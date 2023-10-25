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Герой России заявил, что наемникам ВСУ не тягаться с российскими морпехами - РИА Новости, 25.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:33 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/morpekhi-1905210661.html
Герой России заявил, что наемникам ВСУ не тягаться с российскими морпехами
Герой России заявил, что наемникам ВСУ не тягаться с российскими морпехами - РИА Новости, 25.10.2023
Герой России заявил, что наемникам ВСУ не тягаться с российскими морпехами
Наемники из США, Хорватии и Италии воюют на украинской стороне в спецоперации, но их подготовки недостаточно, чтобы побеждать в боях с российскими морскими... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T17:33
2023-10-25T17:33
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Наемники из США, Хорватии и Италии воюют на украинской стороне в спецоперации, но их подготовки недостаточно, чтобы побеждать в боях с российскими морскими пехотинцами, считает командир отдельной 155-й бригады морской пехоты ТОФ Герой России полковник Михаил Гудков. "Мы в ходе боя сталкивались также и с наемниками иностранными, наемники из США, Хорватии, Италии. Подготовлены на достаточном уровне, но раз победили их мы, значит, недостаточно подготовлены", - сказал Гудков на видео, опубликованном Минобороны РФ. Он также рассказал, что с лета этого года морпехи стали сталкиваться с иностранной бронетехникой на поле боя, которая оказалась уязвима к российским противотанковым средствам, как и украинская. "Прямое попадание МТ-12 (100-миллиметровая противотанковая пушка) лишает их подвижности без шансов на победу. Наши противотанковые ракеты точно так же обездвиживают их. Со всем можно бороться, все способы у нас есть, какой-то панацеи западная техника им не даст, точно так же горит, как и техника украинского производства", - пояснил полковник.
https://ria.ru/20231020/naemniki-1903986658.html
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Герой России заявил, что наемникам ВСУ не тягаться с российскими морпехами

Полковник Гудков: наемникам ВСУ не хватает подготовки против российских морпехов

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов | Перейти в медиабанкРоссийские морские пехотинцы
Российские морские пехотинцы - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Российские морские пехотинцы. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Наемники из США, Хорватии и Италии воюют на украинской стороне в спецоперации, но их подготовки недостаточно, чтобы побеждать в боях с российскими морскими пехотинцами, считает командир отдельной 155-й бригады морской пехоты ТОФ Герой России полковник Михаил Гудков.
"Мы в ходе боя сталкивались также и с наемниками иностранными, наемники из США, Хорватии, Италии. Подготовлены на достаточном уровне, но раз победили их мы, значит, недостаточно подготовлены", - сказал Гудков на видео, опубликованном Минобороны РФ. Он также рассказал, что с лета этого года морпехи стали сталкиваться с иностранной бронетехникой на поле боя, которая оказалась уязвима к российским противотанковым средствам, как и украинская.
"Прямое попадание МТ-12 (100-миллиметровая противотанковая пушка) лишает их подвижности без шансов на победу. Наши противотанковые ракеты точно так же обездвиживают их. Со всем можно бороться, все способы у нас есть, какой-то панацеи западная техника им не даст, точно так же горит, как и техника украинского производства", - пояснил полковник.
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Марочко отметил сокращение числа иностранных наемников на стороне ВСУ
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