Рейтинг@Mail.ru
"Русские все видят". В Британии забили тревогу из-за "супероружия" Москвы - РИА Новости, 26.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:57 25.10.2023 (обновлено: 06:52 26.10.2023)
https://ria.ru/20231025/nato-1905261881.html
"Русские все видят". В Британии забили тревогу из-за "супероружия" Москвы
"Русские все видят". В Британии забили тревогу из-за "супероружия" Москвы - РИА Новости, 26.10.2023
"Русские все видят". В Британии забили тревогу из-за "супероружия" Москвы
Россия обладает технологиями, позволяющими наблюдать за войсками НАТО, заявил британский военный эксперт Джек Уотлинг в интервью Yle. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-25T21:57
2023-10-26T06:52
политика
россия
украина
дмитрий песков
нато
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889245367_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_70e8682b16af138b8f3ff66e5464d42c.jpg
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Россия обладает технологиями, позволяющими наблюдать за войсками НАТО, заявил британский военный эксперт Джек Уотлинг в интервью Yle.&quot;Наши армии во многом привыкли полагаться на маскировку и камуфляж. Но на сегодняшнем поле боя, пожалуй, в принципе не спрячешься. &lt;…&gt; У врага есть технологии, позволяющие видеть все, что мы делаем, мы должны научиться действовать так, чтобы он не смог верно интерпретировать происходящее&quot;, — рассуждает эксперт.По его словам, конфликт на Украине должен научить членов Североатлантического альянса азам современной войны с применением высокотехнологичных средств наблюдения и наведения.Из-за наличия у России таких передовых систем ВСУ не смогли уберечь своих лучших офицеров, играющих ключевую роль на поле боя, отметил Уотлинг. НАТО необходимо подумать над тем, как сохранить опытных кадровых военных в возможном вооруженном конфликте XXI века, резюмировал он.Россия неоднократно указывала на отсутствие агрессивных планов в отношении каких-либо государств. При этом в Кремле не раз отмечали, что Североатлантический альянс, напротив, стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, блок нацелен на экспансию к границам России, что не может принести большей безопасности Европе.
https://ria.ru/20231025/vsu-1905228674.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889245367_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_86d6477fbd6919f06ad9879759c1bdfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, украина, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины
Политика, Россия, Украина, Дмитрий Песков, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Русские все видят". В Британии забили тревогу из-за "супероружия" Москвы

Yle: у России есть технологии, которые позволяют видеть все, что делает НАТО

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПрогулочные теплоходы на Москве-реке
Прогулочные теплоходы на Москве-реке - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Прогулочные теплоходы на Москве-реке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Россия обладает технологиями, позволяющими наблюдать за войсками НАТО, заявил британский военный эксперт Джек Уотлинг в интервью Yle.
«

"Наши армии во многом привыкли полагаться на маскировку и камуфляж. Но на сегодняшнем поле боя, пожалуй, в принципе не спрячешься. <…> У врага есть технологии, позволяющие видеть все, что мы делаем, мы должны научиться действовать так, чтобы он не смог верно интерпретировать происходящее", — рассуждает эксперт.

По его словам, конфликт на Украине должен научить членов Североатлантического альянса азам современной войны с применением высокотехнологичных средств наблюдения и наведения.
Из-за наличия у России таких передовых систем ВСУ не смогли уберечь своих лучших офицеров, играющих ключевую роль на поле боя, отметил Уотлинг. НАТО необходимо подумать над тем, как сохранить опытных кадровых военных в возможном вооруженном конфликте XXI века, резюмировал он.
Россия неоднократно указывала на отсутствие агрессивных планов в отношении каких-либо государств. При этом в Кремле не раз отмечали, что Североатлантический альянс, напротив, стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, блок нацелен на экспансию к границам России, что не может принести большей безопасности Европе.
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
"Очень скоро". В США раскрыли, что случится с ВСУ на фронте
25 октября, 18:27
 
ПолитикаРоссияУкраинаДмитрий ПесковНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала