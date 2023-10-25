Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Мьянму
АТОР: туроператоры отмечают растущий спрос на поездки в Мьянму у россиян
© iStock.com / BTWImagesЖенщины продают фрукты на пляже Нгапали, Мьянма
© iStock.com / BTWImages
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Туроператоры отмечают растущий спрос на поездки в Мьянму и называют стоимость такого отдыха, сообщает АТОР.
С запуском в сентябре прямых рейсов Myanmar Airways из Новосибирска в Мандалай участники рынка отмечают повышение интереса к новому направлению, но значительным спрос пока не называют.
Однако туристы возвращаются из Мьянмы с прекрасными впечатлениями, что позволяет надеяться на рост популярности отдыха в экзотической стране.
Больше всего заказов сейчас — от путешественников из Новосибирска и соседних регионов. В ноябре стоимость билета — от 72 тысяч рублей, время в пути — шесть с половиной часов. Туристы из центральной части России чаще всего выбирают перелеты через Китай и Таиланд. Цена — от 89 тысяч рублей, время в пути — от 41 часа.
Десятидневный тур на двоих из Новосибирска, включающий пляжный отдых и экскурсионную программу, в ноябре стоит от 350 тысяч рублей на двоих. Пятидневная поездка из Москвы — от 346 тысяч рублей на двоих.
Минимальная стоимость наземной программы в Мьянме, то есть без перелета, но с проживанием и экскурсиями — от 35 тысяч рублей на персону. Такие туры востребованы у россиян, приезжающих из соседнего Таиланда.