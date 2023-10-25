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Шойгу вручил медали Героя России командирам бригад морской пехоты - РИА Новости, 25.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:15 25.10.2023 (обновлено: 11:33 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/medali-1905089775.html
Шойгу вручил медали Героя России командирам бригад морской пехоты
Шойгу вручил медали Героя России командирам бригад морской пехоты - РИА Новости, 25.10.2023
Шойгу вручил медали Героя России командирам бригад морской пехоты
Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил по поручению президента России Владимира Путина медали Героям России командирам бригад морской пехоты Тихоокеанского и... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T10:15
2023-10-25T11:33
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил по поручению президента России Владимира Путина медали Героям России командирам бригад морской пехоты Тихоокеанского и Черноморского флотов, участвующих в СВО, сообщило ведомство. "По поручению верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Владимировича Путина министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" Героя России командиру отдельной 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота полковнику Михаилу Гудкову и командиру отдельной 810 бригады морской пехоты Черноморского флота полковнику Олегу Власову за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями, проявленные в ходе успешного отражения наступления противника", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230929/putin-1899454482.html
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сергей шойгу, владимир путин, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы РФ
Шойгу вручил медали Героя России командирам бригад морской пехоты

Шойгу в зоне СВО вручил медали Героя России командирам бригад морской пехоты

© Фото : Минобороны РФМинистр обороны РФ после вручения медалей "Золотая Звезда" героям специальной военной операции. 25 октября 2023
Министр обороны РФ после вручения медалей Золотая Звезда героям специальной военной операции. 25 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© Фото : Минобороны РФ
Министр обороны РФ после вручения медалей "Золотая Звезда" героям специальной военной операции. 25 октября 2023
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил по поручению президента России Владимира Путина медали Героям России командирам бригад морской пехоты Тихоокеанского и Черноморского флотов, участвующих в СВО, сообщило ведомство.
"По поручению верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Владимировича Путина министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" Героя России командиру отдельной 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота полковнику Михаилу Гудкову и командиру отдельной 810 бригады морской пехоты Черноморского флота полковнику Олегу Власову за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями, проявленные в ходе успешного отражения наступления противника", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеСергей ШойгуВладимир ПутинРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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