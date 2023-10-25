https://ria.ru/20231025/morpekhi-1905210661.html
Герой России заявил, что наемникам ВСУ не тягаться с российскими морпехами
Герой России заявил, что наемникам ВСУ не тягаться с российскими морпехами - РИА Новости, 25.10.2023
Герой России заявил, что наемникам ВСУ не тягаться с российскими морпехами
Наемники из США, Хорватии и Италии воюют на украинской стороне в спецоперации, но их подготовки недостаточно, чтобы побеждать в боях с российскими морскими... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T17:33
2023-10-25T17:33
2023-10-25T17:33
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151139/98/1511399827_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_c190223bd1f1e748a36099c2cc524a21.jpg
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Наемники из США, Хорватии и Италии воюют на украинской стороне в спецоперации, но их подготовки недостаточно, чтобы побеждать в боях с российскими морскими пехотинцами, считает командир отдельной 155-й бригады морской пехоты ТОФ Герой России полковник Михаил Гудков. "Мы в ходе боя сталкивались также и с наемниками иностранными, наемники из США, Хорватии, Италии. Подготовлены на достаточном уровне, но раз победили их мы, значит, недостаточно подготовлены", - сказал Гудков на видео, опубликованном Минобороны РФ. Он также рассказал, что с лета этого года морпехи стали сталкиваться с иностранной бронетехникой на поле боя, которая оказалась уязвима к российским противотанковым средствам, как и украинская. "Прямое попадание МТ-12 (100-миллиметровая противотанковая пушка) лишает их подвижности без шансов на победу. Наши противотанковые ракеты точно так же обездвиживают их. Со всем можно бороться, все способы у нас есть, какой-то панацеи западная техника им не даст, точно так же горит, как и техника украинского производства", - пояснил полковник.
https://ria.ru/20231020/naemniki-1903986658.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151139/98/1511399827_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_e198701ef2f7e90a148550891c001024.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Герой России заявил, что наемникам ВСУ не тягаться с российскими морпехами
Полковник Гудков: наемникам ВСУ не хватает подготовки против российских морпехов
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Наемники из США, Хорватии и Италии воюют на украинской стороне в спецоперации, но их подготовки недостаточно, чтобы побеждать в боях с российскими морскими пехотинцами, считает командир отдельной 155-й бригады морской пехоты ТОФ Герой России полковник Михаил Гудков.
"Мы в ходе боя сталкивались также и с наемниками иностранными, наемники из США, Хорватии, Италии. Подготовлены на достаточном уровне, но раз победили их мы, значит, недостаточно подготовлены", - сказал Гудков на видео, опубликованном Минобороны РФ. Он также рассказал, что с лета этого года морпехи стали сталкиваться с иностранной бронетехникой на поле боя, которая оказалась уязвима к российским противотанковым средствам, как и украинская.
"Прямое попадание МТ-12 (100-миллиметровая противотанковая пушка) лишает их подвижности без шансов на победу. Наши противотанковые ракеты точно так же обездвиживают их. Со всем можно бороться, все способы у нас есть, какой-то панацеи западная техника им не даст, точно так же горит, как и техника украинского производства", - пояснил полковник.
Марочко отметил сокращение числа иностранных наемников на стороне ВСУ