https://ria.ru/20231025/kontrakty-1905146200.html
Экспортеры Подмосковья подписали контракты почти на 2 миллиарда рублей
Экспортеры Подмосковья подписали контракты почти на 2 миллиарда рублей - РИА Новости, 25.10.2023
Экспортеры Подмосковья подписали контракты почти на 2 миллиарда рублей
С начала 2023 года объем поддержанного экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства Московской области составил 1,94 миллиарда рублей, сообщает... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T13:52
2023-10-25T13:52
2023-10-25T13:52
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
экспорт
бизнес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905145180_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_b9334bcf627cfc7998f3f8b16dac6882.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. С начала 2023 года объем поддержанного экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства Московской области составил 1,94 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. "В число компаний, заключивших экспортные контракты при содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фонда поддержки ВЭД), вошли более 90 компаний, представляющих малый и средний бизнес", – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. По информации ведомства, одной из компаний, заключившей экспортный контракт, стало научно-производственное предприятие "АНТРАКС" из Фрязина. Контрагенты из Перу закупили у подмосковной компании индикаторы короткого замыкания. Встреча будущих партнеров произошла на международной выставке International Energy & Environment Fair And Conference (ICCI) 2023 в мае текущего года в Стамбуле. Свою продукцию предприятие "АНТРАКС" представило в рамках коллективного стенда для предприятий Московской области, организованного фондом поддержки ВЭД. В этом году различным услугами и мерами поддержки фонда успели воспользоваться почти тысяча компаний МСП. Благодаря этому содействию они стали участниками международных выставок и бизнес-миссий, прошли образовательные программы и поучаствовали в тематических семинарах и вебинарах, получили консультации и прочую помощь. Услуги фонда предоставляют бесплатно или на условиях софинансирования в рамках нацпроектов "Международная кооперация и экспорт", а также "Малое и среднее предпринимательство".
https://ria.ru/20231016/podmoskove-1903086634.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905145180_0:0:1281:960_1920x0_80_0_0_0d411d3f2beea774601c1a58295f51a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), экспорт, бизнес
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Экспорт, Бизнес
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. С начала 2023 года объем поддержанного экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства Московской области составил 1,94 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
"В число компаний, заключивших экспортные контракты при содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фонда поддержки ВЭД), вошли более 90 компаний, представляющих малый и средний бизнес", – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
По информации ведомства, одной из компаний, заключившей экспортный контракт, стало научно-производственное предприятие "АНТРАКС" из Фрязина
. Контрагенты из Перу
закупили у подмосковной компании индикаторы короткого замыкания.
Воробьев: несмотря на санкции, Подмосковье развивает экспорт на восток
Встреча будущих партнеров произошла на международной выставке International Energy & Environment Fair And Conference (ICCI) 2023 в мае текущего года в Стамбуле
. Свою продукцию предприятие "АНТРАКС" представило в рамках коллективного стенда для предприятий Московской области, организованного фондом поддержки ВЭД.
В этом году различным услугами и мерами поддержки фонда успели воспользоваться почти тысяча компаний МСП. Благодаря этому содействию они стали участниками международных выставок и бизнес-миссий, прошли образовательные программы и поучаствовали в тематических семинарах и вебинарах, получили консультации и прочую помощь.
Услуги фонда предоставляют бесплатно или на условиях софинансирования в рамках нацпроектов "Международная кооперация и экспорт", а также "Малое и среднее предпринимательство".