https://ria.ru/20231025/nadbavki-1905055162.html

Пенсионерам рассказали, кто получит серьезные надбавки с 1 ноября

Пенсионерам рассказали, кто получит серьезные надбавки с 1 ноября - РИА Новости, 25.10.2023

Пенсионерам рассказали, кто получит серьезные надбавки с 1 ноября

С ноября некоторые россияне начнут получать фиксированную часть страховой пенсии в двойном размере, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T02:17

2023-10-25T02:17

2023-10-25T02:17

россия

людмила иванова-швец

рэу имени г. в. плеханова

пенсия

пенсионеры

пенсии

общество

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. С ноября некоторые россияне начнут получать фиксированную часть страховой пенсии в двойном размере, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.Наиболее серьезные доплаты ждут россиян, которым недавно исполнилось 80 лет. На 1 ноября 2023 года эта сумма составит 15134,66 рубля.Прибавку также получат бывшие члены летных экипажей гражданской авиации и работники угольной промышленности. Их размер зависит от среднего дохода на прежнем месте работы и перечислений, которые организация вносила в Социальный фонд. По данным прошлых лет, размер доплаты шахтерам колебался от 3,5 до 5,5 тысяч рублей.То же касается обладателей “северного стажа”: их пенсию могут увеличить за счет повышения фиксированной части на 30-50 процентов в зависимости от территории. Тогда при переезде в другой регион доплата сохранится.

https://ria.ru/20231024/pensii-1904956847.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

россия, людмила иванова-швец, рэу имени г. в. плеханова, пенсия, пенсионеры, пенсии, общество