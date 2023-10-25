https://ria.ru/20231025/kosmonavty-1905255467.html

Кононенко и Чуб вышли в открытый космос для отключения контура радиатора

Кононенко и Чуб вышли в открытый космос для отключения контура радиатора - РИА Новости, 25.10.2023

Кононенко и Чуб вышли в открытый космос для отключения контура радиатора

Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб начали выход в открытый космос, им предстоит отключить неисправный контур радиатора, из которого 9 октября... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T20:59

2023-10-25T20:59

2023-10-25T20:59

наука

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олег кононенко

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб начали выход в открытый космос, им предстоит отключить неисправный контур радиатора, из которого 9 октября произошла утечка, запустить спутник студентов-бауманцев "Парус-МГТУ" и установить радиолокатор для нового эксперимента, трансляцию выхода ведёт "Роскосмос". Выходной люк Малого исследовательского модуля "Поиск" был открыт в 20.49 мск. Как ранее сообщили в "Роскосмосе", всего выход продлится 6 часов 52 минуты. Первым делом космонавты отключат гидравлические контуры дополнительного радиационного теплообменника от наружных контуров системы модуля "Наука". Таким образом, будет отсоединён и негерметичный контур, из которого произошла утечка теплоносителя 9 октября 2023 года. После этого Кононенко и Чуб осмотрят и сфотографируют место негерметичности на радиаторе, чтобы специалисты на Земле могли выяснить причин возникновения утечки. Далее они должны будут вынести радиолокатор эксперимента по мониторингу земной поверхности "Напор-миниРСА" из модуля "Поиск". Потом Кононенко и Чубу предстоит соединить его с адаптером и смонтировать на пассивном устройстве фиксации УФП-2 на "Науке", подключить его и развернуть в рабочее положение. Затем космонавты закрепят на модуле "Наука" универсальное пусковое устройство разработки студентов МГТУ имени Баумана и запустят с его помощью наноспутник для эксперимента "Парус-МГТУ". Аппарат оснащён солнечным парусом, который можно вытягивать на различную длину, и регулировать тягу, чтобы менять орбиту. Если у Кононенко и Чуба останется время, им поручат дополнительное задание - замену фиксирующих плат на служебном модуле "Звезда", которые удерживают кабели в состыкованном состоянии. Выход стал первым в рамках нынешней миссии Кононенко и Чуба, прибывших на МКС 15 сентября 2023 года, и уже шестым по российской программе в этом году. Чуб работает снаружи МКС впервые, Кононенко уже шестой раз.

https://ria.ru/20231002/mks-1899998270.html

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россия, земля, олег кононенко, роскосмос, николай чуб