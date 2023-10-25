https://ria.ru/20231025/malayziya-1905164806.html

Малайзийский министр высказался о поддержке Израиля США и Великобританией

Малайзийский министр высказался о поддержке Израиля США и Великобританией - РИА Новости, 25.10.2023

Малайзийский министр высказался о поддержке Израиля США и Великобританией

США и Великобритания остались в меньшинстве в своей позиции по израильско-палестинскому конфликту, все больше стран мира поддерживает народ Палестины, заявил... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T14:58

2023-10-25T14:58

2023-10-25T14:58

в мире

израиль

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. США и Великобритания остались в меньшинстве в своей позиции по израильско-палестинскому конфликту, все больше стран мира поддерживает народ Палестины, заявил министр сельского хозяйства и продовольственной безопасности Малайзии Мохамед Сабу. По данным малайзийского новостного агентства Bernama, министр сделал это заявление во вторник вечером на стадионе "Аксиата" в Куала-Лумпуре, где собрались до 20 тысяч человек для участия в акции в поддержку народа Палестины. "Довольно, всему есть предел! Люди во всем мире встают на защиту палестинского дела. Теперь только Соединенные Штаты и Великобритания поддерживают Израиль, в то время как другие европейские страны и неправительственные организации тоже встают на защиту палестинского народа", - заявил Сабу в своем выступлении. "Мировые державы все еще поддерживают израильский режим, поэтому Малайзия под руководством премьера Анвара Ибрагима должна заставить всех услышать наш голос и призвать международное сообщество и Организацию Объединенных Наций принять меры, чтобы положить конец зверствам в Палестине", - заявил в свою очередь малайзийский политик и лидер партии Мохамад Хаса. Ранее премьер Малайзии Ибрагим заявил, что допускает возможность вторжения армии США в Газа. Малайзия наряду с Индонезией позиционирует себя лидером мусульманского мира в регионе Юго-Восточной Азии. Страна ведет активную работу по "исламской линии", продвигая расширение политического, экономического и культурного сотрудничества с исламскими странами, международными организациями и сообществами. В частности, Малайзия часто выступает с инициативами на площадках Организации исламского сотрудничества (ОИС) и продвигает заявления в поддержку мусульман в рамках ООН. Малайзия на протяжении долгих лет поддерживает связь с ХАМАС - в 2020 году Малайзия принимала высокопоставленных лидеров организации. 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, свыше 14 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231025/operatsiya-1905153634.html

https://ria.ru/20231024/vtorzhenie-1905051844.html

https://ria.ru/20231016/palestina-1902995668.html

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в мире, израиль, малайзия, палестина, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году