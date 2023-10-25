https://ria.ru/20231025/migranty-1905064038.html
Депутат призвал включать в концепцию по миграции данные о преступлениях
Депутат призвал включать в концепцию по миграции данные о преступлениях - РИА Новости, 25.10.2023
Депутат призвал включать в концепцию по миграции данные о преступлениях
Криминогенные показатели, которые указывают на негативные последствия для страны от мигрантов, должны быть включены в концепцию миграционной политики, а за... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T04:46
2023-10-25T04:46
2023-10-25T10:42
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султан хамзаев
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общество
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Криминогенные показатели, которые указывают на негативные последствия для страны от мигрантов, должны быть включены в концепцию миграционной политики, а за наркопреступления, вне зависимости от тяжести, должен быть предусмотрен механизм наказания с последующим выдворением из страны и аннулированием ранее приобретенного гражданства, заявил РИА Новости депутат ГД Султан Хамзаев. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев во вторник заявил, что с наркотиками связано каждое четвертое преступление мигрантов, хотя еще два года назад – каждое восьмое. При этом, по его словам, не единичны факты организации ими наркосообществ, включая межрегиональные, а также подпольных лабораторий. "Необходимо также включить криминогенные показатели обозначенные Колокольцевым, в задачи на решение в концепцию государственной миграционной политики Российской Федерации как существующую проблему, требующую скорейшего решения. Необходимо проводить первичную профилактику наркопреступлений среди мигрантов, этим в том числе должны заниматься работодатели, трудоустраивающие прибывающих в Россию работников-иностранцев", - сказал Хамзаев. Он отметил, что статистика, которую привел Колокольцев, тревожная. "Считаю, что за наркопреступления, вне зависимости от тяжести, должен быть механизм наказания с последующим выдворением из страны и аннулированием ранее приобретенного гражданства. Депортация для наркопреступников", - добавил парламентарий.
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россия, султан хамзаев, госдума рф, владимир колокольцев, общество
Россия, Султан Хамзаев, Госдума РФ, Владимир Колокольцев, Общество
Депутат призвал включать в концепцию по миграции данные о преступлениях
В ГД призвали включать в концепцию миграционной политики данные о преступлениях
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Криминогенные показатели, которые указывают на негативные последствия для страны от мигрантов, должны быть включены в концепцию миграционной политики, а за наркопреступления, вне зависимости от тяжести, должен быть предусмотрен механизм наказания с последующим выдворением из страны и аннулированием ранее приобретенного гражданства, заявил РИА Новости депутат ГД Султан Хамзаев.
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев
во вторник заявил, что с наркотиками связано каждое четвертое преступление мигрантов, хотя еще два года назад – каждое восьмое. При этом, по его словам, не единичны факты организации ими наркосообществ, включая межрегиональные, а также подпольных лабораторий.
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"Необходимо также включить криминогенные показатели обозначенные Колокольцевым, в задачи на решение в концепцию государственной миграционной политики Российской Федерации как существующую проблему, требующую скорейшего решения. Необходимо проводить первичную профилактику наркопреступлений среди мигрантов, этим в том числе должны заниматься работодатели, трудоустраивающие прибывающих в Россию работников-иностранцев", - сказал Хамзаев.
Он отметил, что статистика, которую привел Колокольцев, тревожная.
"Считаю, что за наркопреступления, вне зависимости от тяжести, должен быть механизм наказания с последующим выдворением из страны и аннулированием ранее приобретенного гражданства. Депортация для наркопреступников", - добавил парламентарий.
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