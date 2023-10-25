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На участке трассы "Колыма" под Магаданом изучат таяние вечной мерзлоты - РИА Новости, 25.10.2023
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06:01 25.10.2023 (обновлено: 11:16 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/merzlota-1905066385.html
На участке трассы "Колыма" под Магаданом изучат таяние вечной мерзлоты
На участке трассы "Колыма" под Магаданом изучат таяние вечной мерзлоты - РИА Новости, 25.10.2023
На участке трассы "Колыма" под Магаданом изучат таяние вечной мерзлоты
Специалисты компании "Современные Транспортные Технологии" (СОВТРАНСТЕХ) установили комплексный пункт контроля за метеорологическими и мерзлотными условиями на... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T06:01
2023-10-25T11:16
общероссийский народный фронт
магадан
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МАГАДАН, 25 окт - РИА Новости. Специалисты компании "Современные Транспортные Технологии" (СОВТРАНСТЕХ) установили комплексный пункт контроля за метеорологическими и мерзлотными условиями на участке трассы "Колыма" рядом с посёлком Стекольный под Магаданом, сообщил РИА Новости начальник производственного отдела компании Александр Попов.Участок трассы "Колыма" в районе поселка Стекольный, в 71 километре от Магадана, многократно ремонтировали, но трасса быстро проваливалась снова. На место не раз выезжали представители Общероссийского народного фронта, указывавшие на некачественный ремонт полотна. Однако дорожники предположили, что в местах просадки, возможно, оттаивает вечная мерзлота."Здесь установлены датчики грунта на двадцатиметровой глубине, послойно. На каждом датчике на устройстве глубинном установлены двадцать отсечек. На каждой отсечке еще двадцать датчиков. В верхних слоях, как раз, где таяние происходит, через каждые полметра происходит замер в пяти местах. Оборудование будет работать автономно: электричества здесь нет. Так что поставили солнечные батареи и ветрогенератор", - рассказал Попов.Он добавил, что на мачте также смонтирована метеорологическая станция, установлены датчики контроля солнечной радиации, теплового потока и атмосферных осадков. Все оборудование произведено в России специалистами СОВТРАНСТЕХ. Все данные будут поступать к дорожникам, рассказал РИА Новости начальник отдела содержания автомобильной дороги филиала ФКУ ДСД "Дальний Восток" в Магадане Евгений Солдатенков."Информация будет передавать на сервер ФКУ ДСД "Дальний Восток" и в дальнейшем в научно-исследовательские институты для того, чтобы понять причину возникновения просадок земляного полотна автодороги. Предстоит найти новые подходы к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог", - рассказал Солдатенков.Он добавил, что информация также поступает в серверные компании-подрядчика "Современные транспортные технологии". Там ее также обрабатывают и анализируют. Подобное оборудование уже работает в Якутии и в Читинской области, где проблему оттайки вечно мерзлых грунтов также изучают дорожники.
https://ria.ru/20230817/nematoda-1890403696.html
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общероссийский народный фронт, магадан, россия
Общероссийский народный фронт, Магадан, Россия
На участке трассы "Колыма" под Магаданом изучат таяние вечной мерзлоты

Специалисты СТТ изучат на участке "Колыма" под Магаданом таяние вечной мерзлоты

© Фото : ФКУ ДСД "Дальний Восток"Установка поста наблюдения за вечной мерзлотой на трассе Р-504 "Колыма"
Установка поста наблюдения за вечной мерзлотой на трассе Р-504 Колыма - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© Фото : ФКУ ДСД "Дальний Восток"
Установка поста наблюдения за вечной мерзлотой на трассе Р-504 "Колыма"
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МАГАДАН, 25 окт - РИА Новости. Специалисты компании "Современные Транспортные Технологии" (СОВТРАНСТЕХ) установили комплексный пункт контроля за метеорологическими и мерзлотными условиями на участке трассы "Колыма" рядом с посёлком Стекольный под Магаданом, сообщил РИА Новости начальник производственного отдела компании Александр Попов.
Участок трассы "Колыма" в районе поселка Стекольный, в 71 километре от Магадана, многократно ремонтировали, но трасса быстро проваливалась снова. На место не раз выезжали представители Общероссийского народного фронта, указывавшие на некачественный ремонт полотна. Однако дорожники предположили, что в местах просадки, возможно, оттаивает вечная мерзлота.
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"Здесь установлены датчики грунта на двадцатиметровой глубине, послойно. На каждом датчике на устройстве глубинном установлены двадцать отсечек. На каждой отсечке еще двадцать датчиков. В верхних слоях, как раз, где таяние происходит, через каждые полметра происходит замер в пяти местах. Оборудование будет работать автономно: электричества здесь нет. Так что поставили солнечные батареи и ветрогенератор", - рассказал Попов.
Он добавил, что на мачте также смонтирована метеорологическая станция, установлены датчики контроля солнечной радиации, теплового потока и атмосферных осадков. Все оборудование произведено в России специалистами СОВТРАНСТЕХ. Все данные будут поступать к дорожникам, рассказал РИА Новости начальник отдела содержания автомобильной дороги филиала ФКУ ДСД "Дальний Восток" в Магадане Евгений Солдатенков.
"Информация будет передавать на сервер ФКУ ДСД "Дальний Восток" и в дальнейшем в научно-исследовательские институты для того, чтобы понять причину возникновения просадок земляного полотна автодороги. Предстоит найти новые подходы к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог", - рассказал Солдатенков.
Он добавил, что информация также поступает в серверные компании-подрядчика "Современные транспортные технологии". Там ее также обрабатывают и анализируют. Подобное оборудование уже работает в Якутии и в Читинской области, где проблему оттайки вечно мерзлых грунтов также изучают дорожники.
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