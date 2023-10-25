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Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Мьянму - РИА Новости, 25.10.2023
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Туризм
 
01:18 25.10.2023 (обновлено: 02:54 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/myanma-1904905898.html
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Мьянму
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Мьянму - РИА Новости, 25.10.2023
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Мьянму
Туроператоры отмечают растущий спрос на поездки в Мьянму и называют стоимость такого отдыха, сообщает АТОР. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T01:18
2023-10-25T02:54
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новости - туризм
мьянма
новосибирск
таиланд
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Туроператоры отмечают растущий спрос на поездки в Мьянму и называют стоимость такого отдыха, сообщает АТОР.С запуском в сентябре прямых рейсов Myanmar Airways из Новосибирска в Мандалай участники рынка отмечают повышение интереса к новому направлению, но значительным спрос пока не называют. Однако туристы возвращаются из Мьянмы с прекрасными впечатлениями, что позволяет надеяться на рост популярности отдыха в экзотической стране.Больше всего заказов сейчас — от путешественников из Новосибирска и соседних регионов. В ноябре стоимость билета — от 72 тысяч рублей, время в пути — шесть с половиной часов. Туристы из центральной части России чаще всего выбирают перелеты через Китай и Таиланд. Цена — от 89 тысяч рублей, время в пути — от 41 часа.Десятидневный тур на двоих из Новосибирска, включающий пляжный отдых и экскурсионную программу, в ноябре стоит от 350 тысяч рублей на двоих. Пятидневная поездка из Москвы — от 346 тысяч рублей на двоих.Минимальная стоимость наземной программы в Мьянме, то есть без перелета, но с проживанием и экскурсиями — от 35 тысяч рублей на персону. Такие туры востребованы у россиян, приезжающих из соседнего Таиланда.
https://ria.ru/20230928/puteshestviya-1899031257.html
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туризм, новости - туризм, мьянма, новосибирск, таиланд, ассоциация туроператоров россии (атор), китай
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Мьянма, Новосибирск, Таиланд, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Китай
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Мьянму

АТОР: туроператоры отмечают растущий спрос на поездки в Мьянму у россиян

© iStock.com / BTWImagesЖенщины продают фрукты на пляже Нгапали, Мьянма
Женщины продают фрукты на пляже Нгапали, Мьянма - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© iStock.com / BTWImages
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Туроператоры отмечают растущий спрос на поездки в Мьянму и называют стоимость такого отдыха, сообщает АТОР.
С запуском в сентябре прямых рейсов Myanmar Airways из Новосибирска в Мандалай участники рынка отмечают повышение интереса к новому направлению, но значительным спрос пока не называют.
Однако туристы возвращаются из Мьянмы с прекрасными впечатлениями, что позволяет надеяться на рост популярности отдыха в экзотической стране.
Больше всего заказов сейчас — от путешественников из Новосибирска и соседних регионов. В ноябре стоимость билета — от 72 тысяч рублей, время в пути — шесть с половиной часов. Туристы из центральной части России чаще всего выбирают перелеты через Китай и Таиланд. Цена — от 89 тысяч рублей, время в пути — от 41 часа.
Десятидневный тур на двоих из Новосибирска, включающий пляжный отдых и экскурсионную программу, в ноябре стоит от 350 тысяч рублей на двоих. Пятидневная поездка из Москвы — от 346 тысяч рублей на двоих.
Минимальная стоимость наземной программы в Мьянме, то есть без перелета, но с проживанием и экскурсиями — от 35 тысяч рублей на персону. Такие туры востребованы у россиян, приезжающих из соседнего Таиланда.
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