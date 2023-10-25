https://ria.ru/20231025/kritika-1905058209.html
Вице-премьер Италии подверг критике генсека ООН за слова о нападении ХАМАС
Вице-премьер Италии подверг критике генсека ООН за слова о нападении ХАМАС - РИА Новости, 25.10.2023
Вице-премьер Италии подверг критике генсека ООН за слова о нападении ХАМАС
Министр транспорта и инфраструктуры Италии, вице-премьер Маттео Сальвини назвал неприемлемыми высказывания генсека ООН Антонио Гутерреша о нападении движения... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T01:24
2023-10-25T01:24
2023-10-25T01:24
израиль
россия
италия
маттео сальвини
антониу гутерреш
владимир путин
хамас
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153145/81/1531458131_0:114:2200:1352_1920x0_80_0_0_faf30ef0415b557eae6884848af1f6e1.jpg
РИМ, 25 окт – РИА Новости. Министр транспорта и инфраструктуры Италии, вице-премьер Маттео Сальвини назвал неприемлемыми высказывания генсека ООН Антонио Гутерреша о нападении движения ХАМАС на Израиль. Ранее на заседании СБ ООН Гутерреш осудил нападение ХАМАС на Израиль 7 октября. При этом он заявил, что "нападения ХАМАС произошли не в вакууме", поскольку палестинский народ на протяжении 56 лет "подвергается удушающей оккупации". Постпред Израиля в ответ на это обвинил генсека ООН в оправдании терроризма и пообещал провести оценку своих отношений с организацией. Глава МИД Израиля Эли Коэн затем заявил, что не будет встречаться с Гутеррешем. Как сообщило во вторник министерство Сальвини, он считает слова Гутерреша "серьезными и неоправданными". По его словам, то обстоятельство, что они прозвучали в День Организации объединенных наций, делает их "еще более неприемлемыми". "Нет никого оправдания терроризму", - заявил Сальвини, также возглавляющий партию "Лига". Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231025/khersh-1905057817.html
https://ria.ru/20231024/osvobozhdenie-1905033939.html
https://ria.ru/20231024/izrail-1904930769.html
израиль
россия
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153145/81/1531458131_124:0:2077:1465_1920x0_80_0_0_cf4b2c7269f4b0aab2830970fddac22d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, россия, италия, маттео сальвини, антониу гутерреш, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Россия, Италия, Маттео Сальвини, Антониу Гутерреш, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Вице-премьер Италии подверг критике генсека ООН за слова о нападении ХАМАС
Вице-премьер Италии назвал слова Гутерреша о нападении ХАМАС неприемлемыми
РИМ, 25 окт – РИА Новости. Министр транспорта и инфраструктуры Италии, вице-премьер Маттео Сальвини назвал неприемлемыми высказывания генсека ООН Антонио Гутерреша о нападении движения ХАМАС на Израиль.
Ранее на заседании СБ ООН Гутерреш осудил нападение ХАМАС на Израиль 7 октября. При этом он заявил, что "нападения ХАМАС произошли не в вакууме", поскольку палестинский народ на протяжении 56 лет "подвергается удушающей оккупации". Постпред Израиля в ответ на это обвинил генсека ООН в оправдании терроризма и пообещал провести оценку своих отношений с организацией. Глава МИД Израиля Эли Коэн затем заявил, что не будет встречаться с Гутеррешем.
В атаке на Израиль участвовал не только ХАМАС, утверждает журналист Херш
Как сообщило во вторник министерство Сальвини, он считает слова Гутерреша "серьезными и неоправданными". По его словам, то обстоятельство, что они прозвучали в День Организации объединенных наций, делает их "еще более неприемлемыми". "Нет никого оправдания терроризму", - заявил Сальвини, также возглавляющий партию "Лига".
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ
сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД Израиля призвал Катар добиться освобождения заложников ХАМАС
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
ЦАХАЛ предложил жителям Газы обращаться за топливом не к Израилю, а к ХАМАС