"Кровавое шоу": в Британии резко высказались о планах Зеленского
Профессор Канлифф: контрнаступление ВСУ было заранее обречено на провал
© AP Photo / Fermin RodriguezПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Fermin Rodriguez
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Контрнаступление ВСУ задумывалось Киевом не для возвращения утраченных территорий, а для оправдания западной военной и финансовой поддержки, заявил в интервью YouTube-каналу Neutrality Studies профессор Университетского колледжа Лондона (UCL) Филип Канлифф.
"Украинскому правительству, которому Запад передал колоссальное количество оружия и денег, нужно было что-то продемонстрировать взамен полученной поддержки. <…> Таким образом, это (контрнаступление. – Прим. ред.) было кровавое шоу, которое пришлось устроить, чтобы оправдать полученную из-за рубежа военную, финансовую и политическую помощь", – выразил он свое мнение.
Канлифф также подчеркнул, что украинское контрнаступление заранее было обречено на провал, поскольку ВСУ не обладают достаточным количеством военных и превосходством в воздухе, факторами, необходимыми для успешного проведения операции.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", глава государства отметил, что с начала контрнаступления санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, потери техники — 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса.