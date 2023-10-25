https://ria.ru/20231025/morpekhi-1905210661.html

Герой России заявил, что наемникам ВСУ не тягаться с российскими морпехами

Герой России заявил, что наемникам ВСУ не тягаться с российскими морпехами - РИА Новости, 25.10.2023

Герой России заявил, что наемникам ВСУ не тягаться с российскими морпехами

Наемники из США, Хорватии и Италии воюют на украинской стороне в спецоперации, но их подготовки недостаточно, чтобы побеждать в боях с российскими морскими... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T17:33

2023-10-25T17:33

2023-10-25T17:33

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Наемники из США, Хорватии и Италии воюют на украинской стороне в спецоперации, но их подготовки недостаточно, чтобы побеждать в боях с российскими морскими пехотинцами, считает командир отдельной 155-й бригады морской пехоты ТОФ Герой России полковник Михаил Гудков. "Мы в ходе боя сталкивались также и с наемниками иностранными, наемники из США, Хорватии, Италии. Подготовлены на достаточном уровне, но раз победили их мы, значит, недостаточно подготовлены", - сказал Гудков на видео, опубликованном Минобороны РФ. Он также рассказал, что с лета этого года морпехи стали сталкиваться с иностранной бронетехникой на поле боя, которая оказалась уязвима к российским противотанковым средствам, как и украинская. "Прямое попадание МТ-12 (100-миллиметровая противотанковая пушка) лишает их подвижности без шансов на победу. Наши противотанковые ракеты точно так же обездвиживают их. Со всем можно бороться, все способы у нас есть, какой-то панацеи западная техника им не даст, точно так же горит, как и техника украинского производства", - пояснил полковник.

https://ria.ru/20231020/naemniki-1903986658.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, ситуация в днр и лнр