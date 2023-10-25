https://ria.ru/20231025/loboda-1905111626.html

Лобода намекнула подписчикам на свою скорую свадьбу

Лобода намекнула подписчикам на свою скорую свадьбу - РИА Новости, 25.10.2023

Лобода намекнула подписчикам на свою скорую свадьбу

Светлана Лобода выложила на своей странице в Instagram* фотографию, на которой видны женская кисть с дорогим кольцом на безымянном пальце и мужская рука на фоне РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T12:06

2023-10-25T12:06

2023-10-25T12:59

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Светлана Лобода выложила на своей странице в Instagram* фотографию, на которой видны женская кисть с дорогим кольцом на безымянном пальце и мужская рука на фоне букета белых цветов.Подписчики решили, что таким образом певица намекает на скорую свадьбу.Комментарии под фото разделились. Одни поздравляли певицу, другие интересовались, почему Лобода носит кольцо не в духе православных традиций."А почему на левой руке?", "А ничего что кольцо на правую руку надевают?", "Колечко на левой руке, значит соответствующая религия, если это про замужество…", "Из серии — ничего не понятно, но очень интересно!" — написали под постом.Были и те, кто интересовался личностью избранника певицы."А что украинца не нашлось? Откройте личико своего мужчины!" — требовали фолловеры. Лобода не вступила в переписку с поклонниками и не прояснила ситуацию, отчего появилось мнение, что выложенное фото — это кадр из клипа на новую песню. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

светлана лобода, знаменитости, россия, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса