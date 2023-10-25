https://ria.ru/20231025/mezentsev-1905148416.html

Мезенцев подчеркнул вклад молодежи в создание единой промполитики СГ

Мезенцев подчеркнул вклад молодежи в создание единой промполитики СГ - РИА Новости, 25.10.2023

Мезенцев подчеркнул вклад молодежи в создание единой промполитики СГ

Государственный секретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и РФ Дмитрий Мезенцев подчеркнул важность вклада молодых образованных кадров в создание единой... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T14:01

2023-10-25T14:01

2023-10-25T14:02

союзное государство

россия

белоруссия

дмитрий мезенцев

михаил мишустин

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МИНСК, 25 окт – РИА Новости. Государственный секретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и РФ Дмитрий Мезенцев подчеркнул важность вклада молодых образованных кадров в создание единой промышленной политики СГ. Госсекретарь СГ в среду принял участие в открытии ХІІ Форума вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства, собравшего представителей почти 40 зарубежных университетов. "Мы хорошо помним решение президентов наших стран, которые утвердили 28 союзных программ. Одна из ключевых среди них - работа по созданию единой промышленной политики и ее реализации. Это невозможно сделать без включенности тысяч молодых граждан Беларуси и России, имеющих качественное современное образование, в общую работу по формированию производственных цепочек, внедрению самых передовых достижений научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, по ориентированности на задачи по импортозамещению и обеспечению технологической независимости", - цитирует выступление Мезенцева информагентство Белта. Госсекретарь напомнил, что премьер РФ Михаил Мишустин в качестве председателя союзного совмина подписал документ стратегии научно-технологического развития Союзного государства до 2035 года. "Проект декрета, который должен быть рассмотрен на предстоящем заседании Высшего госсовета, также подготовлен, и мы будем просить членов ВГС рассмотреть и поддержать такую инициативу и решение министров Союзного государства", - добавил Мезенцев.

https://ria.ru/20230926/pamyat-1898808721.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, белоруссия, дмитрий мезенцев, михаил мишустин