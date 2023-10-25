https://ria.ru/20231025/nagrada-1905167051.html

МВД наградит пенсионера, задержавшего грабителя в Щелково

МВД наградит пенсионера, задержавшего грабителя в Щелково - РИА Новости, 25.10.2023

МВД наградит пенсионера, задержавшего грабителя в Щелково

Подмосковный главк МВД наградит пенсионера, который задержал грабителя, отобравшего у мальчика телефон, сообщила журналистам начальник пресс-службы ведомства... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T15:07

2023-10-25T15:07

2023-10-25T15:08

происшествия

россия

щелково

татьяна петрова

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Подмосковный главк МВД наградит пенсионера, который задержал грабителя, отобравшего у мальчика телефон, сообщила журналистам начальник пресс-службы ведомства Татьяна Петрова. Ранее подмосковный главк СК РФ сообщил, что пенсионер в Щелково поймал грабителя, который у него на глазах отобрал у ребенка телефон и попытался убежать. По предварительным данным, все произошло у дома 4 на улице Комарова еще в понедельник, 23 октября: мальчик шел по улице один, когда к нему подбежал неизвестный и выхватил телефон. Нагнать преступника помог пожилой мужчина, чинивший автомобиль неподалеку: он быстро среагировал и поставил подножку злоумышленнику, а потом не дал ему уйти. "Начальником подмосковного главка принято решение о награждении мужчины, который не остался равнодушным и оказал содействие сотрудникам полиции в задержании злоумышленника", - заявила Петрова. Отмечается, что задержанным оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1999 года рождения. "Он доставлен в следственные органы для дальнейшего разбирательства", - добавила Петрова. В МВД также проинформировали, что в дежурную часть "поступило сообщение от местной жительницы о том, что неизвестный выхватил мобильный телефон у ее несовершеннолетнего сына, когда он возвращался домой из школы, и попытался скрыться".

россия

щелково

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Инцидент в подмосковном Щелково. Видео с камеры наблюдения Инцидент в подмосковном Щелково. Видео с камеры наблюдения В подмосковном Щёлково пенсионер поймал грабителя, который у него на глазах отобрал у ребенка телефон. 2023-10-25T15:07 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, щелково, татьяна петрова, следственный комитет россии (ск рф), видео