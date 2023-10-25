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Пенсионерам рассказали, кто получит серьезные надбавки с 1 ноября - РИА Новости, 25.10.2023
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02:17 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/nadbavki-1905055162.html
Пенсионерам рассказали, кто получит серьезные надбавки с 1 ноября
Пенсионерам рассказали, кто получит серьезные надбавки с 1 ноября - РИА Новости, 25.10.2023
Пенсионерам рассказали, кто получит серьезные надбавки с 1 ноября
С ноября некоторые россияне начнут получать фиксированную часть страховой пенсии в двойном размере, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T02:17
2023-10-25T02:17
россия
людмила иванова-швец
рэу имени г. в. плеханова
пенсия
пенсионеры
пенсии
общество
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. С ноября некоторые россияне начнут получать фиксированную часть страховой пенсии в двойном размере, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.Наиболее серьезные доплаты ждут россиян, которым недавно исполнилось 80 лет. На 1 ноября 2023 года эта сумма составит 15134,66 рубля.Прибавку также получат бывшие члены летных экипажей гражданской авиации и работники угольной промышленности. Их размер зависит от среднего дохода на прежнем месте работы и перечислений, которые организация вносила в Социальный фонд. По данным прошлых лет, размер доплаты шахтерам колебался от 3,5 до 5,5 тысяч рублей.То же касается обладателей “северного стажа”: их пенсию могут увеличить за счет повышения фиксированной части на 30-50 процентов в зависимости от территории. Тогда при переезде в другой регион доплата сохранится.
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россия, людмила иванова-швец, рэу имени г. в. плеханова, пенсия, пенсионеры, пенсии, общество
Россия, Людмила Иванова-Швец, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Пенсия, Пенсионеры, Пенсии, Общество
Пенсионерам рассказали, кто получит серьезные надбавки с 1 ноября

Доцент Иванов-Швец сообщила о надбавках с 1 ноября для 80-летних пенсионеров

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИнформационный стенд в отделении пенсионного фонда
Информационный стенд в отделении пенсионного фонда - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Информационный стенд в отделении пенсионного фонда. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. С ноября некоторые россияне начнут получать фиксированную часть страховой пенсии в двойном размере, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Наиболее серьезные доплаты ждут россиян, которым недавно исполнилось 80 лет. На 1 ноября 2023 года эта сумма составит 15134,66 рубля.
Прибавку также получат бывшие члены летных экипажей гражданской авиации и работники угольной промышленности. Их размер зависит от среднего дохода на прежнем месте работы и перечислений, которые организация вносила в Социальный фонд. По данным прошлых лет, размер доплаты шахтерам колебался от 3,5 до 5,5 тысяч рублей.
То же касается обладателей “северного стажа”: их пенсию могут увеличить за счет повышения фиксированной части на 30-50 процентов в зависимости от территории. Тогда при переезде в другой регион доплата сохранится.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
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РоссияЛюдмила Иванова-ШвецРЭУ имени Г. В. ПлехановаПенсияПенсионерыПенсииОбщество
 
 
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