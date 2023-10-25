https://ria.ru/20231025/konferentsiya-1905198421.html
Переговорам научили на Всероссийской конференции по поддержке экспорта
Переговорам научили на Всероссийской конференции по поддержке экспорта - РИА Новости, 25.10.2023
Переговорам научили на Всероссийской конференции по поддержке экспорта
Мастер-класс по ведению успешных переговоров с иностранными покупателями прошел 25 октября на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T17:16
2023-10-25T17:16
2023-10-25T17:16
экономика
новосибирск
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Мастер-класс по ведению успешных переговоров с иностранными покупателями прошел 25 октября на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Новосибирске, организатором мероприятия выступил Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ), сообщает центр."Специальным приглашенным гостем встречи лидеров экспорта на полях Всероссийской конкуренции инфраструктуры поддержки экспорта стал Алексей Крутилин - один из самых медийных профайлеров России", - сообщает центр."Вербальное и невербальное поведение человека выдает бизнес-планы при первой же встрече: готов ли покупатель приобрести ваш товар втридорога, сам застраховать груз, внести предоплату, или же он проводит маркетинговое исследование российского рынка и впустую тратит ваше время", - рассказал Крутилин.Участники мастер-класса познакомились с техниками эффективных переговоров и продаж, узнали об особенностях кросс-культурных коммуникаций, а также о типичных и не самых очевидных ошибках при ведении переговоров с иностранными партнерами.Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта - федеральное мероприятие, которое Российский экспортный центр ежеквартально проводит в регионах. В конференции принимают участие руководители центров поддержки экспорта из 82 регионов страны, а также представители Группы Российского экспортного центра.
https://ria.ru/20231025/konferentsiya-1905129449.html
новосибирск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, новосибирск, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Новосибирск, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Мастер-класс по ведению успешных переговоров с иностранными покупателями прошел 25 октября на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Новосибирске, организатором мероприятия выступил Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ), сообщает центр.
"Специальным приглашенным гостем встречи лидеров экспорта на полях Всероссийской конкуренции инфраструктуры поддержки экспорта стал Алексей Крутилин - один из самых медийных профайлеров России", - сообщает центр.
На Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта обсудили ИИ
"Вербальное и невербальное поведение человека выдает бизнес-планы при первой же встрече: готов ли покупатель приобрести ваш товар втридорога, сам застраховать груз, внести предоплату, или же он проводит маркетинговое исследование российского рынка и впустую тратит ваше время", - рассказал Крутилин.
Участники мастер-класса познакомились с техниками эффективных переговоров и продаж, узнали об особенностях кросс-культурных коммуникаций, а также о типичных и не самых очевидных ошибках при ведении переговоров с иностранными партнерами.
Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта - федеральное мероприятие, которое Российский экспортный центр ежеквартально проводит в регионах. В конференции принимают участие руководители центров поддержки экспорта из 82 регионов страны, а также представители Группы Российского экспортного центра
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