Кандидат в спикеры конгресса США заявил, что заручился поддержкой коллег
Кандидат в спикеры Джонсон заявил, что заручился поддержкой в конгрессе США
© AFP 2023 / SAUL LOEBРеспубликанец Майк Джонсону после назначения спикером Палаты представителей США
Республиканец Майк Джонсону после назначения спикером Палаты представителей США
ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Конгрессмен Майк Джонсон заявил, что заручился поддержкой коллег-республиканцев в качестве кандидата на пост спикера палаты представителей США, голосование ожидается в среду.
Ранее республиканское большинство палаты представителей выдвинуло Джонсона очередным кандидатом в спикеры.
"Для меня большая честь заручиться поддержкой моих коллег", - сказал Джонсон.
По словам конгрессмена, он "очень уверен", что сможет набрать необходимое количество голосов. Голосование в палате, отметил Джонсон, ожидается в среду в 12.00 по местному времени (19.00 мск).
Палата представителей уже три недели не может найти замену Кевину Маккарти, смещенному с должности спикера усилиями правого крыла республиканцев и демократического меньшинства.
Первый кандидат от фракции, Стив Скализ, снялся накануне выборов, второй, Джим Джордан, проиграл три раунда голосования, третий, Том Эммер, взял самоотвод, не дождавшись выборов.
Джонсон, которому 51 год, четвертый срок представляет в нижней палате конгресса штат Луизиана. Он считается сторонником экс-президента США Дональда Трампа. До ухода в политику Джонсон почти 20 лет занимался конституционным правом.
Для победы номинанту нужна поддержка как минимум 217 законодателей.
Для победы номинанту нужна поддержка как минимум 217 законодателей.