https://ria.ru/20231025/nastoyatel-1905201966.html

Настоятеля храма УПЦ осудили на 15 лет за якобы сотрудничество с Россией

Настоятеля храма УПЦ осудили на 15 лет за якобы сотрудничество с Россией - РИА Новости, 25.10.2023

Настоятеля храма УПЦ осудили на 15 лет за якобы сотрудничество с Россией

На Украине настоятель храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) осужден на 15 лет лишения свободы за якобы сотрудничество с Россией, сообщает в... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T17:10

2023-10-25T17:10

2023-10-25T17:10

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украинская православная церковь

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. На Украине настоятель храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) осужден на 15 лет лишения свободы за якобы сотрудничество с Россией, сообщает в среду СБУ. "Реальный срок заключения получил настоятель храма УПЦ, который… собирал разведданные о системе обороны Сумской области. По материалам украинской спецслужбы суд назначил ему 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. По данным следствия, священнослужитель якобы собирал и передавал информацию о расположении подразделений ВСУ. Суд признал настоятеля виновным по статье "государственное предательство, совершенное в условиях военного положения". Ранее СБУ сообщала, что с февраля 2022 года завела 68 уголовных дел против священнослужителей канонической Украинской православной церкви, которые обвиняются в том числе в сотрудничестве с РФ. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20231025/direktor-1905199118.html

https://ria.ru/20231013/ukraina-1902547785.html

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украина, россия, сумская область, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц