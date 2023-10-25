https://ria.ru/20231025/medali-1905089775.html

Шойгу вручил медали Героя России командирам бригад морской пехоты

Шойгу вручил медали Героя России командирам бригад морской пехоты - РИА Новости, 25.10.2023

Шойгу вручил медали Героя России командирам бригад морской пехоты

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил по поручению президента России Владимира Путина медали Героям России командирам бригад морской пехоты Тихоокеанского и... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T10:15

2023-10-25T10:15

2023-10-25T11:33

специальная военная операция на украине

сергей шойгу

владимир путин

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил по поручению президента России Владимира Путина медали Героям России командирам бригад морской пехоты Тихоокеанского и Черноморского флотов, участвующих в СВО, сообщило ведомство. "По поручению верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Владимировича Путина министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" Героя России командиру отдельной 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота полковнику Михаилу Гудкову и командиру отдельной 810 бригады морской пехоты Черноморского флота полковнику Олегу Власову за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями, проявленные в ходе успешного отражения наступления противника", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230929/putin-1899454482.html

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сергей шойгу, владимир путин, россия, вооруженные силы рф