https://ria.ru/20231025/kongress-1905067662.html

В конгрессе неожиданно отреагировали на слова Шредера о России

В конгрессе неожиданно отреагировали на слова Шредера о России - РИА Новости, 25.10.2023

В конгрессе неожиданно отреагировали на слова Шредера о России

Член палаты представителей США Уоррен Дэвидсон назвал "досадным" вмешательство Вашингтона в переговоры между Россией и Украиной в 2022 году. РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T06:37

2023-10-25T06:37

2023-10-25T10:32

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конгресс сша

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Член палаты представителей США Уоррен Дэвидсон назвал "досадным" вмешательство Вашингтона в переговоры между Россией и Украиной в 2022 году."На выходных бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что у него есть объективные доказательства того, что ранее в этом году Соединенные Штаты вмешивались, чтобы помешать мирным переговорам России и Украины. Это досадно. Переговоры об условиях заключения мира должна вести Украина, а не Соединенные Штаты", — заявил конгрессмен-республиканец в эфире Fox Business.По его мнению, складывается ощущение, что многие в США "настаивают на новых войнах, в новых местах и при каждой возможности"."А мы не должны использовать каждую возможность, чтобы ввязаться в войну", — подчеркнул Дэвидсон.Ранее Шредер в интервью Berliner Zeitung заявил, что США не позволили Украине продолжать переговоры о мире с Россией в прошлом году. По его словам, изначально украинцы были вынуждены обсуждать с Вашингтоном все вопросы, связанные с переговорами. "Но в итоге ничего не произошло. Мое впечатление: ничего не могло произойти, потому что все остальное решалось в Вашингтоне. Это было фатально", — добавил он.Как подчеркивал президент России Владимир Путин, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. Российский лидер отмечал, что Украине, если она хочет начать диалог, нужно отменить декрет о запрете переговоров.В Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России остается достижение целей спецоперации, которое на данный момент возможно только военным путем.

https://ria.ru/20231021/shreder-1904396138.html

https://ria.ru/20230923/lavrov-1898249802.html

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в мире, россия, украина, сша, герхард шредер, владимир путин, вооруженные силы украины, конгресс сша