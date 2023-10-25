https://ria.ru/20231025/konflikt-1905120381.html

Джабаров объяснил, как можно решить палестино-израильский конфликт

Джабаров объяснил, как можно решить палестино-израильский конфликт - РИА Новости, 25.10.2023

Джабаров объяснил, как можно решить палестино-израильский конфликт

Решение палестино-израильского конфликта возможно только в рамках политического урегулирования, первопричиной кризиса стали попытки США монополизировать... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T12:18

2023-10-25T12:18

2023-10-25T12:18

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Решение палестино-израильского конфликта возможно только в рамках политического урегулирования, первопричиной кризиса стали попытки США монополизировать ближневосточный мирный процесс, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. "Разрешение конфликта возможно только в рамках долгосрочного политического урегулирования, которое включает в себя создание палестинского государства в границах 1967 года, мирно сосуществующего с государством Израиль", - сказал сенатор в ходе пленарного заседания Совфеда в среду. Он также отметил, что боевые действия в зоне палестино-израильского конфликта уже привели к тому, что счет убитых идет на тысячи и продолжает расти, а блокада сектора Газа оставила более двух миллионов человек без воды, электричества и медицинской помощи. "Ситуация требует безотлагательных мер для предотвращения гуманитарной катастрофы в секторе Газа. Россия активно действует в том числе на площадке Совбеза ООН для прекращения кризиса, который грозит вовлечь в конфликт другие государства региона. Необходимо скорейшее прекращение огня, гуманитарное перемирие", - сказал Джабаров. Он также осудил действия Вашингтона по отправке на Ближний Восток авианосных групп, накачиванию региона оружием, по торпедированию инициатив России по деэскалации напряженности. "Попытки США монополизировать ближневосточный мирный процесс, отказ вопреки международному праву от политического урегулирования палестино-израильского конфликта является первопричиной нынешнего кризиса. Считаем, что только консолидацией усилий всех заинтересованных государств, всего мирового сообщества можно разрешить ближневосточный конфликт", - отметил политик. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231025/ssha-1905118028.html

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

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в мире, израиль, россия, сша, владимир джабаров, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году