяющие видеть все, что мы делаем, мы должны научиться действовать так, чтобы он не смог верно интерпретировать происходящее", — рассуждает эксперт.По его словам, конфликт на Украине должен научить членов Североатлантического альянса азам современной войны с применением высокотехнологичных средств наблюдения и наведения.Из-за наличия у России таких передовых систем ВСУ не смогли уберечь своих лучших офицеров, играющих ключевую роль на поле боя, отметил Уотлинг. НАТО необходимо подумать над тем, как сохранить опытных кадровых военных в возможном вооруженном конфликте XXI века, резюмировал он.Россия неоднократно указывала на отсутствие агрессивных планов в отношении каких-либо государств. При этом в Кремле не раз отмечали, что Североатлантический альянс, напротив, стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, блок нацелен на экспансию к границам России, что не может принести большей безопасности Европе.
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политика, россия, украина, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины
Политика, Россия, Украина, Дмитрий Песков, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Русские все видят". В Британии забили тревогу из-за "супероружия" Москвы
Yle: у России есть технологии, которые позволяют видеть все, что делает НАТО