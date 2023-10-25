https://ria.ru/20231025/konferentsiya-1905198421.html

Переговорам научили на Всероссийской конференции по поддержке экспорта

Переговорам научили на Всероссийской конференции по поддержке экспорта - РИА Новости, 25.10.2023

Переговорам научили на Всероссийской конференции по поддержке экспорта

Мастер-класс по ведению успешных переговоров с иностранными покупателями прошел 25 октября на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T17:16

2023-10-25T17:16

2023-10-25T17:16

экономика

новосибирск

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Мастер-класс по ведению успешных переговоров с иностранными покупателями прошел 25 октября на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Новосибирске, организатором мероприятия выступил Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ), сообщает центр."Специальным приглашенным гостем встречи лидеров экспорта на полях Всероссийской конкуренции инфраструктуры поддержки экспорта стал Алексей Крутилин - один из самых медийных профайлеров России", - сообщает центр."Вербальное и невербальное поведение человека выдает бизнес-планы при первой же встрече: готов ли покупатель приобрести ваш товар втридорога, сам застраховать груз, внести предоплату, или же он проводит маркетинговое исследование российского рынка и впустую тратит ваше время", - рассказал Крутилин.Участники мастер-класса познакомились с техниками эффективных переговоров и продаж, узнали об особенностях кросс-культурных коммуникаций, а также о типичных и не самых очевидных ошибках при ведении переговоров с иностранными партнерами.Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта - федеральное мероприятие, которое Российский экспортный центр ежеквартально проводит в регионах. В конференции принимают участие руководители центров поддержки экспорта из 82 регионов страны, а также представители Группы Российского экспортного центра.

https://ria.ru/20231025/konferentsiya-1905129449.html

новосибирск

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, новосибирск, российский экспортный центр (рэц)