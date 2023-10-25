https://ria.ru/20231025/moskva-1905094627.html
Бочкарев: в Москве до 2027 года построят почти 20 физкультурных комплексов
Бочкарев: в Москве до 2027 года построят почти 20 физкультурных комплексов - РИА Новости, 25.10.2023
Бочкарев: в Москве до 2027 года построят почти 20 физкультурных комплексов
В Москве до 2027 года планируется построить 18 физкультурно-оздоровительных комплексов за счет средств городского бюджета, сообщил заммэра Москвы по... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T10:30
2023-10-25T10:30
2023-10-25T10:30
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. В Москве до 2027 года планируется построить 18 физкультурно-оздоровительных комплексов за счет средств городского бюджета, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. "С каждым годом спорт становится все более доступным каждому жителю Москвы. Это происходит благодаря строительству новых спортивных объектов в жилых районах города. В течение ближайших трех лет в столице введут в эксплуатацию 18 новых ФОКов", - цитирует Бочкарева пресс-служба столичного стройкомплекса. Кроме того, по словам заммэра, до 2027 года в Москве завершится строительство многофункционального спортивного комплекса в районе Москворечье-Сабурово. Строительство спортивных объектов ведется в рамках реализации адресной инвестиционной программы (АИП) на 2024-2026 годы, уточняется в сообщении. В нем добавляется, что также в рамках АИП будет завершена реконструкция Дворца спорта "Лужники" и достроены спортивно-стрелковый клуб в "Лужниках" и 75-метровый лыжный трамплин с сопутствующей с инфраструктурой на Воробьевых горах.
https://ria.ru/20231024/moskva-1904860909.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. В Москве до 2027 года планируется построить 18 физкультурно-оздоровительных комплексов за счет средств городского бюджета, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
"С каждым годом спорт становится все более доступным каждому жителю Москвы. Это происходит благодаря строительству новых спортивных объектов в жилых районах города. В течение ближайших трех лет в столице введут в эксплуатацию 18 новых ФОКов", - цитирует Бочкарева пресс-служба столичного стройкомплекса.
Бочкарев: в Москве до 2027 года введут более 30 объектов культуры
Кроме того, по словам заммэра, до 2027 года в Москве завершится строительство многофункционального спортивного комплекса в районе Москворечье-Сабурово
.
Строительство спортивных объектов ведется в рамках реализации адресной инвестиционной программы (АИП) на 2024-2026 годы, уточняется в сообщении.
В нем добавляется, что также в рамках АИП будет завершена реконструкция Дворца спорта "Лужники" и достроены спортивно-стрелковый клуб в "Лужниках" и 75-метровый лыжный трамплин с сопутствующей с инфраструктурой на Воробьевых горах.