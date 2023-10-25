https://ria.ru/20231025/lifty-1905393302.html

Лифты для маломобильных горожан установили в надземных переходах на МКАДе

Лифты для маломобильных горожан установили в надземных переходах на МКАДе - РИА Новости, 26.10.2023

Лифты для маломобильных горожан установили в надземных переходах на МКАДе

Четыре лифта для маломобильных горожан установили в надземных пешеходных переходах на МКАДе, всего до конца года планируется установить 10 лифтов, сообщается в... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-25T13:27

2023-10-25T13:27

2023-10-26T14:27

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Четыре лифта для маломобильных горожан установили в надземных пешеходных переходах на МКАДе, всего до конца года планируется установить 10 лифтов, сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Четыре лифта для маломобильных горожан установили в надземных пешеходных переходах на МКАД, по два новых лифта появилось на 65-м километре МКАД и на втором километре МКАД", - говорится в сообщении. Отмечается, что в пешеходных переходах установили новое лифтовое оборудование в уже существующие шахты, провели электроснабжение и освещение, утеплили сооружения, установили вентиляцию, нижние посадочные площадки оборудовали электроподогревом, установили видеонаблюдение внутри лифтовых кабин и на этажных площадках. "Работу лифтов круглосуточно контролируют диспетчеры, в случае возникновения нештатной ситуации на место оперативно прибудет дежурная бригада", - отмечается в сообщении. Отмечается, что всего до конца года планируется установить 10 лифтов на пяти инженерных сооружениях.

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