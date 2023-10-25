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Экспортеры Подмосковья подписали контракты почти на 2 миллиарда рублей - РИА Новости, 25.10.2023
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Новости Подмосковья
 
13:52 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/kontrakty-1905146200.html
Экспортеры Подмосковья подписали контракты почти на 2 миллиарда рублей
Экспортеры Подмосковья подписали контракты почти на 2 миллиарда рублей - РИА Новости, 25.10.2023
Экспортеры Подмосковья подписали контракты почти на 2 миллиарда рублей
С начала 2023 года объем поддержанного экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства Московской области составил 1,94 миллиарда рублей, сообщает... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T13:52
2023-10-25T13:52
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
экспорт
бизнес
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. С начала 2023 года объем поддержанного экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства Московской области составил 1,94 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. "В число компаний, заключивших экспортные контракты при содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фонда поддержки ВЭД), вошли более 90 компаний, представляющих малый и средний бизнес", – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. По информации ведомства, одной из компаний, заключившей экспортный контракт, стало научно-производственное предприятие "АНТРАКС" из Фрязина. Контрагенты из Перу закупили у подмосковной компании индикаторы короткого замыкания. Встреча будущих партнеров произошла на международной выставке International Energy &amp; Environment Fair And Conference (ICCI) 2023 в мае текущего года в Стамбуле. Свою продукцию предприятие "АНТРАКС" представило в рамках коллективного стенда для предприятий Московской области, организованного фондом поддержки ВЭД. В этом году различным услугами и мерами поддержки фонда успели воспользоваться почти тысяча компаний МСП. Благодаря этому содействию они стали участниками международных выставок и бизнес-миссий, прошли образовательные программы и поучаствовали в тематических семинарах и вебинарах, получили консультации и прочую помощь. Услуги фонда предоставляют бесплатно или на условиях софинансирования в рамках нацпроектов "Международная кооперация и экспорт", а также "Малое и среднее предпринимательство".
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московская область (подмосковье), экспорт, бизнес
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Экспорт, Бизнес

Экспортеры Подмосковья подписали контракты почти на 2 миллиарда рублей

© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской областиЭкспортеры Подмосковья подписали контракты почти на 2 миллиарда рублей
Экспортеры Подмосковья подписали контракты почти на 2 миллиарда рублей - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
Экспортеры Подмосковья подписали контракты почти на 2 миллиарда рублей
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. С начала 2023 года объем поддержанного экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства Московской области составил 1,94 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
"В число компаний, заключивших экспортные контракты при содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фонда поддержки ВЭД), вошли более 90 компаний, представляющих малый и средний бизнес", – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
По информации ведомства, одной из компаний, заключившей экспортный контракт, стало научно-производственное предприятие "АНТРАКС" из Фрязина. Контрагенты из Перу закупили у подмосковной компании индикаторы короткого замыкания.
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Встреча будущих партнеров произошла на международной выставке International Energy & Environment Fair And Conference (ICCI) 2023 в мае текущего года в Стамбуле. Свою продукцию предприятие "АНТРАКС" представило в рамках коллективного стенда для предприятий Московской области, организованного фондом поддержки ВЭД.
В этом году различным услугами и мерами поддержки фонда успели воспользоваться почти тысяча компаний МСП. Благодаря этому содействию они стали участниками международных выставок и бизнес-миссий, прошли образовательные программы и поучаствовали в тематических семинарах и вебинарах, получили консультации и прочую помощь.
Услуги фонда предоставляют бесплатно или на условиях софинансирования в рамках нацпроектов "Международная кооперация и экспорт", а также "Малое и среднее предпринимательство".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЭкспортБизнес
 
 
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