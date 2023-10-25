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Лобода намекнула подписчикам на свою скорую свадьбу
Лобода намекнула подписчикам на свою скорую свадьбу - РИА Новости, 25.10.2023
Лобода намекнула подписчикам на свою скорую свадьбу
Светлана Лобода выложила на своей странице в Instagram* фотографию, на которой видны женская кисть с дорогим кольцом на безымянном пальце и мужская рука на фоне РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T12:06
2023-10-25T12:06
2023-10-25T12:59
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Светлана Лобода выложила на своей странице в Instagram* фотографию, на которой видны женская кисть с дорогим кольцом на безымянном пальце и мужская рука на фоне букета белых цветов.Подписчики решили, что таким образом певица намекает на скорую свадьбу.Комментарии под фото разделились. Одни поздравляли певицу, другие интересовались, почему Лобода носит кольцо не в духе православных традиций."А почему на левой руке?", "А ничего что кольцо на правую руку надевают?", "Колечко на левой руке, значит соответствующая религия, если это про замужество…", "Из серии — ничего не понятно, но очень интересно!" — написали под постом.Были и те, кто интересовался личностью избранника певицы."А что украинца не нашлось? Откройте личико своего мужчины!" — требовали фолловеры. Лобода не вступила в переписку с поклонниками и не прояснила ситуацию, отчего появилось мнение, что выложенное фото — это кадр из клипа на новую песню. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана лобода, знаменитости, россия, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Светлана Лобода, Знаменитости, Россия, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса
Лобода намекнула подписчикам на свою скорую свадьбу
Певица Лобода выложила в соцсети фото с кольцом и намекнула на скорую свадьбу
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Светлана Лобода выложила на своей странице в Instagram* фотографию, на которой видны женская кисть с дорогим кольцом на безымянном пальце и мужская рука на фоне букета белых цветов.
Подписчики решили, что таким образом певица намекает на скорую свадьбу.
Комментарии под фото разделились. Одни поздравляли певицу, другие интересовались, почему Лобода
носит кольцо не в духе православных традиций.
«
"А почему на левой руке?", "А ничего что кольцо на правую руку надевают?", "Колечко на левой руке, значит соответствующая религия, если это про замужество…", "Из серии — ничего не понятно, но очень интересно!" — написали под постом.
Были и те, кто интересовался личностью избранника певицы.
«
"А что украинца не нашлось? Откройте личико своего мужчины!" — требовали фолловеры.
Лобода не вступила в переписку с поклонниками и не прояснила ситуацию, отчего появилось мнение, что выложенное фото — это кадр из клипа на новую песню.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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