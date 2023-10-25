https://ria.ru/20231025/merzlota-1905066385.html

На участке трассы "Колыма" под Магаданом изучат таяние вечной мерзлоты

На участке трассы "Колыма" под Магаданом изучат таяние вечной мерзлоты - РИА Новости, 25.10.2023

На участке трассы "Колыма" под Магаданом изучат таяние вечной мерзлоты

Специалисты компании "Современные Транспортные Технологии" (СОВТРАНСТЕХ) установили комплексный пункт контроля за метеорологическими и мерзлотными условиями на... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T06:01

2023-10-25T06:01

2023-10-25T11:16

общероссийский народный фронт

магадан

россия

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МАГАДАН, 25 окт - РИА Новости. Специалисты компании "Современные Транспортные Технологии" (СОВТРАНСТЕХ) установили комплексный пункт контроля за метеорологическими и мерзлотными условиями на участке трассы "Колыма" рядом с посёлком Стекольный под Магаданом, сообщил РИА Новости начальник производственного отдела компании Александр Попов.Участок трассы "Колыма" в районе поселка Стекольный, в 71 километре от Магадана, многократно ремонтировали, но трасса быстро проваливалась снова. На место не раз выезжали представители Общероссийского народного фронта, указывавшие на некачественный ремонт полотна. Однако дорожники предположили, что в местах просадки, возможно, оттаивает вечная мерзлота."Здесь установлены датчики грунта на двадцатиметровой глубине, послойно. На каждом датчике на устройстве глубинном установлены двадцать отсечек. На каждой отсечке еще двадцать датчиков. В верхних слоях, как раз, где таяние происходит, через каждые полметра происходит замер в пяти местах. Оборудование будет работать автономно: электричества здесь нет. Так что поставили солнечные батареи и ветрогенератор", - рассказал Попов.Он добавил, что на мачте также смонтирована метеорологическая станция, установлены датчики контроля солнечной радиации, теплового потока и атмосферных осадков. Все оборудование произведено в России специалистами СОВТРАНСТЕХ. Все данные будут поступать к дорожникам, рассказал РИА Новости начальник отдела содержания автомобильной дороги филиала ФКУ ДСД "Дальний Восток" в Магадане Евгений Солдатенков."Информация будет передавать на сервер ФКУ ДСД "Дальний Восток" и в дальнейшем в научно-исследовательские институты для того, чтобы понять причину возникновения просадок земляного полотна автодороги. Предстоит найти новые подходы к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог", - рассказал Солдатенков.Он добавил, что информация также поступает в серверные компании-подрядчика "Современные транспортные технологии". Там ее также обрабатывают и анализируют. Подобное оборудование уже работает в Якутии и в Читинской области, где проблему оттайки вечно мерзлых грунтов также изучают дорожники.

https://ria.ru/20230817/nematoda-1890403696.html

https://ria.ru/20230728/uchenye-1886886237.html

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общероссийский народный фронт, магадан, россия