https://ria.ru/20231025/kontraktniki-1905207910.html

Путин решил продолжить работу по доукомплектованию ВС контрактниками

Путин решил продолжить работу по доукомплектованию ВС контрактниками - РИА Новости, 25.10.2023

Путин решил продолжить работу по доукомплектованию ВС контрактниками

Президент России Владимир Путин принял решение продолжить работу по доукомплектованию Вооруженных сил РФ по контракту в 2024 году, заявил зампред Совбеза РФ... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T17:29

2023-10-25T17:29

2023-10-25T17:36

россия

дмитрий медведев

владимир путин

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял решение продолжить работу по доукомплектованию Вооруженных сил РФ по контракту в 2024 году, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Информирую вас, что верховный главнокомандующий принял решение продолжить работу по доукомплектованию вооруженных сил военнослужащими по контракту в 2024 году. Высокий патриотический дух и желание граждан страны защищать родину позволяет продолжить активный набор военнослужащих по контракту. Координировать эту работу поручено мне", - сказал Медведев на совещании.

https://ria.ru/20231005/shoygu-1900587921.html

россия

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россия, дмитрий медведев, владимир путин