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Кандидат в спикеры конгресса США заявил, что заручился поддержкой коллег - РИА Новости, 25.10.2023
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06:56 25.10.2023 (обновлено: 10:05 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/kongress-1905068035.html
Кандидат в спикеры конгресса США заявил, что заручился поддержкой коллег
Кандидат в спикеры конгресса США заявил, что заручился поддержкой коллег - РИА Новости, 25.10.2023
Кандидат в спикеры конгресса США заявил, что заручился поддержкой коллег
Конгрессмен Майк Джонсон заявил, что заручился поддержкой коллег-республиканцев в качестве кандидата на пост спикера палаты представителей США, голосование... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T06:56
2023-10-25T10:05
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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Конгрессмен Майк Джонсон заявил, что заручился поддержкой коллег-республиканцев в качестве кандидата на пост спикера палаты представителей США, голосование ожидается в среду. Ранее республиканское большинство палаты представителей выдвинуло Джонсона очередным кандидатом в спикеры. "Для меня большая честь заручиться поддержкой моих коллег", - сказал Джонсон. По словам конгрессмена, он "очень уверен", что сможет набрать необходимое количество голосов. Голосование в палате, отметил Джонсон, ожидается в среду в 12.00 по местному времени (19.00 мск). Палата представителей уже три недели не может найти замену Кевину Маккарти, смещенному с должности спикера усилиями правого крыла республиканцев и демократического меньшинства. Первый кандидат от фракции, Стив Скализ, снялся накануне выборов, второй, Джим Джордан, проиграл три раунда голосования, третий, Том Эммер, взял самоотвод, не дождавшись выборов. Джонсон, которому 51 год, четвертый срок представляет в нижней палате конгресса штат Луизиана. Он считается сторонником экс-президента США Дональда Трампа. До ухода в политику Джонсон почти 20 лет занимался конституционным правом.Для победы номинанту нужна поддержка как минимум 217 законодателей.
https://ria.ru/20231024/kongress-1904833129.html
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сша, луизиана, кевин маккарти, стив скализ, дональд трамп, в мире
США, Луизиана, Кевин Маккарти, Стив Скализ, Дональд Трамп, В мире
Кандидат в спикеры конгресса США заявил, что заручился поддержкой коллег

Кандидат в спикеры Джонсон заявил, что заручился поддержкой в конгрессе США

© AFP 2023 / SAUL LOEBРеспубликанец Майк Джонсону после назначения спикером Палаты представителей США
Республиканец Майк Джонсону после назначения спикером Палаты представителей США - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEB
Республиканец Майк Джонсону после назначения спикером Палаты представителей США
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Конгрессмен Майк Джонсон заявил, что заручился поддержкой коллег-республиканцев в качестве кандидата на пост спикера палаты представителей США, голосование ожидается в среду.
Ранее республиканское большинство палаты представителей выдвинуло Джонсона очередным кандидатом в спикеры.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Республиканцы выразили оптимизм о перспективе выбора спикера Конгресса
24 октября, 05:20
"Для меня большая честь заручиться поддержкой моих коллег", - сказал Джонсон.
По словам конгрессмена, он "очень уверен", что сможет набрать необходимое количество голосов. Голосование в палате, отметил Джонсон, ожидается в среду в 12.00 по местному времени (19.00 мск).
Палата представителей уже три недели не может найти замену Кевину Маккарти, смещенному с должности спикера усилиями правого крыла республиканцев и демократического меньшинства.
Первый кандидат от фракции, Стив Скализ, снялся накануне выборов, второй, Джим Джордан, проиграл три раунда голосования, третий, Том Эммер, взял самоотвод, не дождавшись выборов.
Джонсон, которому 51 год, четвертый срок представляет в нижней палате конгресса штат Луизиана. Он считается сторонником экс-президента США Дональда Трампа. До ухода в политику Джонсон почти 20 лет занимался конституционным правом.

Для победы номинанту нужна поддержка как минимум 217 законодателей.
Республиканец Кевин Херн - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Кандидат в спикеры конгресса США решил "взять" коллег необычным подарком
24 октября, 01:25
 
СШАЛуизианаКевин МаккартиСтив СкализДональд ТрампВ мире
 
 
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