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МВД наградит пенсионера, задержавшего грабителя в Щелково - РИА Новости, 25.10.2023
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15:07 25.10.2023 (обновлено: 15:08 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/nagrada-1905167051.html
МВД наградит пенсионера, задержавшего грабителя в Щелково
МВД наградит пенсионера, задержавшего грабителя в Щелково - РИА Новости, 25.10.2023
МВД наградит пенсионера, задержавшего грабителя в Щелково
Подмосковный главк МВД наградит пенсионера, который задержал грабителя, отобравшего у мальчика телефон, сообщила журналистам начальник пресс-службы ведомства... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T15:07
2023-10-25T15:08
происшествия
россия
щелково
татьяна петрова
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Подмосковный главк МВД наградит пенсионера, который задержал грабителя, отобравшего у мальчика телефон, сообщила журналистам начальник пресс-службы ведомства Татьяна Петрова. Ранее подмосковный главк СК РФ сообщил, что пенсионер в Щелково поймал грабителя, который у него на глазах отобрал у ребенка телефон и попытался убежать. По предварительным данным, все произошло у дома 4 на улице Комарова еще в понедельник, 23 октября: мальчик шел по улице один, когда к нему подбежал неизвестный и выхватил телефон. Нагнать преступника помог пожилой мужчина, чинивший автомобиль неподалеку: он быстро среагировал и поставил подножку злоумышленнику, а потом не дал ему уйти. "Начальником подмосковного главка принято решение о награждении мужчины, который не остался равнодушным и оказал содействие сотрудникам полиции в задержании злоумышленника", - заявила Петрова. Отмечается, что задержанным оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1999 года рождения. "Он доставлен в следственные органы для дальнейшего разбирательства", - добавила Петрова. В МВД также проинформировали, что в дежурную часть "поступило сообщение от местной жительницы о том, что неизвестный выхватил мобильный телефон у ее несовершеннолетнего сына, когда он возвращался домой из школы, и попытался скрыться".
россия
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Инцидент в подмосковном Щелково. Видео с камеры наблюдения
Инцидент в подмосковном Щелково. Видео с камеры наблюдения В подмосковном Щёлково пенсионер поймал грабителя, который у него на глазах отобрал у ребенка телефон.
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происшествия, россия, щелково, татьяна петрова, следственный комитет россии (ск рф), видео
Происшествия, Россия, Щелково, Татьяна Петрова, Следственный комитет России (СК РФ)
МВД наградит пенсионера, задержавшего грабителя в Щелково
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Подмосковный главк МВД наградит пенсионера, который задержал грабителя, отобравшего у мальчика телефон, сообщила журналистам начальник пресс-службы ведомства Татьяна Петрова.
2023-10-25T15:07
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МВД наградит пенсионера, задержавшего грабителя в Щелково

МВД наградит задержавшего в Щелково грабителя, отобравшего телефон у ребенка

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияПенсионер останавливает грабителя, укравшего телефон телефон у ребенка в Щелково
Пенсионер останавливает грабителя, укравшего телефон телефон у ребенка в Щелково
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Пенсионер останавливает грабителя, укравшего телефон телефон у ребенка в Щелково
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Подмосковный главк МВД наградит пенсионера, который задержал грабителя, отобравшего у мальчика телефон, сообщила журналистам начальник пресс-службы ведомства Татьяна Петрова.
Ранее подмосковный главк СК РФ сообщил, что пенсионер в Щелково поймал грабителя, который у него на глазах отобрал у ребенка телефон и попытался убежать. По предварительным данным, все произошло у дома 4 на улице Комарова еще в понедельник, 23 октября: мальчик шел по улице один, когда к нему подбежал неизвестный и выхватил телефон. Нагнать преступника помог пожилой мужчина, чинивший автомобиль неподалеку: он быстро среагировал и поставил подножку злоумышленнику, а потом не дал ему уйти.
«
"Начальником подмосковного главка принято решение о награждении мужчины, который не остался равнодушным и оказал содействие сотрудникам полиции в задержании злоумышленника", - заявила Петрова.
Отмечается, что задержанным оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1999 года рождения. "Он доставлен в следственные органы для дальнейшего разбирательства", - добавила Петрова.
В МВД также проинформировали, что в дежурную часть "поступило сообщение от местной жительницы о том, что неизвестный выхватил мобильный телефон у ее несовершеннолетнего сына, когда он возвращался домой из школы, и попытался скрыться".
 
ПроисшествияРоссияЩелковоТатьяна ПетроваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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