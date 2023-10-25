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Муфтий предложил разместить миротворцев в зоне израильского конфликта

Муфтий предложил разместить миротворцев в зоне израильского конфликта - РИА Новости, 25.10.2023

Муфтий предложил разместить миротворцев в зоне израильского конфликта

Верховный муфтий России, председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) муфтий Талгат Таджуддин на встрече религиозных лидеров с президентом РФ РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T22:53

2023-10-25T22:53

2023-10-25T22:53

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Верховный муфтий России, председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) муфтий Талгат Таджуддин на встрече религиозных лидеров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле 25 октября предложил разместить миротворческие силы в зоне палестино-израильского конфликта. "Призываем конфликтующие стороны к немедленному прекращению военных действий и недопущению разрастания палестино-израильского противостояния. Призываем мировое сообщество, а также мусульманский мир поддержать инициативы России по созыву Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке на высшем уровне, в том числе, возможность рассмотрения и процесс введения миротворческих сил в зоне палестино-израильского конфликта, открытия гуманитарных коридоров", - заявил Верховный муфтий. Он также отметил, что в основе этого конфликта несправедливость по отношению к палестинскому народу. "В течение десятилетий не выполняются резолюции ООН по созданию двух государств -Израиля и Палестины. Нынешнее противостояние - это проблемы не сегодняшнего дня, но ранее стороны как-то находили взаимопонимание и страсти не доходили до такого предела. Данное противостояние привело не только попранию всех норм международного права, но и норм взаимоотношений народов и государств", - добавил муфтий Таджуддин. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 6,5 тысячи человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231025/pozitsiya-1905253119.html

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в мире, израиль, россия, палестина, владимир путин, талгат таджуддин, хамас, оон