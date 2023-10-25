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Путин решил продолжить работу по доукомплектованию ВС контрактниками - РИА Новости, 25.10.2023
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17:29 25.10.2023 (обновлено: 17:36 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/kontraktniki-1905207910.html
Путин решил продолжить работу по доукомплектованию ВС контрактниками
Путин решил продолжить работу по доукомплектованию ВС контрактниками - РИА Новости, 25.10.2023
Путин решил продолжить работу по доукомплектованию ВС контрактниками
Президент России Владимир Путин принял решение продолжить работу по доукомплектованию Вооруженных сил РФ по контракту в 2024 году, заявил зампред Совбеза РФ... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T17:29
2023-10-25T17:36
россия
дмитрий медведев
владимир путин
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял решение продолжить работу по доукомплектованию Вооруженных сил РФ по контракту в 2024 году, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Информирую вас, что верховный главнокомандующий принял решение продолжить работу по доукомплектованию вооруженных сил военнослужащими по контракту в 2024 году. Высокий патриотический дух и желание граждан страны защищать родину позволяет продолжить активный набор военнослужащих по контракту. Координировать эту работу поручено мне", - сказал Медведев на совещании.
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россия, дмитрий медведев, владимир путин
Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Путин
Путин решил продолжить работу по доукомплектованию ВС контрактниками

Медведев: в РФ продолжат работу по доукомплектованию ВС по контракту в 2024 году

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял решение продолжить работу по доукомплектованию Вооруженных сил РФ по контракту в 2024 году, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Информирую вас, что верховный главнокомандующий принял решение продолжить работу по доукомплектованию вооруженных сил военнослужащими по контракту в 2024 году. Высокий патриотический дух и желание граждан страны защищать родину позволяет продолжить активный набор военнослужащих по контракту. Координировать эту работу поручено мне", - сказал Медведев на совещании.
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РоссияДмитрий МедведевВладимир Путин
 
 
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