https://ria.ru/20231025/margarita-1905147621.html
В Венесуэле российским туристам перестали выдавать алкоголь до вылета
В Венесуэле российским туристам перестали выдавать алкоголь до вылета - РИА Новости, 25.10.2023
В Венесуэле российским туристам перестали выдавать алкоголь до вылета
В аэропорту на курортном острове Маргарита в Венесуэле стали выдавать алкоголь россиянам по талонам, сообщает АТОР в своем телеграм-канале. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T14:03
2023-10-25T14:03
2023-10-25T14:03
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. В аэропорту на курортном острове Маргарита в Венесуэле стали выдавать алкоголь россиянам по талонам, сообщает АТОР в своем телеграм-канале.О “неожиданных мерах по поддержанию здорового образа жизни среди улетающих россиян” экспертам рассказали в двух туроператорских компаниях.“Соотечественникам больше не отдают купленный перед полетом алкоголь. Точнее, вручают только непосредственно перед посадкой в самолет”, – уточняется в материале.По мнению экспертов, это делается для того, чтобы путешественники не успевали употреблять спиртные напитки в терминале. Поводом для таких мер стало несколько драк, которые произошли в аэропорту между российскими туристами, выпившими изрядное количество рома прямо на месте.Очевидцы утверждают, что процесс раздачи алкоголя по талонам налажен – все происходит быстро. "Когда туристы покупают крепкий алкоголь в Duty free, им выдают небольшой талончик. И потом, уже перед посадкой, по этим номеркам возвращают их покупки", – объяснила собеседница издания, отметив, что пиво все-таки можно получить непосредственно в момент приобретения.
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РИА Новости
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РИА Новости
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новости - туризм, венесуэла, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Венесуэла, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда можно лететь, Отдых на море
В Венесуэле российским туристам перестали выдавать алкоголь до вылета
В аэропорту курорта Маргарита россиянам теперь продают алкоголь по талонам
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости.
В аэропорту на курортном острове Маргарита в Венесуэле стали выдавать алкоголь россиянам по талонам, сообщает
АТОР в своем телеграм-канале.
О “неожиданных мерах по поддержанию здорового образа жизни среди улетающих россиян” экспертам рассказали в двух туроператорских компаниях.
“Соотечественникам больше не отдают купленный перед полетом алкоголь. Точнее, вручают только непосредственно перед посадкой в самолет”, – уточняется в материале.
По мнению экспертов, это делается для того, чтобы путешественники не успевали употреблять спиртные напитки в терминале. Поводом для таких мер стало несколько драк, которые произошли в аэропорту между российскими туристами, выпившими изрядное количество рома прямо на месте.
Очевидцы утверждают, что процесс раздачи алкоголя по талонам налажен – все происходит быстро. "Когда туристы покупают крепкий алкоголь в Duty free, им выдают небольшой талончик. И потом, уже перед посадкой, по этим номеркам возвращают их покупки", – объяснила собеседница издания, отметив, что пиво все-таки можно получить непосредственно в момент приобретения.
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