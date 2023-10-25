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Лифты для маломобильных горожан установили в надземных переходах на МКАДе - РИА Новости, 26.10.2023
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13:27 25.10.2023 (обновлено: 14:27 26.10.2023)
https://ria.ru/20231025/lifty-1905393302.html
Лифты для маломобильных горожан установили в надземных переходах на МКАДе
Лифты для маломобильных горожан установили в надземных переходах на МКАДе - РИА Новости, 26.10.2023
Лифты для маломобильных горожан установили в надземных переходах на МКАДе
Четыре лифта для маломобильных горожан установили в надземных пешеходных переходах на МКАДе, всего до конца года планируется установить 10 лифтов, сообщается в... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-25T13:27
2023-10-26T14:27
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Четыре лифта для маломобильных горожан установили в надземных пешеходных переходах на МКАДе, всего до конца года планируется установить 10 лифтов, сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Четыре лифта для маломобильных горожан установили в надземных пешеходных переходах на МКАД, по два новых лифта появилось на 65-м километре МКАД и на втором километре МКАД", - говорится в сообщении. Отмечается, что в пешеходных переходах установили новое лифтовое оборудование в уже существующие шахты, провели электроснабжение и освещение, утеплили сооружения, установили вентиляцию, нижние посадочные площадки оборудовали электроподогревом, установили видеонаблюдение внутри лифтовых кабин и на этажных площадках. "Работу лифтов круглосуточно контролируют диспетчеры, в случае возникновения нештатной ситуации на место оперативно прибудет дежурная бригада", - отмечается в сообщении. Отмечается, что всего до конца года планируется установить 10 лифтов на пяти инженерных сооружениях.
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москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, лифты
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы, Лифты

Лифты для маломобильных горожан установили в надземных переходах на МКАДе

© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramЧетыре лифта для маломобильных горожан установили в надземных пешеходных переходах на МКАД
Четыре лифта для маломобильных горожан установили в надземных пешеходных переходах на МКАД - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
Четыре лифта для маломобильных горожан установили в надземных пешеходных переходах на МКАД
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Четыре лифта для маломобильных горожан установили в надземных пешеходных переходах на МКАДе, всего до конца года планируется установить 10 лифтов, сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Четыре лифта для маломобильных горожан установили в надземных пешеходных переходах на МКАД, по два новых лифта появилось на 65-м километре МКАД и на втором километре МКАД", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в пешеходных переходах установили новое лифтовое оборудование в уже существующие шахты, провели электроснабжение и освещение, утеплили сооружения, установили вентиляцию, нижние посадочные площадки оборудовали электроподогревом, установили видеонаблюдение внутри лифтовых кабин и на этажных площадках.
"Работу лифтов круглосуточно контролируют диспетчеры, в случае возникновения нештатной ситуации на место оперативно прибудет дежурная бригада", - отмечается в сообщении.
Отмечается, что всего до конца года планируется установить 10 лифтов на пяти инженерных сооружениях.
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