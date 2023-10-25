https://ria.ru/20231025/kontrnastuplenie-1905140199.html

"Кровавое шоу": в Британии резко высказались о планах Зеленского

"Кровавое шоу": в Британии резко высказались о планах Зеленского - РИА Новости, 25.10.2023

"Кровавое шоу": в Британии резко высказались о планах Зеленского

Контрнаступление ВСУ задумывалось Киевом не для возвращения утраченных территорий, а для оправдания западной военной и финансовой поддержки, заявил в интервью... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T13:31

2023-10-25T13:31

2023-10-25T13:31

в мире

киев

россия

владимир путин

павел зарубин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Контрнаступление ВСУ задумывалось Киевом не для возвращения утраченных территорий, а для оправдания западной военной и финансовой поддержки, заявил в интервью YouTube-каналу Neutrality Studies профессор Университетского колледжа Лондона (UCL) Филип Канлифф."Украинскому правительству, которому Запад передал колоссальное количество оружия и денег, нужно было что-то продемонстрировать взамен полученной поддержки. <…> Таким образом, это (контрнаступление. – Прим. ред.) было кровавое шоу, которое пришлось устроить, чтобы оправдать полученную из-за рубежа военную, финансовую и политическую помощь", – выразил он свое мнение.Канлифф также подчеркнул, что украинское контрнаступление заранее было обречено на провал, поскольку ВСУ не обладают достаточным количеством военных и превосходством в воздухе, факторами, необходимыми для успешного проведения операции.Ранее президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", глава государства отметил, что с начала контрнаступления санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, потери техники — 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса.

https://ria.ru/20231025/territorii-1905085113.html

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в мире, киев, россия, владимир путин, павел зарубин, вооруженные силы украины