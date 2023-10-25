https://ria.ru/20231025/kongress-1905067662.html
В конгрессе неожиданно отреагировали на слова Шредера о России
В конгрессе неожиданно отреагировали на слова Шредера о России - РИА Новости, 25.10.2023
В конгрессе неожиданно отреагировали на слова Шредера о России
Член палаты представителей США Уоррен Дэвидсон назвал "досадным" вмешательство Вашингтона в переговоры между Россией и Украиной в 2022 году. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T06:37
2023-10-25T06:37
2023-10-25T10:32
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Член палаты представителей США Уоррен Дэвидсон назвал "досадным" вмешательство Вашингтона в переговоры между Россией и Украиной в 2022 году."На выходных бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что у него есть объективные доказательства того, что ранее в этом году Соединенные Штаты вмешивались, чтобы помешать мирным переговорам России и Украины. Это досадно. Переговоры об условиях заключения мира должна вести Украина, а не Соединенные Штаты", — заявил конгрессмен-республиканец в эфире Fox Business.По его мнению, складывается ощущение, что многие в США "настаивают на новых войнах, в новых местах и при каждой возможности"."А мы не должны использовать каждую возможность, чтобы ввязаться в войну", — подчеркнул Дэвидсон.Ранее Шредер в интервью Berliner Zeitung заявил, что США не позволили Украине продолжать переговоры о мире с Россией в прошлом году. По его словам, изначально украинцы были вынуждены обсуждать с Вашингтоном все вопросы, связанные с переговорами. "Но в итоге ничего не произошло. Мое впечатление: ничего не могло произойти, потому что все остальное решалось в Вашингтоне. Это было фатально", — добавил он.Как подчеркивал президент России Владимир Путин, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. Российский лидер отмечал, что Украине, если она хочет начать диалог, нужно отменить декрет о запрете переговоров.В Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России остается достижение целей спецоперации, которое на данный момент возможно только военным путем.
https://ria.ru/20231021/shreder-1904396138.html
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в мире, россия, украина, сша, герхард шредер, владимир путин, вооруженные силы украины, конгресс сша
В мире, Россия, Украина, США, Герхард Шредер, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Конгресс США
В конгрессе неожиданно отреагировали на слова Шредера о России
Конгрессмен Дэвидсон назвал досадным вмешательство США в переговоры РФ и Украины
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Член палаты представителей США Уоррен Дэвидсон назвал "досадным" вмешательство Вашингтона в переговоры между Россией и Украиной в 2022 году.
"На выходных бывший канцлер Германии
Герхард Шредер заявил, что у него есть объективные доказательства того, что ранее в этом году Соединенные Штаты вмешивались, чтобы помешать мирным переговорам России и Украины. Это досадно. Переговоры об условиях заключения мира должна вести Украина, а не Соединенные Штаты", — заявил конгрессмен-республиканец в эфире Fox Business
.
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По его мнению, складывается ощущение, что многие в США "настаивают на новых войнах, в новых местах и при каждой возможности".
"А мы не должны использовать каждую возможность, чтобы ввязаться в войну", — подчеркнул Дэвидсон.
Ранее Шредер в интервью Berliner Zeitung заявил, что США не позволили Украине продолжать переговоры о мире с Россией в прошлом году. По его словам, изначально украинцы были вынуждены обсуждать с Вашингтоном все вопросы, связанные с переговорами. "Но в итоге ничего не произошло. Мое впечатление: ничего не могло произойти, потому что все остальное решалось в Вашингтоне. Это было фатально", — добавил он.
Как подчеркивал президент России Владимир Путин
, Москва
стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ
на своих территориях. Российский лидер отмечал, что Украине, если она хочет начать диалог, нужно отменить декрет о запрете переговоров.
В Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России остается достижение целей спецоперации, которое на данный момент возможно только военным путем.
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