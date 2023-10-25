https://ria.ru/20231025/myanma-1904905898.html

Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Мьянму

Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Мьянму - РИА Новости, 25.10.2023

Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Мьянму

Туроператоры отмечают растущий спрос на поездки в Мьянму и называют стоимость такого отдыха, сообщает АТОР. РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T01:18

2023-10-25T01:18

2023-10-25T02:54

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новости - туризм

мьянма

новосибирск

таиланд

ассоциация туроператоров россии (атор)

китай

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Туроператоры отмечают растущий спрос на поездки в Мьянму и называют стоимость такого отдыха, сообщает АТОР.С запуском в сентябре прямых рейсов Myanmar Airways из Новосибирска в Мандалай участники рынка отмечают повышение интереса к новому направлению, но значительным спрос пока не называют. Однако туристы возвращаются из Мьянмы с прекрасными впечатлениями, что позволяет надеяться на рост популярности отдыха в экзотической стране.Больше всего заказов сейчас — от путешественников из Новосибирска и соседних регионов. В ноябре стоимость билета — от 72 тысяч рублей, время в пути — шесть с половиной часов. Туристы из центральной части России чаще всего выбирают перелеты через Китай и Таиланд. Цена — от 89 тысяч рублей, время в пути — от 41 часа.Десятидневный тур на двоих из Новосибирска, включающий пляжный отдых и экскурсионную программу, в ноябре стоит от 350 тысяч рублей на двоих. Пятидневная поездка из Москвы — от 346 тысяч рублей на двоих.Минимальная стоимость наземной программы в Мьянме, то есть без перелета, но с проживанием и экскурсиями — от 35 тысяч рублей на персону. Такие туры востребованы у россиян, приезжающих из соседнего Таиланда.

https://ria.ru/20230928/puteshestviya-1899031257.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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