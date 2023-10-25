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Лобода намекнула подписчикам на свою скорую свадьбу - РИА Новости, 25.10.2023
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Шоубиз
 
12:06 25.10.2023 (обновлено: 12:59 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/loboda-1905111626.html
Лобода намекнула подписчикам на свою скорую свадьбу
Лобода намекнула подписчикам на свою скорую свадьбу - РИА Новости, 25.10.2023
Лобода намекнула подписчикам на свою скорую свадьбу
Светлана Лобода выложила на своей странице в Instagram* фотографию, на которой видны женская кисть с дорогим кольцом на безымянном пальце и мужская рука на фоне РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T12:06
2023-10-25T12:59
шоубиз
светлана лобода
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шоу-бизнес
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Светлана Лобода выложила на своей странице в Instagram* фотографию, на которой видны женская кисть с дорогим кольцом на безымянном пальце и мужская рука на фоне букета белых цветов.Подписчики решили, что таким образом певица намекает на скорую свадьбу.Комментарии под фото разделились. Одни поздравляли певицу, другие интересовались, почему Лобода носит кольцо не в духе православных традиций.&quot;А почему на левой руке?&quot;, &quot;А ничего что кольцо на правую руку надевают?&quot;, &quot;Колечко на левой руке, значит соответствующая религия, если это про замужество…&quot;, &quot;Из серии — ничего не понятно, но очень интересно!&quot; — написали под постом.Были и те, кто интересовался личностью избранника певицы.&quot;А что украинца не нашлось? Откройте личико своего мужчины!&quot; — требовали фолловеры. Лобода не вступила в переписку с поклонниками и не прояснила ситуацию, отчего появилось мнение, что выложенное фото — это кадр из клипа на новую песню. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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светлана лобода, знаменитости, россия, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Светлана Лобода, Знаменитости, Россия, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса
Лобода намекнула подписчикам на свою скорую свадьбу

Певица Лобода выложила в соцсети фото с кольцом и намекнула на скорую свадьбу

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Светлана Лобода
Певица Светлана Лобода - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Светлана Лобода выложила на своей странице в Instagram* фотографию, на которой видны женская кисть с дорогим кольцом на безымянном пальце и мужская рука на фоне букета белых цветов.
Подписчики решили, что таким образом певица намекает на скорую свадьбу.
Фото из аккаунта в социальной сети певицы Loboda
Фото из аккаунта в социальной сети певицы Loboda
Фото из аккаунта в социальной сети певицы Loboda
Комментарии под фото разделились. Одни поздравляли певицу, другие интересовались, почему Лобода носит кольцо не в духе православных традиций.
«

"А почему на левой руке?", "А ничего что кольцо на правую руку надевают?", "Колечко на левой руке, значит соответствующая религия, если это про замужество…", "Из серии — ничего не понятно, но очень интересно!" — написали под постом.

Были и те, кто интересовался личностью избранника певицы.
«

"А что украинца не нашлось? Откройте личико своего мужчины!" — требовали фолловеры.

Лобода не вступила в переписку с поклонниками и не прояснила ситуацию, отчего появилось мнение, что выложенное фото — это кадр из клипа на новую песню.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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