https://ria.ru/20231025/nastoyatel-1905201966.html
Настоятеля храма УПЦ осудили на 15 лет за якобы сотрудничество с Россией
Настоятеля храма УПЦ осудили на 15 лет за якобы сотрудничество с Россией - РИА Новости, 25.10.2023
Настоятеля храма УПЦ осудили на 15 лет за якобы сотрудничество с Россией
На Украине настоятель храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) осужден на 15 лет лишения свободы за якобы сотрудничество с Россией, сообщает в... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T17:10
2023-10-25T17:10
2023-10-25T17:10
украина
россия
сумская область
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100400/94/1004009465_0:483:1344:1238_1920x0_80_0_0_658284d5b469ed7e016380aa4f642379.jpg
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. На Украине настоятель храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) осужден на 15 лет лишения свободы за якобы сотрудничество с Россией, сообщает в среду СБУ. "Реальный срок заключения получил настоятель храма УПЦ, который… собирал разведданные о системе обороны Сумской области. По материалам украинской спецслужбы суд назначил ему 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. По данным следствия, священнослужитель якобы собирал и передавал информацию о расположении подразделений ВСУ. Суд признал настоятеля виновным по статье "государственное предательство, совершенное в условиях военного положения". Ранее СБУ сообщала, что с февраля 2022 года завела 68 уголовных дел против священнослужителей канонической Украинской православной церкви, которые обвиняются в том числе в сотрудничестве с РФ. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20231025/direktor-1905199118.html
https://ria.ru/20231013/ukraina-1902547785.html
украина
россия
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100400/94/1004009465_0:357:1344:1364_1920x0_80_0_0_c60c2dfd5b11a38eec10353177a5dc40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, сумская область, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
Украина, Россия, Сумская область, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
Настоятеля храма УПЦ осудили на 15 лет за якобы сотрудничество с Россией
Священнослужителя УПЦ осудили на 15 лет за якобы сотрудничество с Россией